Скандал вокруг Европейской Суперлиги. ФИФА и Джонсон грозят клубам анафемой, те подают в суд

16 минут назад

Автор фото, Getty Images

Скандал вокруг новой футбольной Европейской Суперлиги, о создании которой два дня назад объявили ведущие европейские клубы, продолжает набирать обороты. Международная и европейская футбольные ассоциации пригрозили вошедшим в новое объединение командам запретом на участие в своих турнирах, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы помешать появлению Европейской Суперлиги. Тем временем создатели турнира подали иск в суд, пытаясь предотвратить запретные меры.

Президент ФИФА Джанни Инфантино предупредил, что мятежные клубы (при этом он отдельно назвал английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль") должны приготовиться к последствиям. "Моя задача и наша общая задача защитить существующую модель европейского спорта - клубных соревнований и национальных сборных. Если они решат идти своим путем, им придется жить с последствиями такого выбора. Пусть либо уходят, либо остаются, сидеть на двух стульях не получится", - сказал Инфантино.

Президент УЕФА Александр Чеферин обратился к владельцам клубов, вошедших в Суперлигу, с просьбой одуматься. "Еще не поздно все изменить. Каждый может ошибиться", - сказал Чеферин, сделав особый упор на английские клубы.

Федерация футбола Германии также потребовала отлучить клубы, вошедшие в новое объединение, от всех международных соревнований.

Во вторник премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился с представителями руководящих футбольных инстанций. Согласно заявлению Даунинг-стрит, он заявил, что правительство "не будет стоять в стороне, пока горстка владельцев создает турнир по принципу "только для своих". Джонсон выразил поддержку футбольным ассоциациям и подтвердил, что "правительство полностью одобряет их намерение сделать все возможное, чтобы остановить планы" по созданию Европейской Суперлиги, сказано в сообщении.

"Не исключаются любые варианты действий и правительство рассматривает все возможности, в том числе в законодательной области, чтобы остановить эти планы", - отмечает британское правительство.

Превентивный иск

Между тем, юристы, представляющие создателей Европейской Суперлиги, уже подали судебный иск, чтобы попытаться предотвратить какие-либо запреты со стороны ФИФА и УЕФА, которые пригрозили исключить мятежные клубы из Лиги Чемпионов, а также не дать их игрокам участвовать в чемпионатах Европы и мира.

Корреспонденты Би-би-си ознакомились с письмом адвокатов нового объединения, в котором сказано: "Мы озабочены тем, что УЕФА и ФИФА могут ответить на приглашение [к созданию Суперлиги] попыткой ввести карательные меры, исключив клубы-участники или их игроков из их турниров". Представители клубов считают подобные решения незаконными и сообщают, что уже направили документы в "соответствующие суды".

Во вторник переговоры также проводят руководители клубов, не приглашенных в Суперлигу. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на днях проведут экстренные заседания, посвященные сложившейся ситуации.

Что произошло?

В воскресенье стало известно, что 12 ведущих клубов Европы подписали соглашение и создании альтернативного чемпионата, который ставит под удар существование национальных Премьер-лиг и целесообразность проведения европейской Лиги Чемпионов.

Среди клубов-отщепенцев, как назвали их многие эксперты, - английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхем", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" и испанские "Атлетико Мадрид", "Барселона" и "Реал Мадрид".

Эти клубы плюс еще три, которые будут названы вскоре, составят основу новой Суперлиги. Ее инициаторы объясняют свой шаг стремлением предоставить зрителям более красочный и мощный футбол, а также получить прибыль для последующего перераспределения средств по всей футбольной пирамиде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Супержадность" - написано на самодельном плакате

Противники - футбольные чиновники, бывшие и нынешние знаменитые игроки и фанаты - обвиняют Суперлигу в жажде наживы и попрании спортивных принципов равенства и инклюзивности. По их мнению, самые богатые и известные клубы Европы, по сути, создали закрытый элитный клуб, куда не смогут попасть менее успешные команды.

Однако, по словам президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, Европейская Суперлига была создана с целью спасти футбол. Перес заявил, что молодежь больше не интересуется футболом как раньше, потому что видит слишком много игр плохого качества.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес спокойно относится к шквалу критики в адрес Суперлиги. По его словам, миссия его единомышленников - спасение престижа футбола

"У любой перемены обязательно находятся противники", - философски заметил Перес, комментируя шквал критики в адрес 12 клубов.

Голоса главных тренеров

Некоторые главные тренеры клубов, вошедших в новую Суперлигу, до последнего момента не знали о планах владельцев. Это следует из комментария главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сделанного накануне. Он выглядел раздраженным и сообщил, что будет добиваться срочных консультаций с руководством клуба.

"Я впервые услышал об этом [в день официального объявления], во время подготовки к очень трудному матчу против "Лидс Юнайтед". Нам дали совсем немного информации. Это очень тяжелая ситуация, люди недовольны, и я это понимаю, но не могу ничего добавить, потому что ни я, ни игроки не принимали участия в принятии решения. Остается только ждать, что будет дальше", - сказал Клопп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Клопп не скрывал раздражения, когда его спросили о Суперлиге

Клопп еще в 2019 году выступал резко против создания альтернативного чемпионата. По его мнению, игра пусть даже топовых клубов друг с другом на протяжении долгих лет утомит зрителей.