Чехия обвинила Россию в диверсии и выслала 18 дипломатов
Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим Чехия высылает 18 российских дипломатов, их обвиняют в работе на российские спецслужбы - ГРУ и Службу внешней разведки.
В российском МИД уже пообещали отреагировать на действия чешской стороны. Источник Интерфакса сообщил, что за высылкой дипломатов может последовать закрытие чешского посольства в Москве.
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, у чешских властей есть "четкие доказательства" причастности офицеров ГРУ к взрывам в 2014 году, в результате которых погибли два человека.
Полиция Чехии сообщила также, что разыскивает двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления".
Под фамилией Боширов, как выяснила ранее исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании, скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, под фамилией Петров - офицер ГРУ Александр Мишкин.
Александр Мишкин и Анатолий Чепига - двое главных обвиняемых в попытке убийства в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
И Петрова, и Боширова полиция Чехии объявила в розыск, на что Москва ответила, что не может удовлетворить такой запрос.
"18 сотрудников посольства России должны покинуть страну в течение 48 часов", - заявил министр внутренних дел и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.
По его словам, ему жаль, что этот инцидент основательно подорвет отношения между двумя странами.
"Мы находимся в ситуации похожей на ту, что произошла в Британии после попытки отравления Скрипалей в 2018 году", - добавил Гамачек.
В марте 2018 году в английском городе Солсбери было совершено нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в котором было применено нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Отравление Скрипаля привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: в результате 300 дипломатов с двух сторон вернулись домой. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов. Россия отрицала любую причастность к преступлению.
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