Убийство Джорджа Флойда: что мы узнали за время суда над Дереком Шовином

час назад

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В США завершается один из самых громких судебных процессов последнего времени: на скамье подсудимых - бывший полицейский Дерек Шовин, которому предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. В 2020 году его смерть стала причиной массовых выступлений за права темнокожих американцев и активизации движения Black Lives Matter. Сейчас стороны представляют свои заключительные аргументы, после чего коллегия присяжных удалится для принятия решения.

От решения присяжных будет зависеть многое. Смерть 48-летнего Джорджа Флойда во время задержания потрясла Америку. Протесты против расизма Black Lives Matter проходили во всех крупных городах всех штатов США, часто перерастая в беспорядки и столкновения с полицией. Слова Флойда "Я не могу дышать", произнесенные перед смертью, стали лозунгом протестующих.

Суд над Шовином длился три недели. За это время присяжные выслушали показания 45 свидетелей и просмотрели несколько часов видеозаписей, сделанных прохожими.

Вот пять самых важных моментов в процессе над Шовином:

1. Задержание при свидетелях

Показания свидетелей ставшего смертельным для Флойда задержания, данные в первые дни суда, были очень эмоциональными. Дарнелла Фрайзер, которой на тот момент было 17 лет, сняла видео задержания, позже ставшее вирусным. На суде она сказала, что после трагедии не спала ночами, "и извинялась перед Джорджем Флойдом за то, что не сделала больше, что не вмешалась физически и не спасла его жизнь".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Кадр из видео, которое сделала Дарнелла Фрайзер

"Когда я смотрю на Джорджа Флойда, я вижу своего отца, я вижу своих братьев, двоюродных братьев, братьев отца. Потому что все они - чернокожие", - сказала она.

61-летний Чарльз Макмиллиан, один из первых свидетелей задержания, пытался уговорить Флойда сесть в полицейскую машину.

Посмотрев видеозапись задержания в суде, он заплакал и сказал, что чувствовал себя беспомощным, наблюдая за происходящим. Когда Флойда уже увезли на "скорой помощи", он попытался поговорить с Шовином. "То, что я видел, было неправильно", - сказал мужчина.

Защита Шовина утверждает, что присутствие наблюдателей на месте задержания повлияло на его действия. Полицейский Питер Чанг, присутствовавший при задержании, заявил, что прохожие были "очень агрессивны по отношению к полицейским". Инструктор Николь Маккензи, обучающая полицейских Миннеаполиса техникам задержания, сказала, что присутствие других людей может отвлечь полицейского, который должен следить за состоянием задерживаемого.

2. Показания подруги Флойда

Кортни Росс, бывшая подруга Джорджа Флойда, встречавшаяся с ним три года, тоже дала эмоциональные показания. Она рассказала, как впервые познакомилась с Флойдом в приюте для бездомных, где Флойд работал охранником. Она вспомнила о том, как его расстроила смерть матери в 2018-м году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кортни Росс рассказала, что они с Флойдом пытались избавиться от зависимости

Кроме того, Росс рассказала, что и она и Флойд страдали от хронических болей и боролись с зависимостью от обезболивающих на основе опиатов. "У нас была зависимость, и мы много раз пытались с ней покончить", - заявила она в суде.

Один из аргументов защиты Шовина - в том, что основной причиной смерти Флойда были осложнения, связанные с опиоидами и метамфетамином, которые были в его крови во время задержания.

3. Обосновано ли применение силы?

Один из основных вопросов процесса - нарушил ли Дерек Шовин правила задержания, поставив колено на шею Флойда и удерживая его таким образом в течение девяти с половиной минут?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дерек Шовин решил не давать показания, чтобы не свидетельствовать против самого себя

Шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо был одним из самых важных свидетелей обвинения. На следующий день после смертельного задержания он отправил Шовина в отставку. Аррадондо считает, что полицейский должен был перестать "применять такую силу", когда Флойд перестал сопротивляться. "Нас такому не учат, и это безусловно не отражает нашей этики и наших ценностей", - заявил он, имея в виду применение силы Шовином.

Свидетель защиты Барри Бродд, эксперт по применению силы при задержаниях, в свою очередь посчитал действия Шовина "обоснованными". По его мнению, полицейский действовал "объективно разумно", так как Флойд представлял собой угрозу.

Однако на перекрестном допросе Бродд признал, что стражам порядка хорошо известно, насколько опасно случайное удушение в некоторых позициях.

4. Споры о причинах смерти

Вопрос, от чего именно умер Флойд, вероятно, был главным в этом процессе. Обвинение доказывало, что основной причиной смерти было удушение, а защита ссылалась на употребление Флойдом наркотиков и плохое здоровье.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадры с Флойдом, сделанные полицейской камерой, демонстрировались во время показаний Дэвида Фаулера

Доктор Мартин Тобин, пульмонолог, на примере видео объяснил, что именно происходило с Флойдом и его дыханием, пока его шея находилась под коленом Шовина. "Даже здоровый человек умер бы, если бы подвергся тому, чему подвергся Флойд", - отметил он.

Судмедэксперт Дэвид Фаулер, ключевой эксперт защиты, заявил, что с его точки зрения причина смерти Флойда остается не установленной, а сама смерть не является убийством, потому что "сыграли роль многие потенциальные и конфликтующие между собой причины".

Среди осложняющих факторов он назвал употребление Флойдом наркотиков и возможное отравление выхлопными газами от полицейского автомобиля.

Однако на перекрестном допросе эксперт согласился, что Флойд должен был получить медицинскую помощь сразу же после остановки сердца - в этот момент его жизнь еще можно было спасти.

5. Пятая поправка

Перед тем, как защита закончила опрос свидетелей, Шовин заявил, что не будет выступать на процессе свидетелем.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шовин и его адвокат - судебная зарисовка

"Сегодня я воспользуюсь своей привилегией в рамках Пятой поправки", - заявил он, имея в виду право обвиняемого не свидетельствовать против себя.