Дайджест: ЕС обсудит Чехию и Навального, ведущие клубы создают футбольную Суперлигу

час назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Накануне вечером российский МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Это стало ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Ян Гамачек заявили, что дипломатов подозревают в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР. Агенты этих спецслужб, по мнению чешских властей, причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек.

Также стало известно, что Прага объявила в розыск двоих мужчин с российскими паспортами, выданными на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Британия подозревает их в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

В понедельник, как ожидается, может быть принято решение о рассекречивании документов по поводу взрыва в Врбетице. Кроме того, этот вопрос значится в повестке видеоконференции глав МИД стран ЕС, которая также пройдет сегодня.

Автор фото, TASS

На этой же встрече будет обсуждаться вопрос о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Навального в колонии продолжает ухудшаться.

С призывами предоставить политику доступ к врачам выступили также власти Британии и США. При этом Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае смерти Навального.

Ранее лечащие врачи Навального заявили о критическом состоянии оппозиционера, который объявил голодовку из-за отказа допустить к нему независимого врача.

Соратники Навального, тем временем, анонсировали митинги 21 апреля - в этот день российский президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К новой Суперлиге присоединилась "большая шестерка" английской Премьер-лиги

В ночь на понедельник было официально объявлено о создании нового европейского футбольного клубного турнира - Суперлиги.

Турнир решили учредить 12 ведущих европейских клубов - английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

"Создание Суперлиги происходит в то время, когда пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола", - говорится в сообщении организаторов.

По их задумке, в турнире будут принимать участие клубы основатели (к нынешним 12 добавятся еще три), а также пять команд, которые будут проходить квалификацию на основании результатов предыдущего сезона.

Сезон предполагается начинать в августе, матчи будут проводиться в середине недели.

Решение о создании Суперлиги подверглось резкой критике со стороны национальных футбольных федераций, а также ФИФА и УЕФА, под эгидой которых проводятся еврокубки.

В заявлении ФИФА новый турнир назван "европейской сепаратистской лигой", которая находится за пределами международных футбольных структур.

В УЕФА ранее пообещали принять меры, чтобы предотвратить создание европейской Суперлиги, и пригрозили клубам дисквалификацией.

Иностранные шпионы, работающие в Великобритании, будут подвергаться преследованию и депортации в соответствии с новыми законами для защиты нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия, пишет Times.

По данным журнаоистов, британский премьер Борис Джонсон воспользуется речью королевы Елизаветы II 11 мая, чтобы представить законопроект о противодействии враждебным государствам, включая требование ко всем лицам, работающим от имени иностранных правительств в Великобритании, обозначить свое присутствие.

Невыполнение этого требования будет считаться уголовным преступлением.

Правительство также намерено обновить устаревший закон о гостайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые ставят под угрозу национальные интересы, в том числе против хакеров, работающих от имени враждебных государств.

Как отмечает газета, подобная система регистрации действует в США, где лица, работающие от имени иностранных правительств, чиновников и политических партий, обязаны регистрироваться в минюсте и периодически подавать отчеты о своей деятельности.

Британские разведслужбы настоятельно рекомендуют создать аналогичный реестр, отмечая, что по нынешнему законодательству иностранные шпионы могут фактически действовать безнаказанно, если только их не поймают с поличным при получении секретных данных.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Переговоры в Вене начались на прошлой неделе

Спецслужбы Израиля полагают, что США могут вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном после переговоров по иранской ядерной программе в Вене, сообщает издание Axios со ссылкой на двух источников.

По их данным, израильская военная разведка и представители "Моссада" проинформировали членов военно-политического кабинета страны, что переговоры в Вене приведут к возвращению США к Совместному всеобъемлющему плану действий.

Правительство Израиля обеспокоено возможным возвращением США к ядерной сделке и пытается убедить администрацию Джо Байдена не ослаблять давление на иранский режим, отмечает издание.

"Мы, мягко говоря, настроены не очень оптимистично. Не удивимся, если в течение нескольких недель США и другие мировые державы подпишут сделку с Ираном", - сказал высокопоставленный израильский чиновник, который присутствовал на встрече.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году шестеркой международных посредников и Ираном. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана.

В 2018 году США объявили об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении санкций, а Иран впоследствии объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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