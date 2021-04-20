Президент Чада Идрис Деби убит на фронте. Он правил страной 30 лет

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Идрис Деби правил Чадом 30 лет (фото 2020 года)

Президент Чада Идрис Деби умер от ран, полученных во время столкновения с повстанцами на севере страны в минувшие выходные, сообщают представители армейского командования страны.

Он погиб через день после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых Деби победил - в шестой раз подряд. В связи с гибелью президента правительство и парламент Чада распущены. В стране введен комендантский час, границы закрыты.

68-летний Деби находился у власти 30 лет. Это один из самых долгих сроков правления среди африканских и мировых лидеров.

По профессии армейский офицер, Деби пришел к власти в 1990-м году путем вооруженного восстания. Он был давним союзником Франции и других западных держав в борьбе с джихадистами в африканском регионе Сахель.

Деби "испустил свой последний вздох на поле боя, защищая суверенитет страны", - объявил по телевидению во вторник один из генералов армии Чада.

Президент совершил свою последнюю поездку на фронт, в нескольких сотнях километров к северу от столицы Нджамены, в выходные. Он посетил бойцов чадской армии, которые противостоят движению под названием FACT ("Фронт перемен и согласия в Чаде").

Следующие полтора года страной будет править военный совет под началом сына погибшего президента, 37-летнего генерала Махамата Идриса Деби Итно. Армия, впрочем, обещает "свободные демократические выборы" по окончании переходного периода.

Перед последними выборами, которые состоялись 11 апреля, победивший на них Деби обещал принести в регион мир и стабильность. В стране на этом фоне росло недовольство тем, как правительство Деби распоряжалось нефтяным и ресурсами Чада.

Туманное будущее

Пол Мелли, аналитик по Африке

Деби был важной фигурой и для Чада, и в масштабе всего региона.

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Под его началом армия страны помогала соседней Нигерии в борьбе с группировкой "Боко Харам", размещала силы в Мали и Нигере. Кроме того, Чад имеет сильное влияние на события на территории своего южного соседа, Центральноафриканской республики.

Пока кажется, что режим, теперь уже под командованием сына Деби, сохраняет контроль над ситуацией внутри страны.

Однако в долгосрочной перспективе все не так очевидно. Деби незадолго перед гибелью переизбрали, и далеко не все участники сочли эти выборы честными. С учетом этого не ясно, сможет ли его преемник сохранить авторитарную систему.

Сообщается, что Деби ранили повстанцы в регионе Канем, к северу от столицы. Предыдущие столкновения с повстанцами проходили намного севернее, в Сахаре и недалеко от границы с Ливией. Это может значить, что повстанцы с тех пор продвинулись на юг.

Группа повстанцев FACT была создана бывшими армейскими офицерами. Она обвиняет президента Деби в репрессиях. База повстанцев расположена в горах плато Тибести на севере страны, неподалеку от границы с Ливией.

В день выборов они совершили атаку на погранпост, после чего начали наступление на юг, к столице.

Последние столкновения между повстанцами и армией начались в субботу. Армейский генерал заявил агентству Рейтер о 300 убитых и 150 захваченных в плен повстанцах. Армия потеряла пять солдат убитыми и 36 раненными, добавил он. Проверить достоверность этих цифр невозможно.

Посольства некоторых стран в столице страны рекомендовали сотрудникам покинуть Чад. Нджамена и раньше подвергалась нападениям, а в понедельник город охватила паника - родители забирали детей из школы, а вдоль главных улиц выстроились танки.

Анализ

Эндрю Хардинг, африканский корреспондент Би-би-си

Идрис Деби стал известен как президент-воин - явление редкое. Он был полной противоположностью тем, кого называют "паркетными генералами": имел диплом летчика и когда-то принимал активное участие в боевых действиях на стороне повстанцев.

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Более 30 лет он находился у власти в Чаде - стране с огромной территорией, которая частично расположена в пустыре Сахара и граничит с государствами, где продолжаются одни из самых долгих конфликтов в регионе.

Деби был вовлечен во все эти войны: от Дарфура до Ливии, Мали, Нигерии и Центральноафриканской республики. Его войска были закалены в боях, как мало кто в мире.

Внутри страны он вел все более авторитарную политику. Последний раз Деби победил на выборах в Чаде, заявив, что за него проголосовали почти 80% избирателей.

Пока непонятно, сможет ли это бедное и хрупкое государство, в котором идет гражданская война, обеспечить гладкую передачу власти.

Есть и более широкие опасения. В течение многих лет Деби был незаменимым союзником стран Запада в войне против исламистских боевиков в таких странах, как Мали, Нигер и других.

Его смерть привела к появлению вакуума, который теперь многие попытаются заполнить.

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