"Бомбический маразм": история жителя Белгорода, которому грозит срок за комментарий в соцсети о митинге

Владимир Дергачев

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images

В Белгороде слова "это бомба", оставленные в качестве комментария под обсуждением митинга в группе сторонников Алексея Навального в соцсети, вылились в уголовное дело. Пресс-служба "ВКонтакте" даже успела назвать происходящее "бомбическим маразмом". Местный житель Антон Ковязин рассказал Русской службе Би-би-си о деталях обвинений в свой адрес.

Издание "ОВД-инфо" сообщило про уголовное дело, заведенное из-за комментария в соцсети "ВКонтакте". Жителя Белгорода (в новости уточнялось только его имя - Антон) заподозрили в ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК). По версии самого Антона, это была характеристика митинга словами "это бомба" в комментариях к посту в закрытой группе сторонников Алексея Навального про митинг 23 января. Белгородские телеграм-каналы дают альтернативную, куда более жесткую версию оставленного комментария. Антону грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело, как выяснилось, завели еще в феврале. В качестве меры пресечения Антону избрали подписку о невыезде. 29 марта суд Белгорода назначил Антону психиатрическую экспертизу, но тот обжаловал это решение.

"Мы не знаем всей полноты картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм. Со своей стороны напомним, что личная переписка охраняется Конституцией - получить к ней доступ без судебного решения невозможно", - говорилось в распространенном пресс-службой "ВКонтакте" комментарии (ранее полагали, что фраза "это бомба" была использована в личной переписке в соцсети).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, фамилия Антона - Ковязин. Он бывший журналист, ранее владевший магазинами модной одежды в Белгороде и Харькове. Ковязин рассказал Би-би-си историю появления злополучного комментария про "бомбу" и подоплеке уголовного дела.

Би-би-си: Расскажите, как проснулись федеральной знаменитостью? Все говорят об этой истории с "бомбой".

А.К.: Перед митингом Навального 23 января я зашел во "ВКонтакте" и в группе "команда Навального / Белгород" увидел приглашения, объявления на митинг. И там, в комментариях стал переписываться с девушкой. Я писал "свободу геям и Навальному", и она мне что-то написала. Вели-вели переписку, и она меня спрашивает, а что будет на митинге, а я говорю: "Бомба!".

Би-би-си: Это эмоциональная оценка происходящего?

А.К.: Это сленг, молодежный жаргон, у меня сколько таких случаев было, брюки кто-то купил: "Посмотри, какие у меня брюки, бомба!" Или девушка по улице пошла: "Она просто бомба!"

И это не говорит о том, что это настоящая бомба. А у правоохранителей, спецслужб программа есть. Они интернет весь отслеживают, что там написано: "взрыв", "бомба", "теракт", и они запеленговали это слово. И приехали после митинга Навального, 24 января, ко мне домой, два опера Максим и Евгений, забрали меня.

А я ухаживаю за отцом, он пожилой и совсем немощный, ему в июне будет 84. Я за ним ухаживаю днем и ночью, у него инсульт был. Они ему сказали "да мы его сейчас отпустим", и отпустили днем, возбудив уголовное дело против меня.

И там написали, что я владелец гей-группы города Белгород. Я говорю, я не владелец. Они отвечают, мы тебя не выпустим из УВД, пока не подпишешь все нужные документы - они сказали, что я "главный террорист всея Руси" и якобы хотел взорвать митинг Навального.

Я говорю, это совсем не так было. Они намекнули, что команда [открыть дело] свыше была, и мы бы тебя отпустили, но мы люди подневольные, что сказали нам, то и исполняем. Следователь - молодая девочка, что ей сказал начальник, то она и исполняет.

К вечеру пятницы телеграм-канал "Белгород №1" опубликовал скриншот якобы комментария Ковязина под ником "Люблю Попперс", на котором тот написал: "На митинге будет заложена бомба, будет много жертв". "Белгород №1"утверждает, что Ковязин подтвердил авторство комментария, назвав его "шуткой". Би-би-си он заявил обратное.

Би-би-си: Так это ваш комментарий - "на митинге будет заложена бомба, будет много жертв"? Это не ваш аккаунт "Люблю Попперс"?

А.К.:Нет, они все исковеркали, все пишут разные новости, кто и во что горазд. Они мне ["Белгород 1"] звонили уже, и я не подтверждал.

Би-би-си: То есть в протоколе вам вменили комментарий "это бомба"?

А.К.: Да.

Би-би-си: Переписка была в комментариях, не в личных сообщениях?

А.К.:Да, но эту переписку тут же все поудаляли, не знаю, спецслужбы или кто. Я хочу, чтобы сюда приехали иностранные компании, и я всем дам интервью. Из-за этого уголовного дела я временно не работаю.

Би-би-си: А вы где работали?

А.К.: Мне 48 лет, 1972 года рождения. В 90-х я работал в Белгороде во всех газетах. Работал в издательстве и газете "Крестьянское дело", печатался в "Белгородской правде", "Ленинской смене", просто "Смене". Был знаком со всеми журналистами, писателями, поэтами и музыкантами, у всех интервью брал.

В начале 2000-х, когда мне было 28, открыл ИП в Белгороде - магазин одежды. А потом поехал в Харьков, в ночном клубе познакомился с одним человеком - другом. Мы нашли общие интересы: мода, одежда, а потом открыли магазин одежды.

Увы, он прямо перед Евромайданом, в декабре 2013 года, умер: за два месяца сгорел от рака. Это еще один удар в моей жизни был, я думал, с ума сойду. И я сбежал из Харькова буквально полями в 2014 году. Тогда закрывалась госграница, и мужчин до 60 лет перестали пускать в Киев. Я продал свой магазин за копейки.

Я, допустим, за Киев, я их полностью поддерживаю. Я смотрю, что делается в России, везде езжу, жизнь у нас ужас-ужас, в Москве может все блестит и сверкает, а приезжаете куда-нибудь в село…. Я ездил в село в Тамбовской области к родным - там асфальт никто не ремонтирует.

Сейчас ухаживаю за отцом, и живем на его пенсию. Я адвоката искал, чтобы он апелляционную жалобу писал.

В базе "СПАРК" есть белгородский ИП Ковязин Антон Борисович, зарегистрированный в 1999 году. ИП утратил госрегистрацию.

Имя Ковязина упоминается в издании "Наш Белгород" в юбилейном номере 10 июля 2020 года: "Антон Ковязин... Где он сейчас? До слез веселили всех его новостные пули в духе: «На первом этаже нового помещения зоопарка разместились дирекция и обезьянник с кормокухней…». Ковязина уволили после плагиата в интервью со "жрицей любви" из Ровеньков.

Би-би-си: Вам по делу назначили психиатрическую экспертизу, и вы подали апелляцию?

А.К.: УВД через суд отправило меня в белгородскую областную психбольницу, они издевались: "Да мы тебя такого пидораса, ла-ла-ла, упекем в психушку, там подлечат тебя". 8 апреля я успел подать апелляционную жалобу [на психиатрическую экспертизу], и суд ее рассматривает.

Би-би-си: Что написано в протоколе, в чем вас обвиняют, в попытке теракта?

А.К.: Да, и приплюсовали взрыв дома с причиненным ущербом от 500 тысяч рублей. Я говорю, "какой я дом взорвал?!" Я даже пальцем никого не тронул. Никаких деталей нет, ни фото, ни официальных обвинений.

Адвокат мой говорит, что и статью мне неправильную поставили. И навальновцы мне уже из Белгорода звонили и сказали: "Откажись от государственного адвоката, мы тебе поставим своего адвоката". Я всех жду.

Мне государственного адвоката навязали, заставили подписать, чтобы ему из госбюджета якобы платили за меня, а адвокат уже сказал, что ему за меня ни копейки никто не платит.

Несанкционированные митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли по всей стране23 января. В 400-тысячном Белгороде на протестную "прогулку" вышли около 1000 человек: они прошлись по центру города и мирно разошлись - задержаний не было.

Би-би-си: Вы сами политически активный, на митинги ходите? И связываете дело с политикой?

А.К.: Да, я политически активен и поддерживаю Навального, хотя в тот день (митинга) не получилось, у меня больной отец, и я за ним ухаживаю. А меня еще в ОВД прессуют, я им говорю, вы хоть отца пожалейте. А они нет, как им сказали, так и они...

Я со многими говорил, оказывается таких [уголовных] дел за комментарии [в Сети] полно, они [полиция] за комментариями следят, преступников и мошенников не ловят, а за комментариями и интернетом и днем и ночью следят.

Из Белгорода много геев уехало как из Грозного, где их убивали. Гоняют, вызывают в полицию, штрафы ни за что накладывают, заводят липовые дела, штрафуют - это беспредел.

Би-би-си: Когда следующее заседание, рассмотрение апелляции по психиатрической экспертизе?