Чехия потребовала радикально сократить число сотрудников посольства России

22 апреля 2021, 13:34 GMT Обновлено 4 минуты назад

Автор фото, MARTIN DIVISEK\TASS Подпись к фото, Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек заявил, что высылка 18 российских дипломатов не ставила под угрозу работу российского посольства в Праге

Посольство России в Праге должно сократить свой штат до числа оставшихся в Москве чешских дипломатов. Чехия ранее выслала 18 дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года. Москва выслала 20 дипломатов - и Чехия выдвинула ультиматум, требуя их возвращения.

"Посольство России должно сократить штат до конца мая", - заявил новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Известно, что в Москве осталось всего пять чешских дипломатов и 19 технических служащих. И из российского посольства потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих.

Накануне Кулганек заявил, что России "должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве". Об этом он сказал российскому послу Александру Змеевскому.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня. Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - цитирует Кулганека портал Seznam Zpravy (перевод Интерфакса).

Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников, согласно заявлению МИД Чехии, Прагу должны покинуть около 60 россиян.

Чем ответит Москва

В Кремле на ультиматум, выдвинутый Прагой, накануне ответили в том духе, что с Россией нельзя так разговаривать. "Именно сегодня в [ежегодном] послании президент [Владимир] Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром в четверг заявила, что Москва ответит на возможные действия Праги в отношении российских дипломатов. "Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва".

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в МИД России, передает корреспондент Интерфакса.

Снова Боширов и Петров

В пятницу, 17 апреля, Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которые подозреваются в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР.

Как заявил тогда премьер-министр Андрей Бабиш, есть обоснованные подозрения, что агенты этих спецслужб причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек.

В свою очередь чешская полиция в пятницу попросила помощи в поиске россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в связи с расследованием "обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями".

Полиция опубликовала в "Твиттере" фото тех же мужчин, которых показывала в 2018 году британская полиция в качестве подозреваемых в отравлении Скрипалей. Чешские полицейские напрямую не связывали их с инцидентом 2014 года, но назвали дату, когда они покинули страну, которая совпадает с днем взрыва на складе боеприпасов в Врбетице.

Автор фото, Sergei Fadeichev/ TASS Подпись к фото, Высланные из России чешские дипломаты во время регистрации на рейс в Прагу в аэропорту Шереметьево

20 на 18

Россия ответила на решение Праги высылкой из страны 20 чешских дипломатов.

Кулханек заявлял, что высылка 18 российских дипломатов не ставила под угрозу работу посольства, однако Россия решила ответить непропорционально.

По данным МИД Чехии, на вторник в посольстве России в Праге оставалось 27 дипломатов и 67 технических служащих, в посольстве Чехии в Москве - всего пять дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из посольства России могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих, подсчитало РИА Новости.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы провоцировать какую-то вражду, какую-то истерию, но то, что произошло, что иностранные агенты стали причиной гибели двух наших граждан, недопустимо", - говорил ранее Чешскому радио премьер Бабиш.

"Это не направлено против русских или против русского народа, это реакция на деятельность российских спецслужб на нашей территории", - заявил сейчас министр иностранных дел Кулганек, объявляя о требовании сократить число сотрудников посольства России (цитата по РИА Новости).

19 апреля власти Чехии объявили, что исключают российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". В "Росатоме" решение назвали нерыночным.

В четверг в совете НАТО глава МИД Чехии рассказал о ситуации вокруг взрывов боеприпасов во Врбетице в 2014 году и возможной причастности к ним агентов российских спецслужб.