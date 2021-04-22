МИ-5 завела страницу в "Инстаграме", чтобы развеять мифы о себе из фильмов про Бонда

15 минут назад

Автор фото, Getty Images

Британская служба контрразведки МИ-5 завела аккаунт в "Инстаграме" с целью обеспечить большую открытость своей работы и развеять стереотипы, в том числе о том, что ее сотрудники - большие любители "Мартини", как это было показано в фильмах о Джеймсе Бонде.

Аккаунт @mi5official будет работать в формате вопросов и ответов, диалог с пользователями будут вести действующие офицеры контрразведки. Кроме того, там будут размещаться объявления о вакансиях.

Глава МИ-5 Кен Маккаллам обратил внимание будущих фолловеров на забавную игру слов в английском языке, в котором глагол to follow означает не только "стать подписчиком аккаунта", но и "следовать за", "следить".

А на серьезной ноте он сказал, что принцип большей открытости должен стать ключевым в работе спецслужбы на ближайшее десятилетие.

В колонке для британской газеты Daily Telegraph Маккаллам признал, что страницы в соцсетях давно стали обычным делом для большинства компаний, но весьма необычно, когда это делает секретная служба.

В этом, по его словам, и состоит главная дилемма для МИ-5: с одной стороны, желание стать более понятными для общественности, а с другой - обеспечение национальной безопасности, что предполагает полную секретность.

Однако соцсети, по мнению Кена Маккаллама, могут сыграть очень важную роль в поиске новых кадров. "Было бы опасным самомнением считать, что МИ-5 может обеспечить себя всем необходимым, не выходя за границы своего пузыря", - уверен он.

Служба надеется с помощью "Инстаграма" положить конец самым укоренившимся мифам о ее работе. Также планируется обнародовать некоторые прежде засекреченные материалы, отображающие жизнь МИ-5 за всю ее 112-летнюю историю.

Пользователям объяснят тонкости работы каждого звена контрразведки - от оперативных агентов до офицеров наблюдения. При этом Маккаллам предупреждает, что текущие обязанности этих людей остаются засекреченными.

"Мы должны избавиться от стереотипов вроде непременного употребления мартини и рассказать немного больше о том, чем на самом деле является сегодняшняя МИ-5. Люди не должны считать службу чем-то недосягаемым из-за воображаемых барьеров, таких как социальное происхождение, этническая или гендерная принадлежность, финансовые возможности, наличие инвалидности или в какой части страны они родились", - говорит глава британской контрразведки.

МИ-5 далеко не первая секретная служба, пришедшая в социальные сети.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Центр правительственной связи (GCHQ) раньше назывался Правительственной школой кодов и шифров. Здесь во время Второй мировой войны были разгаданы самые сложные немецкие шифры. Но в XXI веке даже такой секретный объект пытается подстроиться под реалии нового времени

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) запустил страницу в "Инстаграме" в 2018 году, а у ЦРУ уже 3,2 млн подписчиков в "Твиттере".

Недавно назначенный новый глава службы британской разведки МИ-6 Ричард Мур также известен как активный пользователь "Твиттера" с множеством подписчиков.

О своем стремлении к большей открытости глава МИ-5 Кен Маккаллам говорил еще в октябре прошлого года, вступая в должность.