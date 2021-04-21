США: полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку

54 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хейзел Брайант, родственница убитой, говорит с журналистами

В столице штата Огайо полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку, отвечая на вызов о попытке нападения с ножом. Убитую звали Махия Брайант. Вскоре после гибели Брайант около дома, перед которым ее застрелили, собрались активисты. Девушка была убита за несколько минут до того, как присяжные огласили обвинительный вердикт по делу Дерека Шовина, бывшего полицейского из Миннеаполиса, убившего афроамериканца Джорджа Флойда. Присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Полиция города Колумбус опубликовала запись с нательной камеры полицейского. Имя полицейского не разглашается. Он временно отстранен от работы. Начато внутреннее расследование. Мэр города призвал публику к спокойствию.

Что произошло

Во вторник около 16:45 по местному времени (23:45 по Москве) в полицию поступил вызов из юго-восточного района города. Звонившая сказала, что ей угрожают.

Как видно на видеозаписи, полицейский прибывает по адресу во время драки между тремя женщинами перед жилым домом. Одна из участвовавших в драке, позже ее идентифицировали как Махию Брайант, сначала толкает одну девушку на землю, а потом делает резкий рывок в сторону другой, замахиваясь на нее.

Полицейский пытается прекратить драку. Он раз за разом кричит "ложись на землю", а когда Брайант делает рывок к другой девушке, несколько раз стреляет в нее.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Возле места гибели Брайант собрались активисты

По словам представителей городской администрации, полицейский открыл огонь в попытке спасти жизнь девушки, на которую напала Брайант. Однако родственница убитой настаивает, что действия Брайант были самозащитой.

Мать Махии Брайант в интервью местному телеканалу сказала, что произошедшее "причинило ей боль". Махия Брайант была любящей дочерью, добавила она.

"Этого не должно было произойти. [...] Я требую ответа", - заявила мать погибшей.

По словам матери, Брайант во время инцидента жила в приемной семье, но должна была вернуться домой и очень ждала этого. Кто именно вызвал полицию - Брайант или одна из членов приемной семьи - пока не ясно.

Временный шеф полиции Колумбуса Майк Вудс заявил на пресс-конференции, что действия полицейского расследует Бюро криминальных расследований штата Огайо.

"По окончании расследования полиция проведет внутреннюю проверку действий этого полицейского и всех полицейских на месте убийства, - сказал он. Для всех причастных, особенно для родственников девушки, это трагическое происшествие.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Место гибели Брайант оцепила полиция, ведется расследование

Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер назвал произошедшее "ужасным и очень тяжелым инцидентом". "Это день трагедии для нашего города", - добавил он.