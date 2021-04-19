Вертолет на Марсе: аппарат NASA успешно совершил первый полет
Американское космическое агентство впервые успешно запустило миниатюрный вертолет на Марсе. Дрон "Индженьюити" должен был взлететь на высоту три метра и продержаться в воздухе 30 секунд. Этот скромный полет сравнивают по значимости с первым полетом братьев Райт на Земле.
В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. "Данные с альтиметра подтверждают, что "Индженьюити" стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете", - заявил один из инженеров миссии после анализа поступивших с Марса данных.
Аппарат "Индженьюити" ("Изобретательность") отправили на Марс вместе с ровером "Персеверанс" ("Упорство"), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.
Взлететь в значительно менее плотной атмосфере Марса возможно, но скорость вращения винтов вертолета должна быть намного выше, чем если бы аппарат поднимался в воздух на Земле.
НАСА осуществила тестовый полет на Марсе около 7:30 по Гринвичу (10:30 утра по московскому времени), однако информация о том, что он прошел успешно, достигла Земли только через несколько часов.
После полета дрон передал на Землю записи со своей видеокамеры и с камер ровера "Персеверанс", который наблюдал за полетом с расстояния 76 метров.
Аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Полет проходил вблизи кратера Езеро, где в феврале приземлился "Персеверанс".
"Момент, которого так ждала вся наша команда, почти настал, - прокомментировала полет "Индженьюити" менеджер проекта Мими Анг на недавней пресс-конференции перед полётом. - На каждой планете первый полет случается лишь один раз". "У дрона нет системы автовыравнивания, так что если он приземлится неправильно, то миссия будет закончена", - отметила она. К неправильному приземлению может привести, например, резкий порыв ветра.
Теперь "Индженьюити" должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. Между каждым из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды