Дайджест: убийце Флойда грозит 40 лет; Суперлига решила измениться

21 апреля 2021, 04:05 GMT Обновлено 19 минут назад

Автор фото, Reuters

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Согласно вердикту, Шовин признан виновным по всем трем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности. По этим статьям ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Шовин воспринял решение присяжных без видимых эмоций. Его заковали в наручники в зале суда - приговора, который будет вынесен через два месяца, он будет дожидаться в городской тюрьме.

Во время процесса полицейский находился на свободе - он был отпущен под залог.

После вердикта президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис поговорили по телефону с братом Флойда. Подробности беседы не разглашаются.

Автор фото, Reuters

Выступая в Белом доме, Байден заявил, что вердикт по делу об убийстве Флойда - "гигантский шаг вперёд к справедливости".

"Никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал. Но этого недостаточно", - сказал он.

Российский президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Сторонники находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального планируют провести акции в его поддержку по всей стране.

Британская королева Елизавета II отмечает в среду 95-летие.

В этом году день рождения королевы омрачен смертью ее супруга принца Филиппа, похороны которого прошли в минувшие выходные.

Вся королевская семья до сих пор находится в трауре.

Автор фото, Offside/Getty Images Подпись к фото, Английские фанаты протестуют против создания Суперлиги в Лондоне

Во вторник продолжал развиваться скандал с Европейской Суперлигой, которую на днях решили создать 12 европейских футбольных клубов.

Накануне вечером из 12 клубов осталась лишь половина, после того как шесть ведущих английских команд отказались от участия в проекте.

Вскоре после этого представители Суперлиги выпустили заявление, согласно которому проект будет изменен в связи с выходом английских команд, которые, как говорится в документе, были вынуждены принять такое решение под давлением.

"Учитывая нынешние обстоятельства, мы рассмотрим наиболее подходящие способы для изменения проекта. Мы убеждены, что наши предложения полностью соответствуют европейским законам", - говорится в заявлении.

Международная и европейская футбольные ассоциации пригрозили вошедшим в Суперлигу клубам запретом на участие в своих турнирах, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы помешать появлению Суперлиги.

Создатели турнира подали иск в суд, пытаясь предотвратить запретительные меры. Накануне Коммерческий суд Испании запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к клубам до окончания рассмотрения дела.

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Акции компании Netflix упали почти на 10% после закрытия торгов во вторник на фоне замедлении роста числа подписчиков в 2021 году.

Накануне компания сообщила, что в первом квартале года число абонентов выросло на 4 млн вместо запланированных 6, а во втором квартале ожидается лишь 1 млн новых клиентов.

Замедление роста в Netflix объясняют в том числе постепенным открытием стран после локдаунов, в том числе в Северной Америке - крупнейшем рынке для онлайн-кинотеатра.

"Мы считаем, что рост платных подписок замедлился в связи с резким ростом из-за Covid-19 в 2020 году и более скудным ассортиментом контента в первой половине этого года из-за задержек в производстве, вызванных пандемией", - говорится в сообщении Netflix акционерам.

В первом квартале 2020 года рост абонентской базы составил 16 млн пользователей. В общей сложности в 2020 году на фоне пандемии Netflix зарегистрировал 37 млн новых абонентов.

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Журналисты газеты Financial Times в редакционной колонке рассуждают о том, какой должна быть реакция Запада на действия российских властей, в том числе в связи с наращиванием военного присутствия у границ Украины и ситуацией с Алексеем Навальным.

"Единство Запада - ключ к отношениям с Россией" - пишут они в заголовке.

Стремясь реагировать на вызовы России по многим направлениям, западные демократии должны руководствоваться в первую очередь ясностью и последовательностью посланий и действий, считают в FT.

Попытки французского президента Эммануэля Макрона наладить "доверительный диалог" с Владимиром Путиным мало что дали, а канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее правительство по-прежнему поддерживают газопровод "Северный поток 2", по которому российский газ будет поставляться в Германию.

Жизненно важно, продолжают журналисты, чтобы США и их союзники объединили усилия и подчеркнули, что дальнейшая агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные последствия. Несмотря на то, что страны НАТО опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией, они должны быть готовы к укреплению собственных сил на юго-востоке Европы в качестве сдерживающего фактора.

США и ЕС также должны быть готовы к усилению экономических санкций, считает газета. Европейские страны должны заблокировать строительство "Северного потока".

Если Запад всерьез намерен помешать российскому лидеру нарушать нормы международного права, он должен быть готов нести определенные расходы, заключают журналисты FT.

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Бывшая уполномоченная по правам детей в Англии Энн Лонгфилд решила подать иск против социальной сети "ТикТок", обвинив ее в незаконном сборе данных детей, пишет газета Guardian.

Лонгфилд, которая занимала должность омбудсмена с марта 2015 года по февраль нынешнего, подала иск в Высокий суд Лондона от имени детей в Британии и ЕС.

Она утверждает, что "ТикТок" нарушает закон Великобритании и ЕС о защите данных несовершеннолетних, и намерена заставить соцсеть удалить информацию о детях и выплатить компенсацию, которая, по ее мнению, может достигать миллиардов фунтов.

Несмотря на то, что минимальный возраст для регистрации составляет 13 лет, в прошлом году выяснилось, что 42% британских детей в возрасте от 8 до 12 лет использовали приложение.

В иске утверждается, что "ТикТок" собирает личную информацию детей без предупреждения или согласия, требуемого по закону, а также без ведома родителей и детей о том, что происходит с их данными. Лонгфилд считает, что только в Великобритании могло пострадать более 3,5 млн детей.

"Мы не хотим сказать, что "ТикТок" - это не весело. Это было действительно важно в процессе локдауна, помогло людям поддерживать связь и получать удовольствие. Но я считаю, что цена за это не должна быть такой, чтобы личная информация собиралась нелегально и передавалась другим, скорее всего, для получения финансовой выгоды", - заявила Лонгфилд.

Представитель соцсети заявил Guardian, что конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами "ТикТока".

"Мы считаем претензии необоснованными и намерены решительно защищаться в суде", - говорится в заявлении.

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Правозащитная организация Amnesty International проанализировала статистику смертных приговоров по всему миру в 2020 году. Выяснилось, что, несмотря на пандемию, число казней в некоторых странах только выросло.