Переворот в футболе. Ведущие клубы Европы создают свой чемпионат, их называют предателями
Международная федерация футбола (ФИФА) и другие крупные ассоциации выступили с резким осуждением 12 ведущих европейских футбольных клубов, которые накануне объявили о создании альтернативного чемпионата под названием Европейская Суперлига.
По словам чиновников ФИФА, инициаторы такого решения пытаются пошатнуть основы международного футбола и пойти против его ключевых принципов: солидарности, инклюзивности, честности и справедливого распределения финансов.
В числе "клубов-революционеров", как описывают их многие международные издания, - английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхем", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" и испанские "Атлетико Мадрид", "Барселона" и "Реал Мадрид".
Вскоре к ним присоединятся еще три клуба, какие именно, пока не сообщается. Эти 15 команд составят основу Суперлиги и будут определять ее политику, говорится в сделанном накануне совместном заявлении руководителей клубов.
Провести первый собственный чемпионат планируется, как только это станет практически возможным, сказано на сайтах всех 12 команд. В понедельник американский инвестиционный банк JPMorgan подтвердил, что намерен финансировать сделку.
"Землетрясение", "переворот", "предательство"
"Объединяя величайшие клубы и игроков, которые смогут играть друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига открывает новую главу в истории европейского футбола. Она обеспечивает соревнования и условия на мировом уровне, а также финансовую поддержку более широкой футбольной пирамиды", - заявил Джоэл Глейзер, сопредседатель "Манчестер Юнайтед" и вице-президент новой Суперлиги.
"ФИФА может только выразить свое неодобрение отколовшемуся европейскому объединению, созданному за рамками международных футбольных структур и не уважающему важнейшие принципы", - говорится в заявлении ФИФА.
Недовольство также выражают УЕФА, национальные футбольные ассоциации стран, чьи клубы вошли в состав 12, и руководства высших лиг. С критикой выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По мнению недовольных, образование новой Суперлиги продиктовано исключительно соображениями финансовой выгоды, оно нарушит расписание других международных чемпионатов и поставит под удар само существование национальных высших лиг.
Бывший центральный нападающий "Ливерпуля" и "Тоттенхема" Дэнни Мерфи назвал создание Суперлиги бездушным решением, экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сказал, что ему противно от происходящего, а по мнению экс-защитника сборной Англии Рио Фердинанда, больше всех в данной истории пострадают болельщики.
Ассоциации болельщиков, особенно английских клубов, также высказались резко против новой Европейской Суперлиги.
Мировая пресса описывает происходящее в таких выражениях, как "землетрясение", "революция" и "переворот в международном футболе".
Как будет работать Суперлига
Проводить турнир Европейской Суперлиги планируется ежегодно, в перерыве между регулярными национальными чемпионатами. Первый из них может быть проведен уже в этом году.
Всего в турнире будут принимать участие 20 клубов: 15 команд основы, а еще пять будут определяться путем квалификации, по результатам предыдущего сезона.
Они будут делиться на две группы по 10 команд, три лучших клуба в каждой группе выйдут в стадию плей-офф автоматически. Еще два места определятся путем стыковых матчей между командами, занявшими четвертое и пятое места.
Председателем Европейской Суперлиги стал Флорентино Перес, президент клуба "Реал Мадрид". Должности четырех вице-председателей заняли Андреа Аньелли (президент "Ювентуса"), Джоэл Глейзер (сопредседатель "Манчестер Юнайтед"), Джон Уилльям Генри (владелец "Ливерпуля") и Стэн Кронке (владелец "Арсенала"). Таким образом в руководстве Суперлиги представлены Британия, Испания и Италия - страны клубов основы.
После запуска мужского турнира учредители также обещают начать формирование женской Суперлиги.
Возможные последствия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА обещают дисквалифицировать клубы, вошедшие в Суперлигу, из национальных, европейских и мировых турниров. Также чиновники заявляют, что игроки потеряют возможность выступать за свои национальные сборные.
Однако, по мнению спортивных аналитиков, эти угрозы будет очень непросто выполнить, а попытки приведут к дальнейшей эскалации.
К примеру, один из лучших форвардов в истории футбола Криштиану Роналду играет за итальянский "Ювентус", но футбольная федерация Португалии ни за что не захочет отказаться от его участия в матчах за португальскую сборную.
И хотя риторика УЕФА и ФИФА на данный момент кажется непримиримой, единственный путь к урегулированию - переговоры, считают эксперты. Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
Разговоры о возможном создании элитной лиги ходят уже более 20 лет, а в ноябре 2018 года немецкая пресса со ссылкой на свои источники написала, что реальные переговоры уже ведутся. Судя по реакции руководства международных футбольных организаций, они не придали этим сообщениям должного внимания.
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