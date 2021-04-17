Число жертв коронавируса в мире превысило три миллиона. Во многих странах растет число заболевших

10 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вакцинация в Канаде сначала шла медленно, но сейчас ее темп ускоряется

По данным Университета Джона Хопкинса, число людей, умерших во всем мире в результате пандемии Covid-19, превысило три миллиона. На три страны с наибольшим количеством зарегистрированных инфекций - США, Индию и Бразилию - приходится более миллиона смертей.

Этой цифры смертность достигла на следующий день после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что мир приближается к самому высокому уровню распространения заболевания.

В Индии, переживающей вторую волну эпидемии, только в субботу было зарегистрировано более 230 тыс. новых случаев. С начала пандемии было зарегистрировано почти 140 миллионов заболевших.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что заболеваемость и смертность продолжают расти тревожными темпами. По его словам, за последние два месяца во всем мире количество новых случаев в неделю почти удвоилось.

Далеко не во всех странах статистика отражает реальное число заболевших и умерших.

На прошлой неделе газета New York Times опубликовала исследование, согласно которому в апреле-декабре 2020 года смертность в России была на 28% больше (на 362 тысячи человек), чем в предшествующие годы. При этом, согласно официальным данным, от коронавируса за это время умерло 57 тыс. человек.

NYT сравнивали Россию с США и 14 европейскими странами, для которых использовали данные с середины марта по декабрь 2020 года. Издание делает вывод, что Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

На первое место по числу жертв пандемии на душу населения ставило Росиию издание "Медуза", и на второе после США - по общему числу жертв. Издание называет Россию одним из лидеров по занижению смертности от коронавируса.

А что в Индии?

С начала апреля тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается и в Индии. Еще несколько недель назад казалось, что эпидемия в стране находится под контролем. В течение большей части января и февраля заболеваемость составляла менее 20 тысяч новых случаев в день - это низкий показатель для страны с населением более 1,3 миллиарда человек.

Но затем заболеваемость начала резко расти: в субботу 17 апреля третий день подряд устанавливается рекорд, когда регистрируется более 234 тысяч случаев.

В больницах страны не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, и некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как выяснила Би-би-си в своем расследовании, лекарства предлагаются по цене в пять раз выше официальной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С начала апреля в Индии отмечается резкий всплеск заболеваемости. На фото - очередь на тест на Covid-19

Столица страны Дели на выходных находится на карантине, в нескольких других штатах введены ограничения. В Индии прямо сейчас проходит фестиваль Кумбха Мела (обряды массового паломничества к святыням индуизма), несмотря на опасения, что миллионы индуистов, участвующих в нем, могут разнести вирус по домам.

На этой неделе около 1600 человек получили положительный результат теста на массовом скоплении в северном штате Утраханд. На фотографиях с этого мероприятия можно увидеть тысячи людей, собравшихся вместе вдоль берегов реки Ганг.

Премьер-министр Нарендру Моди просит людей воздерживаться от массовых сборищ.

Резкий всплеск в Канаде

Уровень заболеваемости коронавирусом в крупнейшей провинции Канады Онтарио достиг рекордно высокого уровня, больницы предупреждают, что они близки к переполнению.

Сопредседатель экспертной группы Онтарио Адалстейнн Браун заявил, что больницы провинции больше не могут нормально функционировать. "Наши детские больницы принимают взрослых. Этого никогда не случалось в Онтарио раньше. Такого никогда не было в Канаде", - сказал он.

На прошлой неделе впервые с начала пандемии в Канаде было зарегистрировано больше случаев на миллион жителей, чем в США, - несмотря на то, что около 22% канадцев (9 млн человек) уже получили первую дозу вакцины.

Онтарио вводит новые более строгие меры, в их числе предписание оставаться дома в течение шести недель, ограничения на поездки не первостепенной необходимости, которые проверяются на контрольно-пропускных пунктах на границах с соседними провинциями Квебек и Манитоба.

Полиция в Канаде теперь может останавливать и допрашивать людей, покидающих дом. Также там предписано прекратить строительные работы не первостепенной важности.

Более двух третей заражений в Онтарио сейчас приходится на новые варианты коронавируса, особенно "британский" вариант.

Даже при продолжающейся вакцинации количество новых случаев в Онтарио может достичь 30 тысяч в день. В провинции живет 14 миллионов человек, что составляет 38% от общей численности населения Канады.

В пятницу Онтарио сообщил о 4812 новых случаях заболевания, новые рекорды с начала пандемии там устанавливаются третий день подряд. Количество госпитализаций и пациентов в отделениях интенсивной терапии также побили рекорды для Онтарио: 1955 и 701 человек соответственно.

Группа экспертов заявила, что в лучшем случае количество новых случаев снизится примерно до 5000 в день, но только при значительно более строгих ограничительных мерах, чем те, которые действуют сейчас.

Это также потребует вакцинации 300 тысяч человек в день - в три раза больше, чем вакцинируется сейчас.

Сначала вакцинация в Канаде шла медленно, но сейчас она набирает обороты. Канада быстро закупила вакцины, но до недавнего времени скорость их внедрения отставала от других развитых стран.

Moderna заявила, что сократит свою следующую поставку в Канаду почти вдвое, до 650 тысяч доз, однако Pfizer должен поставить еще восемь миллионов доз после нового соглашения с канадским правительством.