Вертолет на Марсе: аппарат NASA успешно совершил первый полет

19 апреля 2021, 09:53 GMT Обновлено 6 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, НАСА отправит вертолет на Марс

Американское космическое агентство впервые успешно запустило миниатюрный вертолет на Марсе. Дрон "Индженьюити" должен был взлететь на высоту три метра и продержаться в воздухе 30 секунд. Этот скромный полет сравнивают по значимости с первым полетом братьев Райт на Земле.

В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. "Данные с альтиметра подтверждают, что "Индженьюити" стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете", - заявил один из инженеров миссии после анализа поступивших с Марса данных.

Аппарат "Индженьюити" ("Изобретательность") отправили на Марс вместе с ровером "Персеверанс" ("Упорство"), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.

Взлететь в значительно менее плотной атмосфере Марса возможно, но скорость вращения винтов вертолета должна быть намного выше, чем если бы аппарат поднимался в воздух на Земле.

НАСА осуществила тестовый полет на Марсе около 7:30 по Гринвичу (10:30 утра по московскому времени), однако информация о том, что он прошел успешно, достигла Земли только через несколько часов.

Автор фото, NASA

После полета дрон передал на Землю записи со своей видеокамеры и с камер ровера "Персеверанс", который наблюдал за полетом с расстояния 76 метров.

Аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Полет проходил вблизи кратера Езеро, где в феврале приземлился "Персеверанс".

"Момент, которого так ждала вся наша команда, почти настал, - прокомментировала полет "Индженьюити" менеджер проекта Мими Анг на недавней пресс-конференции перед полётом. - На каждой планете первый полет случается лишь один раз". "У дрона нет системы автовыравнивания, так что если он приземлится неправильно, то миссия будет закончена", - отметила она. К неправильному приземлению может привести, например, резкий порыв ветра.