Похороны принца Филиппа: королева Елизавета II поделилась одной из своих любимых фотографий

53 минуты назад

Автор фото, Countess of Wessex via Press Association

Королева Британии Елизавета II накануне похорон своего мужа, герцога Эдинбургского, с которым она прожила 73 года, поделилась одной из своих любимых фотографий с ним.

На фотографии королевская чета запечатлена отдыхающей на траве в Абердиншире в Шотландии.

Фото сделано графиней Уэссекской Софи в 2003 году. Герцог откинулся назад, приподнявшись на локте, его шляпа расположена на колене. Королева одета в клетчатую юбку, блузку, кардиган, на шее у нее нитка жемчуга.

Похороны герцога Эдинбургского состоятся в Виндзорском замке в субботу 17 апреля в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве). Во время шествия за его катафалком будут идти дети герцога.

На фотографии, сделанной в солнечный день в Койлс-де-Мьюик недалеко от абердинширского городка Баллатер, королева и принц Филипп выглядят непринужденно, тепло улыбаясь своей невестке Софи, которая сделала снимок.

Койлс-де-Мьюик находится недалеко от частной усадьбы королевы Балморал, где пара обычно проводила летний отдых.

Королева назвала недавно подаренного монарху щенка корги Мьюиком, а его товарища по играм, щенка дорги зовут Фергус - это тоже шотландское имя.

Этот район рисовал принц Уэльский, резиденция которого находится неподалеку в Биркхолле: он также проводит летние месяцы вблизи того места, где сфотографированы королева и принц Филипп.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Жизнь принца Филиппа. Сто лет в гуще событий

Майк Тиндалл, муж внучки королевы и принца Филиппа Зары Тиндалл, написал в своем "Инстаграме" о герцоге Эдинбургском как "преданном семьянине, по которому мы будем вечно скучать, но всегда будем любить".

Бывший регбист опубликовал фото из личных фотоальбомов королевской семьи, на котором герцог запечатлен со старшей дочерью Тиндаллов Мией.

На фотографии, сделанной герцогиней Кембриджской, Миа и ее прадед едят на скамейке возле деревянной хижины. Справа от герцога на заднем плане видна наполовину пустая пинта пива.

"Это была очень печальная неделя, но она дала нам время поразмышлять над прекрасными воспоминаниями и историями, как личными, так и общими", - сказал Тиндалл.

Зара Тиндалл родила третьего ребенка всего три недели назад и назвала своего сына Лукасом Филиппом, а второе имя ему дали в честь отца.

Через неделю после смерти принца Филиппа, скончавшегося за два месяца до своего столетнего юбилея, сразу несколько членов королевской семьи обнародовали ранее нигде не публиковавшиеся фотографии.

Автор фото, Duchess of Cambridge Подпись к фото, На снимке 2018 года, опубликованном королевской семьей, королева и принц Филипп с семью правнуками. Слева направо: принц Джордж, принц Луи, Саванна Филлипс (сзади), принцесса Шарлотта, Исла Филлипс, держащая Лену Тиндалл, и Миа Тиндалл.

Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, На фотографии Кенсингтонского дворца изображены королева и герцог Эдинбургский с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в Балморале в 2015 году.

Автор фото, Clarence House Подпись к фото, Герцог Эдинбургский с принцем Уэльским играют в поло в 1966 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герцог Эдинбургский и принц Уэльский в день свадьбы принца Уильяма в 2011 году