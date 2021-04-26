Хлоя Чжао получила "Оскара" как лучший режиссер за фильм "Земля кочевников"

39 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру.

В Лос-Анджелесе проходит 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии.

"Оскара" за лучшую режиссуру получила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за свой фильм "Земля кочевников" - об овдовевшей женщине, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке.

Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".

"Земля кочевников" считается главным фаворитом на "Оскара" в категории "лучший фильм", а Хлоя Чжао - основной претенденткой на награду лучшему режиссеру.

Сразу пять фильмов - "Отец", "Минари", "Земля кочевников", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой" - выдвинуты в шести номинациях каждый, а бесспорный лидер по числу номинаций - картина "Манк" Дэвида Финчера. Она выдвинута на премию в 10 категориях, в том числе на лучший фильм и лучшую режиссуру.

Лауреаты "Оскара"-2021:

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Лучший режиссер: Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший короткометражный фильм: "Два далеких незнакомца"

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Если что-то случится, я люблю вас"

Лучший адаптированный сценарий: "Отец" французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Лучший анимационный фильм: "Душа"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Колетт"

Лучший документальный фильм: "Мой учитель-осьминог"

Как проходит церемония

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Церемонию вручения "Оскаров", которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.

Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручают не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн".

Не все номинанты смогли приехать в Америку лично - для тех, кто не смог, было организовано несколько площадок в Европе - в Париже и Лондоне. Пространство для гостей разделили на несколько зон, чтобы легче было соблюдать социальную дистанцию.