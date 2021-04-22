Бывший чекист-миллиардер Черкалин приговорен к семи годам колонии за взятки

час назад

Автор фото, TASS

Бывший глава банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин, признанный виновным во взяточничестве и мошенничестве, приговорен к семи годам колонии строгого режима. При обысках у Черкалина была изъята наличность, эквивалентная 12 млрд рублей (185 млн долларов).

Московский гарнизонный военный суд также лишил Черкалина звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения.

Кроме того, с Черкалина взыскали 637 миллионов рублей (8,4 млн долларов) в пользу потерпевших по его делу - бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача (по 318 миллионов рублей).

Ранее прокурор Милана Дигаева попросила суд приговорить экс-подполковника ФСБ к 11 годам колонии строгого режима и назначить штраф в 34,3 миллиона рублей.

По версии следствия, Черкалин в течение примерно полутора лет - с ноября 2013 года по февраль 2015 года - получил 850 тысяч долларов от бенефициара банка "Транспортный" Александра Мазанова за "общее покровительство": у банка тогда возникли проблемы по линии ЦБ, и его собственники пытались уладить дела с помощью "покровителей" в ФСБ.

Также, по версии следствия, Черкалин и еще двое полковников ФСБ - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов - в 2011 году похитили 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, вынудив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг". По данным следствия, офицеры ФСБ ввели Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". После того как предприниматель передал долю, трое сотрудников ФСБ и новые совладельцы компании вывели деньги и "распорядились ими по собственному усмотрению". Потерпевшие по второму эпизоду дела - Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач - предъявили к Черкалину гражданские иски на сумму около 19,4 млрд рублей.

Дело Черкалина: подполковник-миллиардер

Черкалин был задержан в апреле 2019 года сотрудниками Управления собственной безопасности ФСБ. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд рублей (185 млн долларов).

Позже по решению суда в доход государства было обращено имущество Черкалина на общую сумму 6,3 млрд рублей: в том числе пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Вместе с Кириллом Черкалиным под стражу были взяты еще два старших офицера - бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

В июле 2019 года Черкалин заключил со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказав о неизвестных им до этого эпизодах преступлений, совершенных сотрудниками ФСБ.