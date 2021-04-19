Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных

49 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Алексея Навального перевезли из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.

"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении. ИК-3 располагается в центре Владимира.

В настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт, утверждает тюремное ведомство. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

"При всей казенности текста он важен как официальное документальное подтверждение тяжелого состояния здоровья Навального", - написал в своем телеграм-канале один из авторов обращения "в связи с угрозой жизни Алексея Навального" к Путину Лев Шлосберг.

Что случилось?

Московские врачи 16 апреля заявили в открытом письме о критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача. Врачи обратили внимание руководителя ФСИН Александра Калашникова на "резкую отрицательную динамику" данных анализов заключенного. У пациента "развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям" и "может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца", предупредили они.

"Если не начать лечить, то он умрёт в течение ближайших дней", - заявлял один из врачей, реаниматолог Александр Полупан, входивший в состав консилиума медиков, прилетавших прошлым летом из Москвы в Омск, когда Навальный находился в коме после предполагаемого отравления "Новичком".

Лечащие врачи Навального опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови. По словам врача Анастасии Васильевой, в его крови критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.

Допустить к Навальному врача потребовала и мировая общественность. 77 западных писателей, режиссеров, актеров и журналистов - в том числе Светлана Алексиевич, Джуд Лоу, Стивен Фрай, Рейф Файнс, Ванесса Редгрейв, Том Стоппард и Питер Сингер - написали открытое письмо Путину. В числе подписавших - пять нобелевских лауреатов.

Также письмо к Путину опубликовали крупнейшие западные издания Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica. "Вполне может быть, что Путин предпочел бы избавиться от своего самого эффективного критика", - говорится в обращении редакции газеты The New York Times.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае смерти Алексея Навального. "Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным, пока он находится под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.

В конце марта адвокаты Навального сообщали о сильных болях в спине и серьезных проблемах с правой ногой у Навального.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказывала телеканалу "Дождь" адвокат Ольга Михайлова еще до объявления Навальным голодовки. По ее словам, ходатайства с просьбами разрешить осмотр Навального его врачом просто не рассматривают, а лекарства для него "не берут".

Навальный также сообщал, что в колонии по ночам его будят каждый час. Осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон, однако очевидно, что подобные действия "лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей", заявил Навальный и попросил провести проверку, чтобы прекратить применение "пыточных мер". Во ФСИН в ответ на это утверждали, что сотрудники колонии "неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон", и ночной обход жилых помещений с визуальной проверкой наличия осужденных на спальных местах "не препятствуют отдыху осужденных".