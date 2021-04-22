Дайджест: протесты в России, Суперлига не сдается, Байден может признать геноцид армян

52 минуты назад

Автор фото, AFP

В российских городах и за рубежом в среду прошли акции сторонников находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, сотрудники правоохранительных огранов в целом действовали по отношению к протестующим мягче, чем обычно.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, почти всех задержанных на акциях отпустили без составления протоколов.

Исключением стал Петербург, где задержанные жаловались на избиения и применение электрошокеров.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Навальному - врача!" Как прошли митинги в поддержку оппозиционера

Акции начались спустя несколько часов после послания российкого президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Среди прочего Путин заявил, что российские власти ответят на провокации западных стран, которые "цепляют" Россию.

Автор фото, Soccrates Images Подпись к фото, Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес (слева) решил поставить Суперлигу на паузу

Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли заявил, что проект Европейской Суперлиги после выхода из него английских клубов нежизнеспособен.

"Будет ли реализован проект Суперлиги? Если говорить откровенно, нет. Очевидно, что этого не произойдет", - заявил Аньелли, который является вице-президентом нового турнира.

Ранее "большая шестерка" футбольных клубов английской Премьер-лиги решила отказаться от участия в создании Суперлиги на фоне резкой критики.

О выходе из проекта также объявили миланский "Интер" и мадридский "Атлетико".

Несмотря на фактический развал Суперлиги, ее глава и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес настроен оптимистично.

"Возможно, мы не очень четко рассказали клубам о проекте. "Ювентус" и "Милан" пока не покинули Суперлигу. Вместе с "Реалом" и "Барселоной" они продолжают переговоры, чтобы найти решение. Проект пока поставлен на паузу. Если он не сработает, сработает другой", - заявил он.

Многие спортивные журналисты продолжают недоумевать по поводу того, что у Суперлиги нет ни официального сайта, ни аккаунтов в соцсетях.

Так, заявление Переса снова появилось в "Твиттере" журналиста Фабрицио Романо.

Автор фото, NurPhoto

Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В марте этого года комитет по международным отношениям американского Сената призвал признать геноцидом депортацию и массовые убийства армян на территории Османской империи в 1915 году.

Байден называл эти события геноцидом в прошлом году - до того, как вступил в должность президента.

Массовые депортации и убийства армян признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде и ряде других стран мира. Турция протестует против такой трактовки.

Бывший президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Барак Обама не использовали слово "геноцид" по отношению к событиям начала прошлого века.

Осенью 2019 года Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян. Документ носил рекомендательный характер и не отражал официальную позицию Белого дома.

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Итальянская полиция арестовала предполагаемого сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек, сообщает Сorriere della Sera.

Задержание было проведено силами спецподразделений МВД Италии в области Кампания на юге страны.

Как сообщается, арестованный - 28-летний албанец Эндри Элези, в отношении которого действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия исполнителю теракта.

Поимка подозреваемого стала возможна после получения информации от французской полиции.

Грузовик въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии на набережной Ниццы вечером 14 июля 2016 года и проехал по ней около двух километров.

В результате теракта 86 человек погибли и более 400 пострадали. Водителем грузовика был Мохаммед Булель.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".

В четверг открывается виртуальный климатический саммит, который проводит президент США Джо Байден. Наш корреспондент Алексей Калмыков рассказывает, чего ждать от этой встречи.