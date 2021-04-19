В аварии с автомобилем Tesla погибли два человека. Место водителя было пустым

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Автомобиль Tesla, попавший в аварию

Автомобиль Tesla Model S с двумя пассажирами врезался в дерево неподалеку от Хьюстона, штат Техас, и сгорел. Полиция сообщает, что в момент аварии место водителя было пустым; оба пассажира погибли. Такие машины оборудованы функцией автопилота, однако работала ли эта система во время катастрофы, пока неясно.

По данным полиции, машина ехала на высокой скорости и не смогла вписаться в крутой поворот. Когда пожар удалось потушить, полиция нашла тело одного пассажира на заднем сиденье, а другого - на переднем пассажирском.

Компания Tesla пока не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать произошедшее.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция обнаружила, что на водительском сиденье никого не было

Только в США Агентство автомобильной безопасности в марте 2021 года заявило, что ведет 27 расследований аварий с участием автомобилей Tesla, три из которых произошли недавно.

Глава Tesla Илон Маск обещал, что компания вскоре предоставит водителям возможность пользоваться фунцией полностью автоматического вождения. Маск сказал, что это позволит компании получить огромную прибыль, поскольку он "уверен, что автомобиль в этом году сможет управлять сам собой с надежностью, превышающей человеческую".

В компании неоднократно отмечали, что нынешний режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

"Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте Tesla.

Анализ

Тео Леггет, корреспондент Би-би-си

То, что Tesla называет автопилотом, сейчас является полуавтономной системой вождения, которая может управлять машиной лишь при определенных обстоятельствах. Более совершенная версия под названием "полный автономный автопилот" должна быть выпущена в течение этого года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Tesla говорит, что езда на автопилоте не означает, что водитель не должен следить за дорогой, но автомобилисты полностью доверяют управление автомобилем компьютеру

Но на самом деле ни одна из этих систем не позволяет обеспечить полное автономное вождение в том смысле, какой могут подразумевать многие люди.

Сама Tesla настаивает, что водители должны внимательно контролировать происходящее - и в ее автомобилях установлены системы, которые следят за тем, чтобы они всегда держали руки на руле.

Однако в социальных сетях есть множество примеров того, как люди засыпают за рулем или даже перебираются с места водителя на заднее сиденье в движущемся автомобиле. Злоупотребления системой автопилота связывали с несколькими трагическими случаями.

Критики говорят, что при описании своей системы автопилота, остающейся не более чем помощником водителя, Tesla вводит людей в заблуждение и провоцирует подобное опасное поведение.