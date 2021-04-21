Семилетний любитель истории убедил маму отнести картину на Би-би-си. Оказалось, это раритет

50 минут назад

Портрет английского короля Карла II, написанный его современником в XVII веке, пылился в кладовке у англичанки Элизабет Веллы, пока ее сын не убедил ее отнести картину на Би-би-си.

Элизабет Велла думала, что портрет, висевший в столовой ее деда и бабки, был написан в XIX веке. Висевший в столовой портрет будто строго наблюдал за Веллой и ее сестрой, вспоминает женщина.

"Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал", - рассказывает Велла.

"Никто больше не хотел забирать картину, так что я решила ее взять", - говорит она.

Семилетний сын Веллы Дилан Мэггс очень увлекается историей. "Он знает всех королей, а его любимый - Карл, потому что он был "Веселым королем", - говорит женщина.

Велла знала, что портрет понравится мальчику.

"Я ему говорю: "я тебе кое-что принесла", и достаю портрет. Он говорит - "Ух ты, удивительно... а можно повесить?". Я говорю "нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить", - рассказывает она.

"Подправить" картину решили на телешоу Би-би-си The Repair Shop ("Мастерская"). Ее ведущий, специалист по реставрации предметов искусства Лючия Скалиси, сразу поняла, что в мастерскую принесли уникальный объект.

Скалиси поняла, что портрет написан почти четыреста лет назад, проанализировав плетение холста. "Я все поняла, как только увидела портрет", - говорит она. Рама портрета тоже оказалась сделанной в XVII-м веке. Скалиси считает, что портрет написан на основе гравюры сэра Роберта Пика, известного гравировщика.

Автор фото, Culture Club Подпись к фото, В XVII-м веке портреты часто писались по гравюрам

Аккуратно удалив с картины слои грязи и пятна от супа, Скалиси представила зрителям портрет во всей его красе.

"С точки зрения качества и редкости, он, безусловно, достоен выставляться в музее", - говорит эксперт. Она считает, что работа была написана в 1660-м году, в эпоху правления Карла II.

"Это необыкновенная находка, и все благодаря любви Дилана к истории - он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену", - говорит эксперт.

Сам Дилан тоже был в восторге.