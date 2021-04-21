Ученые Чили утверждают, что нашли новый вид титанозавра

6 часов назад

Автор фото, National Museum Of Natural History via Reuters Подпись к фото, Художники воссоздали образ титанозавра, останки которого нашли в пустыне Атакама в Чили

Чилийские ученые, занимавшиеся изучением останков титанозавра, найденных еще в 1990-х годах, заявляют, что обнаружили новый вид этого животного.

Части скелета гигантского динозавра были найдены почти 20 лет назад в пустыне Атакама на севере Чили группой ученых под руководством геолога Карлоса Аревало. С тех пор они занимались исследованием находки, а в минувший понедельник опубликовали результаты своей работы в научном журнале Cretaceous Research.

Исследователи утверждают, что при жизни животное обитало в местности с бурной растительностью, цветущими папоротниками и пальмами. Титанозавр - травоядное, с маленькой головой, длинной шеей и необычно плоской спиной.

По их словам, вид, к которому принадлежала найденная особь, отличается от уже известных титанозавров, в частности, устройством нервной системы и нервных окончаний. К такому выводу ученые пришли, изучив строение животного между позвоночником и лапами.

Ученые дали ему имя - Аракар ликанантай, что на языке индейцев кунса означает "кости из Атакамы".

По их словам, их находка включала в себя части бедренной и седалищной кости и фрагменты плеча. Судя по их размеру, они принадлежали небольшой особи среднего возраста, примерно 6,3 метра в длину.

Автор фото, Chilean Museum Of Natural History via Reuters Подпись к фото, Титанозавры обитали в живописной местности - среди бурной растительности

Останки были обнаружены в пластах, сохранившихся с позднего мелового периода, то есть перед самым исчезновением динозавров 66 млн лет назад. Таким образом, можно точно утверждать, что титанозавры - одни из последних завропод.

Теперь кости животного будут выставлены в Музее естественной истории Чили.

"Это огромный шаг в развитии палеонтологии нашей страны", - сказал один из руководителей музея Давид Рубилар.

Это не первый динозавр, найденный в Южной Америке. В 2014 году одна из самых крупных когда-либо найденных особей была обнаружена в Аргентине. Это тоже был титанозавр, примерная длинна которого при жизни составляла более 37 метров.