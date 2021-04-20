Полицейского Шовина признали виновным в убийстве Флойда. Приговор вынесут в июне

20 апреля 2021, 21:12 GMT Обновлено 45 минут назад

Автор фото, EPA

Присяжные в США признали полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Во время суда полицейский находился на свободе, поскольку был выпущен под залог.

После оглашения вердикта присяжных его заковали в наручники и отправили в тюрьму, где он будет дожидаться приговора.

Как ожидается, он будет вынесен через два месяца.

После того, как стал известен вердикт, на улицах Миннеаполиса и других американских городов начались стихийные празднования.

Как проходил процесс?

В ходе суда присяжные заслушали показания 45 свидетелей, включая врачей, специалистов по силовому задержанию, сотрудников полиции, прохожих и людей, знавших Флойда.

Шовина обвиняли в убийстве второй степени (непреднамеренном), убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности. Во время задержания Флойда в мае прошлого года он почти 10 минут прижимал шею афроамериканца коленом при задержании.

Слова Флойда "Я не могу дышать", которые он произносил перед смертью, стали символом массовых протестов по всему миру за права чернокожих и против полицейского насилия.

Для вынесения приговора по любому из пунктов обвинения требовалось единодушное решение всех присяжных. Отказ даже одного из членов жюри согласиться с обвинением привел бы к пересмотру дела, но власти могли бы устроить новый суд.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После оглашения вердикта на улицах начались празднования

Из 12 присяжных шестеро были белыми, четверо - чернокожими, и еще двое - смешанной расы. Среди них было 7 женщин и 5 мужчин.

Накануне вынесения вердикта губернатор Миннесоты Тим Уолз попросил службы безопаснрости штатов Огайо и Небраска прислать подкрепление на случай беспорядков.

Какие аргументы приводила сторона защиты?

По окончании суда, который длился три недели, с заключительными речами выступили стороны защиты и обвинения.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон заявил, что его подзащитный сделал то, что сделал бы любой "здравомыслящий полицейский", оказавшийся в стремительно развивающейся ситуации, когда крупный мужчина оказывает сопротивление троим полицейским.

Защита намеревалась доказать, что причиной смерти Флойда стали ранее принятые им наркотические вещества.

Нельсон утверждал, что Флойд принимал значительные дозы наркотиков, поскольку организм человека, особенно если у него высокое давление, реагирует на прием опиатов.

Адвокаты также настаивали на том, что их подопечный едва ли стал бы нарушать правила применения силы, зная о том, что все происходящее снимается на камеру.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На фоне завершения судебного процесса меры безопасности в американских городах были усилены

Что предприняла сторона обвинения?

Сторона обвинения стремилась доказать, что смерть Флойда наступила именно в результате действий Дерека Шовина.

Помощник прокурора Стив Шлейхер пытался убедить присяжных "внять здравому смыслу и поверить своим глазам», когда они просматривали видео, на котором Шовин прижимал к земле Флойда.

"Это было не исполнение полицейской процедуры, это было убийство", - настаивал он.

В понедельник последнее слово было за прокурором Джерри Блэквеллом. По его словам, задача была "такой простой, что с ней справился бы и ребенок".

"Собственно, ребенок и так все понял, когда девятилетняя девочка сазала "отстаньте от него",- заявил Блэквелл, имея в виду одну из юных свидетельниц задержания Флойда.