ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге

17 апреля 2021, 07:44 GMT Обновлено 31 минуту назад

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В Санкт-Петербурге задержан с поличным украинский консул Александр Сосонюк при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в сообщении ФСБ России.

Там говорится, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника.

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - добавляется в сообщении.

Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в комментарии агентству УНН.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии агентству "РБК-Украина".

Собеседник агентства УНИАН рассказал, что на месте находится руководитель консульства и другие украинские дипломаты. По его словам, согласно дипломатической практике в таких ситуациях, Россия в ближайшее время может объявить Сосонюк персоной нон-грата.

Русской службе Би-би-си не удалось дозвониться в консульство Украины в Петербурге и посольство Украины в Москве.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Задержанный консул Александр Сосонюк работал в России много лет, как следует из данных сайта генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, датированных октябрем 2012 года.

Как следует из его декларации о доходах, зарплата Сосонюка в 2020 году составила 173 тысячи гривен (шесть тысяч долларов), также 1,4 млн гривен он получил в качестве компенсационных выплат (50 тысяч долларов). Его жена Светлана заработала 254 тысячи гривен (девять тысяч долларов). В декларации указано, что дипломат имеет денежные активы в размере 170 тысяч долларов.