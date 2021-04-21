Ученые Чили утверждают, что нашли новый вид титанозавра
Чилийские ученые, занимавшиеся изучением останков титанозавра, найденных еще в 1990-х годах, заявляют, что обнаружили новый вид этого животного.
Части скелета гигантского динозавра были найдены почти 20 лет назад в пустыне Атакама на севере Чили группой ученых под руководством геолога Карлоса Аревало. С тех пор они занимались исследованием находки, а в минувший понедельник опубликовали результаты своей работы в научном журнале Cretaceous Research.
Исследователи утверждают, что при жизни животное обитало в местности с бурной растительностью, цветущими папоротниками и пальмами. Титанозавр - травоядное, с маленькой головой, длинной шеей и необычно плоской спиной.
По их словам, вид, к которому принадлежала найденная особь, отличается от уже известных титанозавров, в частности, устройством нервной системы и нервных окончаний. К такому выводу ученые пришли, изучив строение животного между позвоночником и лапами.
Ученые дали ему имя - Аракар ликанантай, что на языке индейцев кунса означает "кости из Атакамы".
По их словам, их находка включала в себя части бедренной и седалищной кости и фрагменты плеча. Судя по их размеру, они принадлежали небольшой особи среднего возраста, примерно 6,3 метра в длину.
Останки были обнаружены в пластах, сохранившихся с позднего мелового периода, то есть перед самым исчезновением динозавров 66 млн лет назад. Таким образом, можно точно утверждать, что титанозавры - одни из последних завропод.
Теперь кости животного будут выставлены в Музее естественной истории Чили.
"Это огромный шаг в развитии палеонтологии нашей страны", - сказал один из руководителей музея Давид Рубилар.
Это не первый динозавр, найденный в Южной Америке. В 2014 году одна из самых крупных когда-либо найденных особей была обнаружена в Аргентине. Это тоже был титанозавр, примерная длинна которого при жизни составляла более 37 метров.
Пустыня Атакама, где был найден скелет нового вида титанозавра, считается самой засушливой в мире. Она расположена на западном побережье Южной Америки на территории Чили. Ближайший к ней населенный пункт - город Копьяпо.
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