Коронавирус в мире: Pfizer может не помочь против южноафриканского штамма, в Европе продолжают снимать ограничения

31 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медики в Индии опасаются, что вторая волна эпидемии может оказаться более смертоносной

Pfizer может быть малоэффективен против южноафриканского штамма, новый локдаун в Индии, Греция готовится принимать туристов, Австралия и Новая Зеландия открыли авиасообщение без обязательного карантина. Эти и другие новости - в нашем обзоре.

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 3 млн человек, заболевших - 141,5 млн.

США по-прежнему занимают первую строчку в обеих категориях - 31,6 млн и 567,2 тыс. соответственно. Продолжает ухудшаться ситуация в Индии, где число заболевших превысило 15 млн - второй показатель после США

Исследования, проведенные в Израиле, показали, что вакцина Pfizer может быть малоэффективна против южноафриканского штамма. Ученые признаются, что пришли к этим выводам случайно, так как изначально их работа имела совершенно другую цель - установить степень вероятности повторного заражения после вакцинации.

В ходе исследований был проведен сравнительный анализ показателей 400 человек, заболевших Covid-19 после вакцинации хотя бы одной дозой, и таким же количеством не привитых больных. А так как в Израиле вакцинация проходит только препаратом Pfizer, на первый план вышли детали взаимодействия именно этой вакцины с различными штаммами.

В понедельник британские ученые также приступили к похожему исследованию, в ходе которого переболевших коронавирусом добровольцев подвергнут повторному заражению. В феврале Британия стала первой в мире страной, давшей добро на подобные опыты с участием людей.

В мире: Индия в локдауне, Австралия ликует

С понедельника в Дели объявлен локдаун сроком на шесть дней в связи с новым рекордным показателем суточной заболеваемости - 273,8 тыс. человек за минувшие 24 часа. Это пятый день подряд, когда число новых случаев превышает 200 тысяч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Индии просто невозможно избежать скопления людей из-за высокой численности населения. Очереди выстраиваются даже в центры тестирования на Covid-19

В больницах по всей Индии не хватает коек, запасов кислорода и элементарных лекарств. В частности, в Дели для новых пациентов не осталось мест даже в больничных коридорах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Индию, запланированный на следующую неделю.

Гонконг объявил, что со вторника приостанавливает на две недели авиарейсы из Индии, Пакистана и Филиппин.

Американские власти отмечают важную веху в ходе кампании по вакцинации: как минимум одну дозу вакцины получила половина взрослого населения США - это примерно 130 млн человек старше 18 лет.

В соседней Канаде отмечен резкий всплеск заболеваемости в провинции Онтарио. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что это очень тревожное развитие событий. В провинцию направляются дополнительное больничное оборудование и медперсонал.

Власти Таиланда отмечают небольшой спад статистики после недели рекордных показателей заболеваемости. За последние сутки в стране заболели только 1390 человек, что, по словам местных медиков, вселяет оптимизм. В последнее время суточные показатели не опускались ниже 1700 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На пике очередной волны заболеваемости власти Таиланда подготовили десятки полевых госпиталей, рассчитанных на сотни человек

Период с середины марта оказался самым тяжелым - на него пришлась треть всех случаев заболевания в стране с начала пандемии. Власти считают, что улучшения произошли благодаря введенным запретам на массовые собрания и поездки между островами.

Телевидение Австралии и Новой Зеландии транслируют кадры эмоциональных встреч родственников, оказавшихся в длительной разлуке из-за пандемии. В понедельник Новая Зеландия открыла границы для рейсов из соседней страны без необходимости отбывать карантин. Австралия уже некоторое время назад начала принимать новозеландцев, но в обратную сторону канал заработал только сейчас.

Долгожданные послабления в Европе

В преддверии летнего сезона отпусков Греция заявила, что граждане ЕС, Великобритании и США, прошедшие полную вакцинацию или предоставившие отрицательный тест, сделанный за определенное количество часов до поездки, будут освобождены от обязательного недельного карантина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Португалии после долгого перерыва открылись спортзалы

Между тем греческое грузовое судно, плывшее на родину из Египта, поставлено в карантин у берегов Крита после того, как у 10 членов экипажа был выявлен коронавирус, а один моряк скончался. Команда судна состоит из 13 филиппинцев и девяти греков.

В Португалии с понедельника открываются рестораны, торговые центры, школы и университеты. Власти подчеркивают, что в связи с послаблениями особенно важно неукоснительно соблюдать правила социального дистанцирования и другие эпидемиологические нормы. За нарушения предусмотрены большие штрафы. В настоящий момент в Португалии наблюдается самый низкий уровень заражаемости во всем Евросоюзе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Лозанне открылись кафе и рестораны. Пока только на улице

Швейцария тоже снимает ряд ограничений. Рестораны и кафе вернулись к обслуживанию клиентов на открытых террасах, открылись некоторые спортивные объекты, студенты могут с понедельника вернуться к очному обучению. При этом власти страны заявляют, что послабления вызваны отнюдь не значительным улучшением ситуации, а являются просчитанным риском, на который правительство сочло уместным пойти ради нормализации жизни в стране.