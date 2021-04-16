НАСА выбрало ракету Илона Маска для отправки американцев на Луну
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск выиграл контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну.
В американском космическом ведомстве говорят, что полет может состояться уже в 2024 году. НАСА заплатит Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну, впервые с 1972 года. Американские астронавты - единственные в истории, кто побывал на Луне.
Маск обошел на финальном этапе конкурса Джеффа Безоса с его компанией Blue Origin и компанию Dynetics.
Компания Илона Маска SpaceX давно работает над двумя версиями корабля "Старшип" (Starship) для полетов и на Марс, и на Луну. Прототип сейчас проходит испытания на полигоне в местечке Бока-Чика на юге Техаса.
Грандиозный проект Маска для полетов к Марсу и на Луну призван открыть новую страницу в истории космических полетов. "Старшип" - это полностью многоразовая транспортная система, выводить корабль в космос будет крупнейшая в истории ракета-носитель Super Heavy, оснащенная 28 работающими на метане двигателями "Раптор".
"Впервые за 50 лет нога человека ступит на поверхность Луны. Это знаменательное событие в истории освоения космоса", - сказала руководитель лунной программы НАСА.
SpaceX вместе с НАСА продолжат испытания многоразового корабля Starship - первый полет будет беспилотным, второй - с астронавтами.
В прошлом году SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, космический корабль "Драгон" отправил на МКС двух американских астронавтов.
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