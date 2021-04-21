У берегов Бали пропала индонезийская подлодка. К поискам привлечен военный флот

час назад

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Подпись к фото, Связь с подлодкой KRI Nanggala-402 (архивное фото) пропала в среду утром во время учений

В Индонезии у берегов острова Бали пропала подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 членами экипажа на борту. Власти объявили о начале спасательной операции.

Субмарина проводила учебные маневры в водах к северу от Бали, но в среду утром не вышла на связь. Как сообщают индонезийские власти, подлодка должна была принять участие в запусках торпед, но исчезла после того, как получила разрешение отойти на более глубоководный участок.

Вертолет, который принимает участие в поисках, заметил в море масляное пятно в месте, где, как предполагается, лодка пошла на глубину.

К поисковой операции привлечены военные корабли. Власти Индонезии обратились за помощью к соседям - Австралии, Сингапуру и Индии. По данным министерства обороны страны, эти государства готовы содействовать.

"Наш флот занимается поисками. Мы знаем квадрат, но там довольно глубоко", - сказал адмирал Юлиус Виджоджоно в комментарии агентству Франс пресс.

Субмарина KRI Nanggala-402 немецкого производства - одна из пяти подводных лодок, стоящих на вооружении военно-морского флота Индонезии.

Она была построена в конце 1970-х годов, а с 2010 по 2012 год проходила ремонт в Южной Корее, сообщает Рейтер. Однако пока неизвестно, связано ли исчезновение субмарины с ее техническим состоянием.

Представитель индонезийского командования заявил, что это первый подобный инцидент для страны.