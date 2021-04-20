Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, 60-летний Армин Лашет поведет "партию Меркель" на сентябрьские выборы. И может проиграть

Руководство правящей партии Германии решило вопреки прогнозам социологов и пожеланиям избирателей сделать кандидатом в канцлеры на сентябрьских выборах своего формального лидера Армина Лашета, а не его гораздо более популярного соперника, баварского премьера Маркуса Зёдера.

В ночь на вторник, после затянувшихся далеко заполночь жарких споров, президиум и правление Христианско-демократического союза (ХДС) на совместном заседании большинством в 31 голос против девяти проголосовали за то, чтобы список блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг возглавил - и тем самым стал кандидатом в преемники Ангелы Меркель на посту канцлера - лидер партии и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, намерена после сентябрьских выборов уйти на покой. Лашет был избран в этом январе на пост лидера партии при поддержке Меркель.

Всю прошедшую неделю за титул кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС боролись Лашет и лидер второй партии блока, баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

Перед началом заседания правления ХДС в понедельник Зёдер сказал, что признает его решение.

Маркус Зёдер гораздо популярнее Армина Лашета. Например, по последним данным проекта "Полибарометр" немецкого телеканала ZDF, его хотели бы видеть кандидатом в канцлеры 63% граждан Германии и 84% избирателей ХДС/ХСС, тогда как за Лашета - всего 29% всех опрошенных и 43% избирателей ХДС/ХСС.

Тем не менее, правление Христианско-демократического союза, состоящее из руководителей партии и премьер-министров немецких земель от ХДС, решило поставить во главе списка своего лидера, а не главу сестринской партии.

По ходу заседания верхушка ХДС обсуждала, не вынести ли вопрос о кандидате в канцлеры на конференцию руководителей окружных партийных организаций, но в итоге все решила сама.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ангела Меркель вывела Армина Лашета в лидеры партии. Но поделиться с ним своей популярностью она не может

Между тем немецкие социологи и политобозреватели предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС может по итогам выборов лишиться власти на федеральном уровне.

Лашет проигрывает в популярности не только Зёдеру, но и Анналене Бербок, которую в понедельник объявили своим кандидатом в канцлеры немецкие зеленые.

Оппозиционная партия зеленых в целом прочно занимает в опросах второе место по популярности, отставая от ХДС/ХСС всего на несколько процентных пунктов. Если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то зеленые могли бы отстранить ХДС от власти, сформировав правительственную коалицию с двумя другими партиями.