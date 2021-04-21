Сирию наказали за химическую атаку. Ее лишили голоса в Организации по запрещению химического оружия

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сирийские власти отвергали обвинения в том, что военные когда-либо применяли химоружие. На фото пострадавший от предположительно произошедшей в Саракибе газовой атаки хлором в феврале 2018

Сирия лишилась прав и привилегий, включая права голоса, в Организации по запрещению химического оружия. На такой беспрецедентный шаг страны-члены Организации пошли после расследования, возложившего на сирийские власти вину за газовые атаки зарином и хлором в Эль-Латамине в провинции Хомс в 2017 году.

Сирию в прошлом неоднократно обвиняли в применении химоружия во время затяжной десятилетней войны. Сирийские власти и ведущие военную операцию в Сирии российские силы настаивают на том, что все данные о химатаках сфабрикованы, а Организация по запрещению химического оружия действует по указке Запада.

Лишить Сирию права голоса предложила Франция, соавтором резолюции выступила Великобритания. Резолюцию поддержали 46 стран, включая США. Среди проголосовавших против - сама Сирия, ее главные союзники Россия и Иран, и Китай.

"Решение принято большинством - 87 человек проголосовали за, 15 - против, 34 - воздержались. Хороший день для многосторонних отношений", - написал в "Твиттере" автор резолюции, постпред Франции Луи Васси.

В резолюции, как сообщило агентство Рейтер, сказано, в частности, что Сирия после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году "не задекларировала и не уничтожила свое химическое оружие".

Представители Сирии таким образом временно лишаются права голоса в исполнительном совете Организации и на ежегодной конференции стран-членов, а ее представители - назначаться на посты в ОЗХО. Резолюция останется в силе, пока члены ОЗХО не решат, что Дамаск задекларировал все имеющееся в его распоряжении химоружие.

Химоружие в сирийском конфликте

Автор фото, BART MAAT Подпись к фото, В 2018 году Россия предъявила свидетелей "фальсификации химатаки" в Сирии. Британия назвала это спектаклем

Основанием для внесения резолюции стали результаты многочисленных расследований ООН и специальных комиссий ОЗХО. Сирийскую армию неоднократно обвиняли в применении зарина, вещества нервно-паралитического действия, в ходе боевых действий на территории страны в 2015-2018 году.

Проведенное в 2018 году совместное расследование программы "Панорама" и Арабской службы Би-би-си показало, какую роль играло химическое оружие в стратегии ведения войны, которой придерживались сирийские власти.

Как выяснила Би-би-си, существует достаточно доказательств того, что с сентября 2013 года, когда президент Башар Асад подписал международную конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) и пообещал уничтожить имеющийся в стране арсенал, в Сирии было осуществлено по меньшей мере 106 химатак.

Символической "красной чертой" называл в 2013 году применение химоружия в Сирии бывший президент США Барак Обама и обещал Асаду серьезные последствия с применением военной силы. Но свое тогдашнее обещание Обама не сдержал, несмотря на обвинения сирийского режима в использовании химоружия.

В Соединенных Штатах разгорелись дебаты о том, нужно ли посылать в Сирию солдат или хотя бы авиацию. Поставив аналогичный вопрос перед британским парламентом, бывший в то время премьер-министром Дэвид Кэмерон получил отрицательный ответ (хотя и с неубедительным перевесом).

Решение, предложенное Россией, казалось лучше. Кремлю удалось убедить режим Асада присоединиться к Организации по запрещению химического оружия и уничтожить его запасы.

Многие дипломаты, аналитики и активисты именно действиями тогдашней американской администрации объясняли живучесть сирийских властей и сегодняшний тупик в сирийской ситуации.

Российский представитель при ОЗХО Александр Шульгин увидел в принятии резолюции создание "опасного прецедента": "Усилиями западных стран в ОЗХО создается механизм дискредитации неугодных государств. Простая схема: при помощи вскормленных на деньги спонсоров НПО, в первую очередь пресловутых "Белых касок", организуются провокации. Все это активно раскручивается ведущими западными СМИ, а затем задействуется структура ОЗХО, чтобы легализовать эти фейки".

Расследования в Европе

В начале недели в Швеции адвокаты из НКО, представляющие интересы семей жертв сирийских химических атак обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать причастность к ним чиновников правительства Башара Асада.

Ранее так же поступили правозащитники из нескольких НКО в Германии и Франции.

"Правозащитные группы требуют, чтобы шведские судебные власти начали расследование этих атак, с тем, чтобы сирийские чиновники, ответственные за них, предстали перед судом в рамках принципа универсальной юрисдикции", - говорится в заявлении шведских юристов.

В их обращении идет речь об атаках в городах Дума недалеко от Дамаска и Хан-Шейхун в провинции Идлиб.