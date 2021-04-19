Анналена Бербок выдвинута немецкими зелеными кандидатом в канцлеры. Она вполне может им стать

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

19 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Если до сентябрьских выборов бундестага настроения немецких избирателей не изменятся, Анналена Бербок вполне может стать главой коалиционного левоцентристского правительства

Партия Зеленых Германии в понедельник объявила, что ее кандидатом в канцлеры на сентябрьских выборах будет сопредседательница партии Анналена Бербок. Судя по опросам, она действительно вполне может стать канцлером. И, помимо прочего, закрыть "Северный поток - 2".

В понедельник два сопредседателя партии зеленых, Роберт Хабек и Анналена Бербок объявили, что список партии на сентябрьских выборах в бундестаг возглавит 40-летняя Бербок.

Это решение еще должна утвердить июньская конференция партии, но там заминок не предвидится.

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, после сентябрьских выборов твердо обещает уйти на покой.

Рейтинг ее партии ХДС и всего правящего блока ХДС/ХСС с начала этого года снижается - и из-за ухода Меркель, и из-за усталости избирателей от борьбы с пандемией, и из-за нескольких коррупционных скандалов.

Популярность находящихся в оппозиции зеленых тем временем растет. ХДС/ХСС все еще остается самой популярной политической силой, а зеленые прочно занимают второе место, но разница между ними, по данным опросов, сейчас составляет всего около шести-семи процентных пунктов.

"Четыре года назад зеленые набрали всего 8,9% голосов. Спустя всего один срок парламента их притязания на самый важный пост в стране стали реальными. Ничто не показывает более наглядно, насколько изменился политический ландшафт с 2017 года", - пишет баварская газета Süddeutsche Zeitung.

При этом даже сам процесс выбора кандидата в канцлеры, как отмечают многие немецкие издания, тоже может добавить зеленым очков: в то самое время, когда главы общегерманского Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза Армин Лашет и Маркус Зёдер сошлись в схватке за право назваться кандидатом в канцлеры, два сопредседателя зеленых решили этот вопрос подчеркнуто мирно и полюбовно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Армин Лашет (на переднем плане) и Маркус Зёдер уже неделю спорят, кто из них должен возглавить список правящей партии на сентябрьских выборах

"Драка между Лашетом и Зёдером приобрела динамику, которую можно охарактеризовать лишь как саморазрушительную. Вне зависимости от того, который из земельных премьер-министров выйдет победителем, любой результат может оказаться пирровой победой и лишить обе партии блока важных очков в борьбе за то, чтобы остаться у власти", - полагает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Даниэль Декерс.

"Коалиция-светофор"

Если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то, судя по опросам, находящиеся в оппозиции зеленые и партия Свободных демократов, а также правящие сейчас вместе с ХДС/ХСС социалисты вполне могли бы отодвинуть партию Меркель от власти, создав "коалицию-светофор" - так ее называют по цветам символики этих трех партий. При этом пост канцлера в ней должен достаться зеленым, как самой популярной из трех партий.

Другой вариант - коалиция ХДС/ХСС с зелеными, в которой последние были бы младшими партнерами. Этот вариант, судя по опросам, нравится немецким избирателям больше всего.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ангела Меркель осенью оставит пост канцлера. Армин Лашет, судя по опросам, может его и не унаследовать

Зеленые уже были в правительстве Германии - в 1998-2005 годах младшим партнером СДПГ. Многие помнят лидера зеленых, вице-канцлера и министра иностранных дел в правительстве Герхарда Шрёдера Йошку Фишера.

То правительство было очень дружелюбным к Москве (правда, и Москва вела себя совсем иначе).

Новое поколение зеленых относится к России совсем иначе.

Первое место в предвыборной программе зеленых, естественно, занимают борьба с изменением климата и экология - обещание закрыть все угольные электростанции уже к 2030 году, разместить в ближайшие четыре года миллион солнечных панелей на крышах и т.п.

"Северный поток" должен быть остановлен"

Но и внешняя политика в предвыборной программе не может не присутствовать.

"Мы намерены поддерживать и углублять диалог с отважным гражданским обществом, которое противостоит ужесточающимся репрессиям со стороны Кремля и борется за права человека, демократию и верховенство закона. Мы считаем, что санкции можно ослаблять на четких условиях, поставленных Евросоюзом, и мы готовы ужесточать их в случае необходимости. Проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть остановлен", - говорится в коротеньком разделе проекта предвыборной программы зеленых, посвященном России.

Лидеры двух партий правящего блока Армин Лашет и Маркус Зёдер тем временем уже неделю спорят о том, кто из них должен возглавить избирательный список ХДС/ХСС и стать кандидатом в преемники Меркель.

Лидер баварского ХСС и премьер-министр Баварии Зёдер намного популярнее, но у лидера всегерманского ХДС и премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета есть право занять место во главе списка просто по традиции. За него - многие влиятельные фигуры в его партии.

Бербок популярнее Лашета

Немецкие социологи в ходе предвыборных исследований задают гражданам в том числе и вопрос, кого из лидеров трех самых популярных сил - ХДС/ХСС, зеленых и социалистов - они предпочли бы видеть канцлером.

Если в тройке оказывается Зёдер, он уверенно побеждает Анналену Бербок и лидера социалистов Олафа Шольца. Если же социологи подставляют в тройку имя Лашета, то выигрывает уже Бербок.

40-летняя мать двоих детей Анналена Бербок - сравнительно новое лицо на верхнем этаже немецкой политики. До января 2018 года, когда они с Робертом Хабеком вдвоем возглавили партию зеленых, она была малоизвестна.

Бербок - депутат бундестага двух последних созывов, то есть с 2013 года. До того она работала помощником депутата Европарламента.

По мнению многих политических обозревателей, помешать Бербок может отсутствие у нее опыта руководства чем-либо, кроме партии.