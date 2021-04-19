Дерипаска раскритиковал данные Росстата о снижении бедности в России, а затем переписал свой пост

час назад

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Олег Дерипаска подсчитал, что почти половина россиян живет в бедности

Миллиардер Олег Дерипаска жестко раскритиковал в своем телеграм-канале данные Росстата о снижении уровня бедности в России и обвинил ведомство в "жонглировании цифрами". Через несколько часов Дерипаска полностью переписал свой пост, в которой раскритиковал уже денежно-кредитную политику Центробанка.

Критику со стороны предпринимателя вызвали опубликованные ведомством на прошлой неделе данные, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

"На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн, - написал Дерипаска в понедельник утром в своем телеграм-канале. - Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят".

Пост основателя "Русала" быстро привлек внимание СМИ и широко разошелся в соцсетях, на него даже отреагировали в Кремле.

"Что касается разных оценок, то вы знаете, что Дерипаска - все-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", - прокомментировал высказывание предпринимателя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вскоре после этого пост Дерипаски был отредактирован: фразы с критикой Росстата оттуда исчезли, пропала и оценка количества бедных в России. Вместо этого появился такой абзац:

"Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью".

Вскоре после появления первого варианта публикации Би-би-си направила запрос предпринимателю с просьбой прокомментировать приведенные им данные, однако ответа не получила. Кроме того, Би-би-си направила запрос в Ростат и также ждет ответа.

"Игра в статистику"

О неточностях в данных о количестве бедных в России ранее говорил и Владимир Путин: в феврале на совещании с членами правительства он посетовал, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.

"Очень часто мы видим - ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько - что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей", - говорил он.

В октябре прошлого года глава минтруда Антон Котяков сообщал, что в России почти 20 миллионов человек, или 13,5% населения, относятся к категории бедных.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в начале апреля говорил, что правительство рассматривает новый критерий определения бедности, который будет учитывать вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума. Однако подробностей о новом критерии чиновник не раскрыл.

В России до недавнего времени применялся абсолютный подход - бедными считались россияне с доходами ниже прожиточного минимума. Этот минимум рассчитывается как стоимость базовой потребительской корзины, в которую входят продукты и непродовольственные товары.

При расчете стоимости корзины принимаются во внимание нормы потребления продуктов, которые зависят от природно-климатических условий регионов и социально-демографических групп (дети, трудящиеся, пенсионеры). Также используются средние цены, которые подсчитывает для каждого региона Росстат.

С 2021 года от минимальной потребительской корзины решено отказаться, вместо этого будет использоваться относительный подход - прожиточный минимум будет рассчитываться как часть медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соответствующий законопроект был принят депутатами, а затем подписан Путиным в конце 2020 года.

Опрошенные Би-би-си экономисты говорят, что в целом методика расчета доходов населения, которой пользуется Росстат, вполне отражает реальную ситуацию с бедностью в стране.

"Росстат анализирует данные средств, направленных в бюджеты домохозяйств, и сравнивает их на основе объективной информации, - объясняет проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. - Конечно, можно говорить об удорожании продуктов питания и о личной инфляции населения из-за кризиса. Но в 2020 году Росстат и показывал цифры, которые показывали, что у нас вырос уровень бедности".

Как отмечает экономист, о снижении уровня бедности говорит, в частности, рост уровня доходов государства от НДФЛ, который не может расти, если не растет доходная база.