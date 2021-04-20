Дайджест: ХДС выбрала преемника Меркель, Байден разрешил вакцинироваться всем

час назад

Автор фото, Getty Images

Руководство Христианско-демократического союза Германии поддержало выдвижение лидера партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Этому предшествовали консультации, которые длились около шести часов.

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, намерена после сентябрьских выборов уйти на покой. Лашет был избран в этом январе на пост лидера партии при поддержке Меркель.

Всю прошедшую неделю за титул кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС боролись Лашет и лидер второй партии блока, баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

Как отмечает наш корреспондент Юри Вендик, Зёдер гораздо популярнее Армина Лашета. В связи с этим немецкие социологи и обозреватели предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС может по итогам выборов лишиться власти на федеральном уровне.

Автор фото, Getty Images

Коллегия присяжных на процессе против бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, минувшей ночью удалилась на совещание.

По данным телеканала Си-эн-эн, обсуждение продолжалось около четырех часов, в результате присяжные не смогли прийти к единому мнению, и продолжат общение во вторник. На ночь их поселили в гостинице и изолировали от окружающих.

Суд над Шовином длился три недели. За это время присяжные выслушали показания 45 свидетелей и просмотрели несколько часов видеозаписей, сделанных прохожими.

Сам Шовин накануне заявил, что не будет выступать на процессе и воспользуется пятой поправкой к конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Смерть Флойда стала причиной массовых выступлений за права темнокожих американцев по всему миру. На фоне завершения судебного процесса власти американских городов готовятся к возможным беспорядкам.

Автор фото, Getty Images

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что с понедельника вакцинация от коронавируса стала доступной для всех жителей страны в возрасте от 16 лет.

"Сегодня каждый взрослый имеет право на получение вакцины от Covid-19. Лучшие дни впереди", - написал он в "Твиттере".

Ранее планировалось открыть всеобщий доступ к вакцинации с 1 мая, однако впоследствии было решено отменить ограничения раньше.

Автор фото, Reuters

Глава компании Tesla Илон Маск впервые прокомментировал смертельную аварию с участием автомобиля Tesla Model S в Техасе и заявил, что в момент крушения машина не находилась в режиме автопилота.

Ранее полиция сообщала, что в момент аварии место водителя было пустым - одного погибшего обнаружили на переднем пассажирском сиденье, а другого - на заднем. Сообщалось, что машина ехала на высокой скорости и не смогла вписаться в крутой поворот, в результате чего вылетела с дороги и врезалась в дерево.

"Восстановленные к этому моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а для автомобиля не приобреталась функция полного автономного вождения, - написал Маск, отвечая на твит со статьей Wall Street Journal. - Более того, стандартный автопилот требует [специальных] линий разметки, которых на этой дороге не было".

В Tesla неоднократно отмечали, что нынешний режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации российского МИД отправиться в Вашингтон для консультаций, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Позднее издание сообщило уже со ссылкой на Госдепартамент, что Салливан на этой неделе все-таки ненадолго отправится в США, чтобы повидать семью и встретиться с членами новой администрации, но в течение нескольких недель вернется в Москву.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против России, в том числе против суверенного долга. Москва в ответ предложила 10 американским дипломатам уехать на родину и запретила восьмерым представителям американской администрации въезд в Россию.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

Автор фото, Getty Images

В Британии начинают испытания дистанционных полетов на дронах, которые в случае успеха могут полностью изменить логистическую сферу, пишет Financial Times.

В настоящее время беспилотникам запрещено выполнять полеты за пределами поля зрения пилотов, поэтому пока технологию нельзя использовать, например, для инспектирования критически важной инфраструктуры без участия человека или осуществлять доставку с помощью дронов.

Однако британское Управление гражданской авиации (CAA) дало зеленый свет базирующейся в Западном Сассексе компании Sees.ai на выполнение полетов за пределами поля зрения пилота в трех местах в Великобритании, чтобы оценить возможность более широкого использования технологии и ее безопасность.

Беспилотники будут управляться пилотами, которые могут находиться в сотнях или даже тысячах миль от воздушных судов. Испытания будут проводиться на промышленных площадках вдали от населения и других летательных аппаратов, сообщили в CAA.

Глава Sees.ai Джон МакКенна говорит, что дроны используют смесь сенсоров и камер для автономного полета и могут обходиться без пилотов. Он считает, что если регулирующие органы в конце концов разрешат запуск автономных БПЛА, то они, скорее всего, будут использоваться для промышленных задач: мониторинга железнодорожной и дорожной инфраструктуры или атомных электростанций, прежде чем будут запущены в городах.

"Я думаю, что доставка посылок Amazon или пиццы впереди, но до этого еще далеко", - признает он.

Автор фото, LightRocket

Испанская El Pais рассказывает истории людей, которые во время пандемии решили переехать на Канарские острова, чтобы работать оттуда удаленно.

По данным издания, с сентября прошлого года на острова архипелага переехало более 8 тысяч человек со всей Европы, которых привлекла теплая погода и размеренный образ жизни.

"Идея о том, что великие умы должны находиться в мегаполисе и жить полной стрессов жизнью, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, больше не работает, - говорит 34-летняя предпринимательница из Парижа Соня Амрун.

В декабре прошлого года она собрала чемоданы, чтобы спастись от холода и карантина, планируя провести всего месяц на острове Пальма, но затем решила остаться. Теперь она совмещает работу во французском стартапе с управлением местным коливингом (они также стали популярны на фоне пандемии).

"Я работаю по 12 часов 7 дней в неделю. Но я смотрю на горы и радуюсь. Пальма - это моя сбывшаяся мечта", - говорит она.

Индустрия туризма в Испании серьезно пострадала из-за коронавируса. При этом Канарские острова сейчас являются регионом с самым высоким уровнем безработицы, и эксперты предупреждают, что это может спровоцировать социальный кризис.

Однако многие нашли спасение в привлечении удаленных работников, которые обладают большей покупательной способностью и тратят больше денег, кроме того, они не оказывают негативного воздействия, которое характерно для массового туризма, заключает El Pais.