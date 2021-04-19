Конец эпохи Кастро. Коммунистов Кубы возглавил Мигель Диас-Канель

55 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Мигель Диас-Канель принял бразды партийного правления у Рауля Кастро

Съезд Коммунистической партии Кубы (КПК) постановил избрать первым секретарем Мигеля Диас-Канеля, который сменяет на этом посту Рауля Кастро.

В 2018 году Рауль уже передал своему протеже президентское кресло, и мало кто сомневался, что Диас-Канель станет и новым партийным лидером.

Несмотря на то, что формально власть братьев Кастро на Кубе заканчивается, Диас-Канель скорее всего останется преданным им лично и их экономической модели.

Выступая перед делегатами съезда в пятницу (когда имя нового партийного руководителя еще не было объявлено), Рауль Кастро пообещал передать руководство партией в руки молодого поколения, "преисполненного страсти и антиимпериалистического духа". Мигель Диас-Канель на 30 лет младше Рауля.

О том, что 89-летний ветеран слагает с себя партийные полномочия, было известно давно. Рауль Кастро занял пост первого секретаря в 2011 году, сменив своего брата Фиделя.

Братья Кастро правили Кубой со времени революции 1959 года, когда они вместе со своими соратниками свергли режим генерала Батисты.

Преемственность

Комментарий корреспондента Би-би-си на Кубе Уилла Гранта

Если говорить о том, кто мог сменить на этом посту Рауля Кастро, то выбор Мигедя Диас-Канеля был вполне логичен.

В роли президента Диас-Канель продемонстрировал преданность созданной Кастро модели государственного социализма, допустив лишь незначительное расширение частного сектора, как того пожелал его предшественник.

В политике также не ожидается никаких резких перемен, так что с точки зрения Кастро, на Диас-Канеля можно положиться.

Рауль Кастро намеревался завершить свою официальную роль в кубинской революции на ноте преемственности, передав факел, так сказать, молодому лидеру, который исповедует те же ценности.

Однако учитывая весьма мрачную экономическую перспективу, весьма может статься, что Диас-Канелю все же придется уже в ближайшем будущем приступить к либерализации управляемой из центра плановой экономики.

Кто такой Мигель Диас-Канель?

Автор фото, EPA Подпись к фото, В выступлении перед участниками партийного съезда Кастро упомянул о возможности "уважительного диалога" с США

Хотя Мигель Диас-Канель родился уже после того, как на Кубе свершилась революция, в нем видят стойкого защитника достижений этой революции и лично братьев Кастро.

Свою политическую карьеру будущий президент начал в комсомольской организации Санта-Клары, города, где находится мавзолей Че Гевары, сражавшегося рука об руку с братьями Кастро во время революции.

В 2009 году он занял пост министра высшего образования, в 2013 стал первым заместителем председателя госсовета Кубы.

Пять лет спустя, в 2018 году, Национальная ассамблея большинством в 99,83% голосов (под зорким присмотром компартии) избрала его президентом.

Есть ли у Диас-Канеля собственная политика?

Куба под руководством Диас-Канеля поддерживает хорошие отношения с Китаем, Россией, Северной Кореей, Боливией и Венесуэлой.

Несмотря на то, что он поклялся всячески оберегать суверенитет Кубы и идеалы революции, страна при нем столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия экономическим кризисом.

Только в прошлом году экономика острова сократилась на 11% на фоне пандемии коронавируса, санкций и жестких финансовых ограничений, наложенных администрацией Дональда Трампа.

Диас-Канель приветствовал избрание Джо Байдена, отметив, что верит в возможность установления при новом американском президенте конструктивных двусторонних отношений, построенных на уважении различий двух систем.

Примерно в том же духе высказался в пятницу и Рауль Кастро в своем прощальном обращении к делегатам партийного съезда, подчеркнув, что у кубинского руководства есть стремление к ведению уважительного диалога и строительству новых отношений с США.