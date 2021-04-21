"Хороший пиар-ход". Что думают экономисты и политологи о послании Путина

Сергей Козловский, Ольга Шамина, Алексей Ильин, Петр Козлов

Би-би-си

8 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, В своем выступлении Путин сделал акцент на мерах социальной поддержки населения

В этот четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем он изложил обширную программу поддержки населения и экономики.

В этом году от послания президента ждали достаточно многого: оно проходило на фоне акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального и обострения конфликта на востоке Украины. За неделю до послания против России был введен новый раунд санкций со стороны США.

СМИ перед посланием со ссылкой на источники сообщали, что президент объявит о поддержке бизнеса, населения и больших инфраструктурных проектах. Агентство Блумберг писало, что правительство ищет на этот обширный план деньги. В свою очередь агентство Рейтер сообщало, что власти решили выделить средства, чтобы снизить социальное напряжение из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Однако политологи и экономисты, опрошенные Би-би-си, полагают, что программа, представленная Путиным, не очень конкретная, да и не очень большая. Экономисты говорят, что речь идет о точечных и косметических мерах, которые не способны решить фундаментальные проблемы вроде бедности или экономического отставания России. Система никак не меняется: регионы останутся более зависимыми от центра, причины бедности не будут разрешены, а по поводу инфраструктурных проектов остается много неопределенности.

"У меня сложилось ощущение, что в основном сегодняшнее выступление было техническим, это был больше набор поручений правительству, а не презентация каких-то готовых решений", - считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Все эти расходы - точечные и умеренные, ничего масштабного, вроде прошлогоднего расширения программы материнского капитала, в этом году нет", - говорит главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Политологи отмечают, что Путин обращается к бедным слоям населения даже не в рамках разрешения кризиса, а просто чтобы заручиться поддержкой обычно лояльных ему групп перед выборами и уговорить их таким образом прийти на избирательные участки, ведь недовольных жителей Москвы и других городов он вряд ли сможет переубедить.

Русская служба Би-би-си выделила из послания наиболее конкретные обещания и попросила экономистов оценить их последствия для экономики и населения.

Точечная помощь бедным семьям

В социальной сфере Путин предложил четыре конкретные меры, в основном все они идут на поддержку семей с детьми.

С 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей

Для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, назначить выплату в размере 6350 рублей в месяц .

. Выплатить в середине августа на каждого школьника, в том числе на будущих первоклассников, 10 тысяч рублей . Это единовременная выплата

. Это единовременная выплата Повысить оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет до 100% от заработка вне зависимости от стажа. Сейчас размер больничного зависит от стажа

"Выплата по 10 тысяч на школьников - это хороший пиар-ход, потому что каждый год в конце августа мы слышим слезливые истории о том, как родители вынуждены брать кредиты, чтобы отправить ребенка в школу", - считает Табах.

Семьи с детьми - это, согласно разным исследованиям, наиболее уязвимая категория населения в финансовом плане. Именно они быстрее всего оказываются в числе бедных в случае кризиса. Именно семьям с детьми власти активно помогали в 2020 году, когда экономика и население пострадало от пандемии коронавируса.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Детям из бедных семей обещали новые меры соцподдержки

"То, что было объявлено - это в основном точечные меры, которые во многом лишь ретушируют ситуацию с бедностью. Общий объем этих средств вряд ли будет существенно значимым для экономики, это не сильно изменит картину в целом", - уверен экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов говорит, что эти меры позволят сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, но их явно недостаточно для решения проблемы бедности.

По итогам второго квартала, на который пришелся основной удар пандемии, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,9 млн человек.

В третьем квартале количество бедных россиян сократилось до 18,8 млн человек, а в четвертом - до 13,5 млн человек (в четвертом квартале всегда меньше бедных благодаря выплатам в конце года). В целом по итогам 2020 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,8 млн человек. В 2019 году было 18,1 млн бедных россиян.

Росстат отмечал в комментарии, что главным фактором поддержки малоимущих слоев стали социальные программы. "Выплаты семьям с детьми в IV квартале составили 110,5 млрд рублей, из них малоимущим семьям с детьми - 97,3 млрд рублей, безработным гражданам - 15,9 млрд рублей", - отмечал Росстат.

В марте Левада-центр (признан иноагентом) опубликовал опрос, согласно которому только четверть россиян зарабатывает больше необходимого, по их мнению, прожиточного минимума. Это минимальный уровень за десятилетие - в последний раз он отмечался во время кризиса 2008-2010 годов. На фоне ухудшающегося материального положения среди опрошенных растут патерналисткие настроения. 68% россиян считают, что государство должно заботиться о гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни - это рекордный показатель с 2006 года.

Глава РСПП Александр Шохин, который лично был на послании, считает, что эти меры эффективны и даже могут помочь экономике расти быстрее. "Многие во время пандемии считали, что Россия плохо использует технологии "вертолетной" поддержки населения. В то время как Европа и США, обладая резервными валютами, эти механизмы используют очень активно", - объясняет он Би-би-си.

"Вертолетные деньги" - это прямые выплаты населению и бизнесу из бюджета в случае кризиса. Обычно экономисты сомневаются в их эффективности. В кризис ряд стран, включая США, задействовали этот механизм.

По словам Шохина, этот пакет помощи должен стимулировать конечный спрос со стороны домохозяйств и таким образом поддержать экономику в целом. По его мнению, потребительский спрос поможет ускорить рост экономики в ближайшие годы.

Бесплатные кредиты и рост зависимости от центра

Для помощи регионам, бюджеты которых пострадали из-за последствий коронавируса, Путин объявил о трех мерах.

Реструктуризировать кредиты, выданные регионам в период пандемии, до 2029 года.

Весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Выдать 500 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов по ставке не более 3% со сроком погашения 15 лет. Программа рассчитана до 2023 года, отбор проектов будет проходить по определенным условиям. Больше шансов получить такой кредит будут иметь регионы, у которых меньше долгов.

От пандемии и карантинных мер пострадал в первую очередь, бизнес который платит налог на прибыль. Именно поступления от этого налога составляют основу бюджета большинства регионов. Эти поступления из-за кризиса могли серьезно пострадать. Рейтинговое агентство АКРА в конце марта предупреждало, что у регионов в ближайшее время вырастет количество краткосрочных долгов, что может негативно сказаться на их кредитоспособности.

Реструктуризация бюджетных кредитов ранее уже проводилась, очередной этап реструктуризации власти объявили в 2019 году.

Во время пандемии правительство тоже объявляло о планах реструктуризации бюджетных кредитов. В апреле 2020 года минфин уже предлагал освободить регионы в 2020 году от выплат по этим кредитам, а также перенести срок погашения задолженности на 2029 год.

Экономисты полагают, что, с одной стороны, замена дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными поможет регионам: у них появится больше денег на ремонт дорог или выплату зарплат, объясняет проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. "У проблемных регионов будут развязаны руки для реализации собственных инвестиционных проектов", - добавляет он.

"Программа кредитов для регионов не решит проблем депрессивных субъектов, но даст им пространство для маневра. Кроме того, мы пока не знаем всех деталей, а детали здесь очень важны: кто получит такой кредит, на каких условиях, какие будут требования", - считает Табах.

Орлова же полагает, что в результате только вырастет роль федерального бюджета.

До этого многие регионы жаловались на отсутствие самостоятельности, в том числе в вопросах формирования бюджета.

Оживят ли экономику инфраструктурные проекты?

Отдельно у Путина были упомянуты различные инфраструктурные проекты, но конкретики тут было мало. Он говорил о приоритетных планах по обновлению автомобильных дорог, системы ЖКХ, общественного транспорта и другого. О подобных планах он говорил и на других посланиях.

Единственным конкретным проектом, который назвал президентом, была дорога Москва-Казань, строительство которой обсуждается уже несколько лет.

Автор фото, Vladimir Smirnov/Tass Подпись к фото, Часть послания была посвящена развитию инфраструктурных проектов, в том числе дорог

Экономисты здесь говорят в принципе об отсутствии конкретики. Девятов полагает, что о каких-то конкретных решениях будет известно до 1 июля. "Объявленные инфраструктурные кредиты на 500 млрд рублей для регионов - это пока слишком маленькая сумма по сравнению с общим объемом региональной инфраструктуры. Конечно, там нужны другого порядка средства", - считает Девятов.

Рассчитывать, что инвестиции в инфраструктуру сильно ускорят экономический рост в России, не стоит. Основной эффект от нее, видимый для ВВП, идет в первый год развития проекта. "Все потраченные инвестиции учитываются в ВВП сразу после того, как они потрачены, а затем инфраструктурная часть проектов дает лишь 0,2-0,3% к росту экономики", - считает Мурашов.

"С другой стороны, хорошо, что власти будут строить дороги - это все равно стимулирует экономическую активность и это лучше, чем, например, выдавать субсидии неэффективным предприятиям и фгупам", - добавляет Мурашов.

Много ли это для бюджета?

Министр финансов Антон Силуанов после послания заявил, что затраты на предложенные меры составят 400 млрд рублей за два года. В 2021 году на это понадобится 270 млрд рублей, из которых 100 млрд рублей уйдет на единовременные выплаты всем школьникам. В 2022 году понадобится 130 млрд рублей.

Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на неназванные источники, что правительство России рассматривает новый пакет стимулирования в размере 500-580 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета по разделу "Социальная политика" в 2020 году составили почти 7 трлн рублей, показывают предварительные данные минфина об исполнении бюджета. Это на 2,3 трлн рублей больше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Траты на новые обещания Путина существенно не увеличат эти расходы.

В 2020 году власти планировали потратить 250 млрд рублей на социальные выплаты, рассказывал в мае Силуанов. Тогда же он заявлял, что на поддержку здравоохранения будет направлено 200 млрд рублей, на поддержку регионов - 200 млрд рублей, на поддержку экономики - еще 800 млрд рублей.

За первый квартал этого года профицит федерального бюджета превысил 250 млрд рублей, объясняет Сафонов. Он также упоминает рост ФНБ за счет дивидендов компаний. По его словам, риска для бюджета сейчас нет. Орлова в докладе, посвященном посланию, также пишет, что рисков для общей бюджетной политики в итоге нет.

Есть ли тут влияние политического фактора?

Путин выступил со своим посланием на фоне массовых протестов сторонников Алексея Навального. Кроме того, осенью этого года в стране пройдут выборы в Госдуму.

Политологи, опрошенные Би-би-си, считают, что это начало предвыборного выступления.

"Это было предвыборное выступление. Это настолько типично для электоральных авторитарных режимов типа путинского", - считает политолог Георгий Голосов.

По его словам, президент таким образом пытался не охватить всех, а намеренно обращался к массовым группам, наиболее бедным и с детьми.

"Вероятно, у него особые аспекты отношения к этим группам. Но в первую очередь они электорально значимы - ходят на выборы голосуют за "Единую Россию". Он понимает, что какие-то московские группы населения он не переубедит, поэтому к ним и не обращается", - объясняет он.

По словам Голосова, эти люди испытывают материальные лишения, а если это продолжится, то они будут испытывать разочарование властями.

"Риск не в том, что они пойдут и проголосуют за ЛДПР или выйдут на митинги. А просто не придут и не проголосуют. Тогда придется массово фальсифицировать, а этого российские власти делать не хотят", - объясняет Голосов.

Политолог Глеб Павловский уверен, что Путин не считает нынешнее положение России кризисом.

"Он, конечно, создает ощущение, и оно на многих будет действовать, что все в порядке, что государство будет продолжать субсидировать тот уровень жизни, хотя бы, который сегодня есть, несмотря на то, что он падает - падает уровень доходов. Путин перебивает это подробными рассказами о выплатах разным группам населения. Это его один из основных режимов работы с массами", - объясняет он.

По его словам, сейчас это миролюбивый режим работы, в котором нет работы на раскол общества.

"В целом оно [послание - Би-би-си] нацелено на выборы в сентябре и возможно на какой-то коварный зиг-заг. Потому что Путин человек коварный, он любит делать неожиданные развороты. Сегодня ждали крайне жесткого выступления, а оно выглядело вегетарианским. А потом, когда будут ждать продолжения мягкого тренда, будет неожиданная эскалация", - прогнозирует Глеб Павловский.