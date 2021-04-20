Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета
- Юри Вендик
- Русская служба Би-би-си
Руководство правящей партии Германии решило вопреки прогнозам социологов и пожеланиям избирателей сделать кандидатом в канцлеры на сентябрьских выборах своего формального лидера Армина Лашета, а не его гораздо более популярного соперника, баварского премьера Маркуса Зёдера.
В ночь на вторник, после затянувшихся далеко заполночь жарких споров, президиум и правление Христианско-демократического союза (ХДС) на совместном заседании большинством в 31 голос против девяти проголосовали за то, чтобы список блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг возглавил - и тем самым стал кандидатом в преемники Ангелы Меркель на посту канцлера - лидер партии и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, намерена после сентябрьских выборов уйти на покой. Лашет был избран в этом январе на пост лидера партии при поддержке Меркель.
Всю прошедшую неделю за титул кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС боролись Лашет и лидер второй партии блока, баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер.
Перед началом заседания правления ХДС в понедельник Зёдер сказал, что признает его решение.
Маркус Зёдер гораздо популярнее Армина Лашета. Например, по последним данным проекта "Полибарометр" немецкого телеканала ZDF, его хотели бы видеть кандидатом в канцлеры 63% граждан Германии и 84% избирателей ХДС/ХСС, тогда как за Лашета - всего 29% всех опрошенных и 43% избирателей ХДС/ХСС.
Тем не менее, правление Христианско-демократического союза, состоящее из руководителей партии и премьер-министров немецких земель от ХДС, решило поставить во главе списка своего лидера, а не главу сестринской партии.
По ходу заседания верхушка ХДС обсуждала, не вынести ли вопрос о кандидате в канцлеры на конференцию руководителей окружных партийных организаций, но в итоге все решила сама.
Между тем немецкие социологи и политобозреватели предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС может по итогам выборов лишиться власти на федеральном уровне.
Лашет проигрывает в популярности не только Зёдеру, но и Анналене Бербок, которую в понедельник объявили своим кандидатом в канцлеры немецкие зеленые.
Оппозиционная партия зеленых в целом прочно занимает в опросах второе место по популярности, отставая от ХДС/ХСС всего на несколько процентных пунктов. Если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то зеленые могли бы отстранить ХДС от власти, сформировав правительственную коалицию с двумя другими партиями.
Впрочем, до выборов - еще больше пяти месяцев, и настроение у немецких избирателей может измениться.
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