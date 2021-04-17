Приговор Навальному пересмотрит судья, получившая повышение от Путина

Анна Пушкарская

Би-би-си

8 минут назад

Автор фото, Moscow City Court Press Office Подпись к фото, Навальный во время рассмотрения апелляции на решение о замене условного наказания на реальное по делу "Ив Роше" на выездном заседании Мосгорсуда в здании Бабушкинского суда Москвы

Апелляционную жалобу Алексея Навального на "объединенный приговор" от 20 февраля, которым был назначен штраф по обвинению в клевете на ветерана и два с половиной года колонии по делу "Ив Роше", будет рассматривать зампред Бабушкинского суда Москвы. Она была назначена на этот пост президентом Владимиром Путиным сразу после того, как дело Навального поступило в суд.

12 апреля Путин подписал указ о назначении федеральных судей. Повышение по этому указу получила судья Бабушкинского суда Москвы Наталья Курышева - она стала заместителем председателя этого суда.

В пятницу, 16 апреля, в суд из 321-го участка мирового судьи поступила апелляционная жалоба Навального, которую защита подала еще в начале марта. В тот же день дело было передано Курышевой. Заседание состоится 29 апреля, говорится на сайте суда.

Что будет пересматривать судья Курышева

Приговор, после которого Навальный был отправлен в колонию, не вступил в силу, однако Навального еще до его рассмотрения в апелляции этапировали отбывать наказание.

Федеральная служба исполнения наказаний исполняет его на основании не приговора, а постановления Замоскворецкого суда Москвы о замене политику условного срока на реальный в рамках приговора 2014 года по делу "Ив Роше".

Это постановление вступило в силу 20 февраля, когда жалобу Навального отклонил в апелляции Мосгорсуд.

Этот вопрос рассматривался в здании Бабушкинского суда Москвы, где в тот же день завершился обвинительным приговором и процесс по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Дело о клевете рассматривала на выездной площадке Бабушкинского суда мировой судья Вера Акимова. Она присудила Навальному штраф 850 тысяч по обвинению в клевете и указала в резолютивной части назначенный ему срок лишения свободы по делу "Ив Роше".

По статье 70 УК РФ (назначение наказания по совокупности приговоров) к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

Суммирование наказаний привело к коллизии. Защита считает незаконным не только сам приговор, но и отправку Навального в колонию до рассмотрения этого приговора в апелляции. Теперь с этим предстоит разбираться Курышевой - новому зампреду Бабушкинского суда Москвы.

Как судья Курышева уже рассматривала дело Навального

Курышева в статусе рядового судьи того же суда уже рассматривала 3 декабря другую апелляционную жалобу защиты Навального по тому же делу о клевете и отклонила ее. Сам политик тогда еще восстанавливал здоровье в Германии после предполагаемого отравления "Новичком".

Та жалоба касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую 17 августа 2020 года - за три дня до отравления Навального - избрала для политика мировой судья Акимова в рамках предварительного слушания.

Навальный в том предварительном слушании по делу о клевете не участвовал. С 13 августа он был в Новосибирске, а в день избрания ему меры пресечения в Москве приехал из Новосибирска в Томск. 20 августа он должен был прилететь в Москву, но впал в кому и оказался в реанимации в Омске.

24 августа гособвинитель попросил отложить начало процесса о клевете и отправить запрос в омскую больницу о диагнозе подсудимого. Мировой суд приостановил процесс "в связи с болезнью подсудимого". Навальный в этот момент уже находился в берлинской клинике "Шарите".

Однако избранную для него подписку о невыезде миров суд решил оставить прежней. На сайте суда по поводу "текущего состояния" дела было сказано: "Место нахождения обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве".

В апелляционном постановлении судьи Курышевой говорилось, что адвокат Вадим Кобзев просил отменить Навальному подписку о невыезде, ссылаясь на нормы российского уголовно-процессуального законодательства и международного права. Адвокат указывал, что мера пресечения к Навальному "фактически не была применена и, следовательно, не повлекла никаких правовых последствий".

Прокуратура возражала: "Сторона защиты и сам подсудимый не обжаловали решение 17 августа об избрании меры пресечения".

Как Навальный мог обжаловать эту меру или поручить это сделать защите, находясь в коме, в решении суда не говорится, но в итоге судья Курышева признала, что доводы защитника "сами по себе не могут служить основанием" для изменения решения мирового судьи. "Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника не имеется", - было сказано в ее постановлении.

Как Курышева судила за акцию в поддержку Навального

Судья Курышева 1 февраля 2021 года арестовала на 12 суток доцента МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули за участие в акции в поддержку Навального - 31 января он был задержан вместе с дочерью (ее арестовали на неделю).

После суда Тэвдой-Бурмули написал в "Фейсбуке", что судья, "заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом первого типа арестовывать опасно для пациента, вышла на две минуты и вернулась со сроком 12 дней - хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток".

В решении судьи Курышевой, опубликованном на сайте суда, о диабете не говорится, но сказано, что при назначении наказания суд учитывает данные о том, что задержанных "страдает рядом заболеваний".

Это вызвало скандал - назначать арест людям с инсулиновой зависимостью запрещено. 6 февраля Мосгорсуд отменил арест, ученого выпустили из спецприемника в Сахарово. Это не помешало арестовавшей его судье вскоре получить повышение. Первой о том, что Путин повысил судью Курышеву до зампреда Бабушкинского суда, написала "Новая газета".

Как судья Курышева рассматривала другие дела

В 2019 году Курышева отправила в СИЗО заместителя председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в попытке мошенничества на 2,5 млн рублей.

Как сообщало Business FM, Маяков, у которого инвалидность третьей группы и диабет, безуспешно просил отложить заседание, чтобы его адвокат мог получить медицинские документы из больницы, свидетельствующие о наличии у него заболеваний, которые, по его мнению, препятствуют содержанию под стражей.

Кроме того, судья отклонила ходатайство об отводе следователя, который, как было указано документах, принял дело к расследованию с ошибочной формулировкой "преступление против половой неприкосновенности".

В 2020 году Маякову предъявили обвинение в мошенничестве. В ходе следствия он жаловался на "действия должностных лиц, осуществляющих уголовное производство", говорится на сайте Бабушкинского суда. Часть жалоб поступала судье Курышевой, она неоднократно принимала решения либо о возвращении жалоб, либо об отказе их принимать, либо о прекращении производства по ним.

18 марта Бабушкинский суд Москвы приговорил Маякова к четырем годам и восьми месяцам колонии за мошенничество (дело рассматривал другой судья).

Более благоприятным для подсудимых было изучение в 2016 году судьей Курышевой поступившего в Бабушкинский суд дела об организации проституции против издателей журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и Станиславы Казаковой.

Судья признала обвинение "противоречивым и неконкретным" и вернула его в прокуратуру для устранения замечаний. В 2017 году другой суд приговорил Зяблицева к трем годам лишения свободы, а Казакову - к двум годам условно. На этой неделе Зяблицева, который в 2020 году после выхода на свободу вновь был арестован, приговорили к одному году и девяти месяцам колонии.