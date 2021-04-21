Дроны с бомбами. Мексиканские наркокартели атакуют силовиков с воздуха

час назад

Автор фото, Michoacán State Security Department Подпись к фото, Одно из нападений произошло на дороге к городу Агилилья, которую ранее заблокировал картель

В мексиканских штатах Мичоакан, Халиско и Гуанахуато полицейских и солдат атаковали с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Власти подозревают в нападении влиятельный наркокартель.

В штате Мичоакан в результате взрывов пострадали два представителя сил безопасности, их жизни ничего не угрожает, заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

Нападение произошло во вторник. Власти штата Мичоакан полагают, что за атакой стоит Картель нового поколения Халиско, одна из недавно созданных и наиболее быстро растущих преступных группировок страны. По словам Сандоваля, задержан мужчина, который, предположительно, управлял дронами.

В августе два дрона с прикрепленными к ним бомбами были найдены в машинах, принадлежавших предполагаемым членам картеля.

Правоохранители считают, что дроны - новейшее оружие в борьбе картелей с армией, полицией и вооруженными группами местных жителей.

Атака в Мичоакане

О нападении в штате сообщается не много. По информации местных СМИ, использовались два дрона.

Их модифицировали так же, как и те, что были найдены в августе прошлого года: к ним изолентой примотали взрывчатку и металлические шарики. По мнению экспертов, взрывные устройства должны были приводиться в действие дистанционно.

Полицейские, на которых напали во вторник, расчищали дорогу к городу Агилилья. Ранее картели заблокировали ее угнанными грузовиками и перекопали, чтобы помешать силам безопасности добраться до города. Картели и правоохранители ведут затяжную войну за контроль над населенным пунктом.

Автор фото, Michoacan State Security Department Подпись к фото, В районе города Агилилья родился лидер Картеля нового поколения Халиско, поэтому преступная группа пытается захватить над ним контроль

Картель нового поколения Халиско сражается за контроль над городом с группой, называющей себя "объединенные картели", из-за чего оттуда в последние недели бежали несколько сотен жителей.

В апреле после особенно ожесточенного столкновения между картелями в одном районов города обнаружили восемь изуродованных тел.

Агилилья - родной город предводителя Картеля нового поколения Халиско Немесио Осегуэры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

Предводитель картеля - один из самых разыскиваемых людей в Мексике. Американское агентство по борьбе с наркотиками предлагает за информацию, которая приведет к его аресту, 10 млн долларов.

Картель Эль Менчо - один из самых влиятельных и жестоких в стране. Он организует самые смертоносные нападения на мексиканских силовиков, в частности, засаду в штате Халиско, в которой погибли 15 правоохранителей.

Также считается, что картель стоит за дерзкой попыткой убийства шефа полиции Мехико Омара Гарсия Арфуча.