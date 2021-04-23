Москва объявила нон грата пять польских дипломатов в ответ на высылку трех российских

3 часа назад

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Москва объявила пять польских дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку из Польши трех российских дипломатов. В заявлении российского МИДа говорится, что польские дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. В пятницу о высылке российских дипломатов объявили также Латвия, Литва и Эстония.

Ранее в пятницу в МИД РФ был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский. В заявлении российского ведомства говорится, что ему "был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства Российской Федерации в Республике Польша "persona non grata". Предлог для высылки российских дипломатов в ведомстве назвали "абсурдным".

15 апреля Варшава объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, обвинив их в нарушении дипломатического статуса. Основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша" (цитата по РИА Новости). В Варшаве, объявляя о высылке российских дипломатов, также выразили полную солидарность с США, которые объявили о введении новых санкций против России.

"Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорилось в заявлении МИД Польши.

На следующий день, 16 апреля, Москва заявила, что в ответ на действия Варшавы вышлет пять польских дипломатов.

Ультиматум Праги и ответ Москвы

В минувший четверг Чехия объявила, что посольство России в Праге до конца мая должно сократить свой штат до числа оставшихся в Москве чешских дипломатов. Позже глава МИД Чехии Якуб Кулганек уточнил, что из страны будут высланы 63 сотрудника российского посольства.

Это решение было принято после того, как Москва проигнорировала выдвинутый Прагой ультиматум - вернуть в Россию всех ранее высланных чешских дипломатов.

В пятницу российский МИД уточнил: "К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. [...] Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника".

Словакия в знак солидарности с Чехией решила выслать трех российских дипломатов. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 22 апреля заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Дипломатический кризис между Россией и Чехией разразился после того, как 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которые подозреваются в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР. Как заявил тогда премьер-министр Андрей Бабиш, есть обоснованные подозрения, что агенты этих спецслужб причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек.

Россия ответила на решение Праги высылкой из страны 20 чешских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что решение России фактически поставила работу чешского посольства в Москве под угрозу: в Москве остались всего пять чешских дипломатов.