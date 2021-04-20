Коронавирус: американцам не советуют посещать 80% планеты, Оксфорд заражает переболевших по новой

48 минут назад

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Оксфордский университет заражает коронавирусом добровольцев ради науки, Европа и США готовятся вынести решение по вакцинам Johnson & Johnson и AstraZeneca, а США хочет включить 80% стран мира в список опасных для посещения. Самое важное о пандемии Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 3,02 млн человек, заболевших с самого начала пандемии - 141,5 млн. По данным ВОЗ на 19 апреля, во всем мире успешно применено 793,5 млн доз различных вакцин от коронавируса.

США по-прежнему занимают первую строчку как по числу заболевших, так и по количеству привитых. Продолжает ухудшаться ситуация в Индии, где за минувшие шесть дней ежедневно заражалось как минимум 200 тыс. человек.

Заразиться ради науки

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Оксфордский университет в понедельник объявил о начале исследования, в ходе которого волонтеры, уже переболевшие коронавирусом, заразятся снова. Цель этого эксперимента - изучить иммунный ответ организма на вирус.

Как поясняет профессор Хелен Макшейн, контролирующие эксперимент ученые будут точно знать, в какой момент участник исследования заразился и какое количество вируса получил. Цель первой фазы эксперимента - установить минимальное количество вируса в организме, при котором он начинает размножаться, но симптомы еще не появляются.

Участников эксперимента будут держать в карантине как минимум 17 дней, постоянно отслеживая состояние их легких и сердца. После основной части исследования за состоянием их здоровья будут следить в течение года.

Если у подвергшихся заражению начнут проявляться симптомы, их устранят при помощи "коктейля из антител", который производит компания Regeneron.

Это исследование входит в серию "нестандартных" оксфордских экспериментов, спонсируемых фондом Wellcome Trust. Его представители считают, что эксперимент может многое дать ученым с точки зрения понимания вируса и процесса заражения.

AstraZeneca, Johnson & Johnson и тромбы

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Ряд стран ограничивает применение производящейся в Британии вакцины AstraZeneca после того, как регуляторы в Британии и континентальной Европе подтвердили, что она может стать причиной образования тромбов в крови.

Ранее от этой вакцины полностью отказалась Дания.

Применение британского препарата многие страны ограничили старшими возрастными группами.

Так, в Австралии с восьмого апреля рекомендуют не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 50, в Британии рекомендуют предоставлять альтернативу пациентам младше 30, в Канаде и Франции ее не дают людям младше 55 лет, в Эстонии - младше 60.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Би-би-си первой побывала на фабрике в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca.

В Грузии, как сообщает ТАСС, препарат AstraZeneca после смерти 27-летней медсестры применяют ограниченно.

Впрочем, в отдельных районах Канады вакцины AstraZeneca не хватает. Премьер провинции Онтарио Даг Форд в последние недели находится под огнем критики из-за роста числа заражений в регионе. Форд утверждает, что всему виной задержки с поставкой вакцины.

Препарат американской компании Johnson & Johnson эксперты ранее тоже связали с тромбами, после чего его применение приостановили. Некоторые страны, например, Польша, продолжают применять вакцину Johnson & Johnson, несмотря на риски.

Сегодня Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно вынести решение о том, безопасно ли применять препарат. Также свое решение по этому поводу должен вынести американский регулятор.

Ранее в европейской структуре отмечали, что количество случаев образования тромбов на 4,5 млн сделанных вакциной Johnson & Johnson прививок "крайне мало".

Рекордная смертность в Индии

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За минувшие сутки в Индии скончалось 1761 зараженных коронавирусом пациентов. В стране введен жесткий локдаун, в ряде регионов не хватает коек в больницах, кислорода и лекарств.

Заражаемость в стране тоже рекордно высока - за последние сутки власти сообщили о 259 тыс. новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель суточной заражаемости в мире. За последние шесть дней он не падал ниже 200 тысяч.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Индию, запланированный на следующую неделю, а Британия добавила страну в "красный список". Теперь всем приезжающим оттуда в Соединенное Королевство необходимо проходить карантин в специальном отеле.

США расширит список опасных стран до 80% мира

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Госдепартамент США планирует дополнить список стран, куда не рекомендуется путешествовать гражданам страны. Теперь в нем будет 80% всего мира. Сегодня в списке стран, не рекомендуемых к посещению, всего 34 государства из примерно 200 стран мира, в том числе Косово, Чад, Аргентина и Россия. В основном такие рекомендации связаны с опасностью заразиться коронавирусом.