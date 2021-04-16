Кто в правительстве и администрации президента разбогател в год пандемии?

Анастасия Напалкова, Сергей Козловский, Елизавета Фохт

Би-би-си

30 минут назад

Автор фото, Sergey Bobylev, Sergey Sevostyanov/TASS

Российские чиновники правительства и администрации президента опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Общие доходы семей членов правительства выросли за 2020 год на 40%, а сотрудников администрации президента и членов их семей упали на 21%.

Год пандемии оказался для российских чиновников достаточно успешным. Общая сумма доходов семей членов правительства выросла на 40% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году они заработали чуть более 2 млрд рублей, то в 2020 году - почти 2,9 млрд рублей.

Такой рост частично можно объяснить перестановками в правительстве. Осенью 2020 году министром транспорта стал Виталий Савельев, который до этого возглавлял крупнейшую российскую авиакомпанию "Аэрофлот". О его зарплате на этой должности ранее известно не было. Савельев впервые отчитывается о своих доходах, а его семья сразу оказалась самой богатой в правительстве после семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Кроме того, в 2020 году членов правительства стало больше - 32, а не 31 человек, как было еще в начале года. Александр Новак в 2020 году стал вице-премьером, а на его место в качестве министра энергетики пришел Николай Шульгинов.

Это второй отчет о доходах правительства Михаила Мишустина. Оно было сформировано в начале 2020 года после того, как в отставку был отправлен Дмитрий Медведев.

А вот администрация президента стала за последний год беднее. Доходы сотрудников администрации президента и членов их семей в 2020 году упали на 21% - до 1,43 млрд рублей. В 2019 году они заработали 1,82 млрд рублей.

Самые богатые семьи правительства

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Мантуровы, 754 млн рублей

Супруги Мантуровы оказываются самыми богатыми в правительстве уже второй год подряд. За 2020 год доходы главы минпромторга выросли на четверть с более чем 586 млн до 740,4 млн рублей за прошлый год. Он только укрепил свою позицию самого богатого министра.

Сам Мантуров в прошлом году объяснял высокий доход тем, что до госслужбы имел "за плечами 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе" и получает "дивиденды или проценты от вкладов".

В пресс-службе правительства в разговоре с "Интерфаксом" доходы министра прокомментировали так: "При переходе на государственную службу Денис Мантуров продал часть активов, другую передал в доверительное управление, которое осуществляется компанией "Сбер Управление Активами". Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным".

За прошлый год Мантуров купил автомобиль марки Tesla.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Савельевы, 359 млн рублей

67-летний Виталий Савельев впервые отчитался о своих доходах. Его семья заняла второе место по доходам в правительстве. В 2020 году он заработал 359 млн рублей (в среднем его доход составлял по 30 млн рублей в месяц). Доход его жены - почти 36 млн рублей. Таким образом, доход семьи превысил 395 млн рублей.

Министр Савельев и его жена владеют большим количеством недвижимости, вся она находится в России. В собственности Савельева - шесть земельных участков площадью 6,6 тыс. кв. м, пять домов площадью от 316 до 503 кв. м, и три квартиры площадью 207, 239 и 293 кв. м.

Супруге Савельева принадлежит три земельных участка общей площадью 11,7 тыс. кв. м, два дома площадью 283 и 545 кв. м. Также ей принадлежит четыре квартиры, их площадь - от 123 до 205 кв. м. Помимо этого, у нее есть гараж и машино-место, а также "иные строения".

Семье принадлежат четыре автомобиля: Bentley Continental GT и BMW X5 - в собственности Савельева, у его жены - два Mercedes-AMG.

Автор фото, Alexander Astafyev/POOL/TASS

Голикова и Христенко, 310 млн рублей

За 2020 год взлетели доходы семьи вице-премьера Татьяны Голиковой. Если за 2019 год они с супругом Виктором Христенко, президентом делового совета Евразийского экономического союза, отчитались о более чем 66,3 млн рублей доходов, то в 2020 задекларировали в 4,7 раз больше - 310 млн рублей. Они занимают третье место среди членов правительство по размеру семейного дохода.

Доходы Голиковой в 2020 году выросли с 14,9 до 40,4 млн рублей, а Христенко - с 51,5 до почти 270 млн рублей. При этом за год вице-премьер успела избавиться от участка размером 7,5 тыс. квадратных метров.

Увеличение доходов вице-премьера Татьяны Голиковой связано с продажей земельного участка, пояснили Би-би-си в секретариате вице-премьера. При этом там не уточнили, с чем связан рост доходов Христенко.

Автор фото, Vedomosti/TASS

Шульгиновы, 204,9 млн рублей

70-летний министр энергетики Николай Шульгинов пришел в правительство с поста главы "РусГидро". Он единственный член правительства, владеющий зарубежной недвижимостью.

Он задекларировал доход в размере 201 млн рублей, а его супруга заработала 3,9 млн рублей. По размеру семейного дохода они занимают четвертое место в правительстве.

Николаю Шульгинову и его супруге принадлежит дом в Испании площадью 284,2 кв. м. Министр владеет квартирой в России площадью 175,4 кв. м, а его жена - квартирой в 96,2 кв. м.

Кроме этого, семье принадлежит пять машиномест и гаражей, а также два нежилых помещения (одно из них - кладовка) площадью 8 и 9 кв. м.

Шульгинов и его жена владеют несколькими машинами. В его собственности "Газ-21" (похожий автомобиль задекларировал Владимир Путин). Также ему принадлежит Chevrolet Orlando (семиместный автомобиль) и пикап Dodge Ram 1500.

Жена Шульгинова владеет автомобилем Lexus RX 350 и снегоходом Arctic Cat.

Кто разбогател и кто обеднел в правительстве?

За 2020 год заметно выросли доходы у семьи первого вице-премьера Андрея Белоусова. За 2019 год сам Белоусов задекларировал около 9,5 млн рублей, а его жена - примерно 11,23 млн рублей. Но в новой декларации первый зам Мишустина отчитался о более чем 31,6 млн рублей, а его супруга — более чем о 61,6 млн.

Разница между их совокупным доходом в 2019 и 2020 году - более 72,6 млн рублей. При этом супруги сохранили имевшуюся у них недвижимость и даже докупили два гаража. Би-би-си направила запрос в аппарат первого вице-премьера и ждет ответа.

Самый бедный член правительства по итогам 2019 года заметно разбогател. Олег Матыцын, чьи доходы в 2019 году не превышали 1 млн рублей, в этом году задекларировал больше 12 млн рублей. Он занял пост министра в январе 2020 года. Его декларация за 2019 год не отражала зарплату министра.

В этом году меньше всех задекларировала министр культуры Ольга Любимова - 9 млн рублей (в среднем 750 тыс. рублей в пересчете на один месяц). Но все равно ее доход вырос по сравнению с 2019 годом, когда она заработала 7,2 млн рублей.

А вот у вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, который в 2018 году был лидером по заработанной сумме среди членов правительства, доходы заметно упали. В 2020 году он заработал всего 42,3 млн рублей против 180 млн рублей годом ранее. Его пресс-секретарь объяснил это падением доходов от ценных бумаг.

"Доходы Юрия Петровича Трутнева, как и ранее, преимущественно складывались от оборота ценных бумаг, которые находятся в доверительном управлении. В прошлом году оборота не было", - пояснил Би-би-си представитель Трутнева Тимур Чернышев.

Заметно упали доходы и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В прошлом году он отчитался о 432,32 млн рублей дохода за 2019 год - тогда он впервые подавал декларацию как член правительства. После перехода на госслужбу бывший глава холдинга "Газпром медиа" его доходы упали почти в три раза - до 142,7 млн рублей за 2020 год.

Самые богатые семьи администрации президента

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Дмитрий Песков и Татьяна Навка, 225,4 млн рублей

Семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оказалась самой богатой: сам представитель президента заработал 12,5 млн рублей, а его супруга - почти 212,9 млн рублей.

В прошлом году они заработали 250 млн рублей (из них 14,6 млн рублей составил доход Пескова) и заняли второе место в списке самых состоятельных семей Кремля.

В собственности Татьяны Навки, как и в прошлом году, значатся три квартиры, два дома, два земельных участка, два автомобиля Mercedes-Benz. Песков владеет двумя квартирами и еще половиной одной квартиры, а также двумя автомобилями Mercedes-Benz.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TAS

Супруги Мединские

Семья бывшего министра культуры, помощника президента Владимира Мединского заработала в 2020 году 65,5 млн рублей. Сам Владимир Мединский заработал 17,6 млн рублей.

В собственности у супругов квартира, два жилых дома, два земельных участка, несколько нежилых помещений, автомобили Mercedes-Benz и Land Rover.

В прошлом году супруги Мединские заняли третье место в списке самых богатых семей Кремля с доходом 92 млн рублей. Из них доход помощника президента составил 38,8 млн рублей.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Супруги Храмовы

На третьем месте оказалась семья замсекретаря Совета безопасности Олега Храмова с общим доходом почти 53,4 млн рублей. Олег Храмов заработал 27,4 млн рублей. Это больше, чем его доход за предыдущие четыре года - 23,4 млн рублей (данные "Декларатора"). Доход его супруги за предыдущие четыре года составил 2,3 млн рублей.

В декларации указывается, что в 2020 году семья Храмовых приобрела квартиру площадью 109,8 кв м "за счет единовременной субсидии на приобретение жилого помещения и накоплений".

Кроме того, в собственности семьи есть три квартиры, земельный участок, жилой дом и автомобиль Mercedes-Benz.

Кто разбогател и обеднел в администрации президента?

Самым существенным изменением в декларациях администрации президента за 2020 год стал доход полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. Годом ранее он заработал 143 млн рублей, а в 2020 году - всего 16 млн рублей. Снизился также доход его супруги - с 123 млн до 1,5 млн рублей. Годом ранее супруги Минхи заняли первое место в списке самых богатых семей Администрации президента.