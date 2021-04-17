Чехия обвинила Россию в диверсии и выслала 18 дипломатов

34 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (справа) и министр внутренних дел Ян Гамачек

Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим Чехия высылает 18 российских дипломатов, их обвиняют в работе на российские спецслужбы - ГРУ и Службу внешней разведки.

В российском МИД уже пообещали отреагировать на действия чешской стороны. Источник Интерфакса сообщил, что за высылкой дипломатов может последовать закрытие чешского посольства в Москве.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, у чешских властей есть "четкие доказательства" причастности офицеров ГРУ к взрывам в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Полиция Чехии сообщила также, что разыскивает двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления".

Под фамилией Боширов, как выяснила ранее исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании, скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, под фамилией Петров - офицер ГРУ Александр Мишкин.

Александр Мишкин и Анатолий Чепига - двое главных обвиняемых в попытке убийства в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

И Петрова, и Боширова полиция Чехии объявила в розыск, на что Москва ответила, что не может удовлетворить такой запрос.

"18 сотрудников посольства России должны покинуть страну в течение 48 часов", - заявил министр внутренних дел и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.

По его словам, ему жаль, что этот инцидент основательно подорвет отношения между двумя странами.

"Мы находимся в ситуации похожей на ту, что произошла в Британии после попытки отравления Скрипалей в 2018 году", - добавил Гамачек.

В марте 2018 году в английском городе Солсбери было совершено нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в котором было применено нервно-паралитическое вещество "Новичок".