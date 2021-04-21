Дроны с бомбами. Мексиканские наркокартели атакуют силовиков с воздуха
В мексиканских штатах Мичоакан, Халиско и Гуанахуато полицейских и солдат атаковали с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Власти подозревают в нападении влиятельный наркокартель.
В штате Мичоакан в результате взрывов пострадали два представителя сил безопасности, их жизни ничего не угрожает, заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль.
Нападение произошло во вторник. Власти штата Мичоакан полагают, что за атакой стоит Картель нового поколения Халиско, одна из недавно созданных и наиболее быстро растущих преступных группировок страны. По словам Сандоваля, задержан мужчина, который, предположительно, управлял дронами.
В августе два дрона с прикрепленными к ним бомбами были найдены в машинах, принадлежавших предполагаемым членам картеля.
Правоохранители считают, что дроны - новейшее оружие в борьбе картелей с армией, полицией и вооруженными группами местных жителей.
Атака в Мичоакане
О нападении в штате сообщается не много. По информации местных СМИ, использовались два дрона.
Их модифицировали так же, как и те, что были найдены в августе прошлого года: к ним изолентой примотали взрывчатку и металлические шарики. По мнению экспертов, взрывные устройства должны были приводиться в действие дистанционно.
Полицейские, на которых напали во вторник, расчищали дорогу к городу Агилилья. Ранее картели заблокировали ее угнанными грузовиками и перекопали, чтобы помешать силам безопасности добраться до города. Картели и правоохранители ведут затяжную войну за контроль над населенным пунктом.
Картель нового поколения Халиско сражается за контроль над городом с группой, называющей себя "объединенные картели", из-за чего оттуда в последние недели бежали несколько сотен жителей.
В апреле после особенно ожесточенного столкновения между картелями в одном районов города обнаружили восемь изуродованных тел.
Агилилья - родной город предводителя Картеля нового поколения Халиско Немесио Осегуэры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
Предводитель картеля - один из самых разыскиваемых людей в Мексике. Американское агентство по борьбе с наркотиками предлагает за информацию, которая приведет к его аресту, 10 млн долларов.
Картель Эль Менчо - один из самых влиятельных и жестоких в стране. Он организует самые смертоносные нападения на мексиканских силовиков, в частности, засаду в штате Халиско, в которой погибли 15 правоохранителей.
Также считается, что картель стоит за дерзкой попыткой убийства шефа полиции Мехико Омара Гарсия Арфуча.
Считается, что картель ужесточил свои нападения на солдат и полицию в отместку за экстрадицию в США сына Эль Менчо, Рубена Осегуэры Гонсалеса, известного как Менчито, или "маленький Менчо".
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