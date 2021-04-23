Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых

2 часа назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта - до 5%. Это происходит на фоне резкого роста цен на продукты питания. Это второй с 2018 года случай повышения ставки центробанком - первый тоже произошел этой весной.

На прошлом заседании 19 марта ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку - тогда она подросла с 4 до 4,5%. До этого центробанк пять раз подряд оставлял ставку неизменной.

В своем пресс-релизе ЦБ объясняет это решение повышенным инфляционным давлением.

"Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями со стороны предложения, а также повышенным давлением со стороны издержек предприятий", - говорится в заявлении регулятора. Частично это связано с ограничениями на зарубежные поездки - население тратит деньги, которые они не израсходовали на них, на потребление товаров и услуг.

В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса ЦБ поэтапно снижал размер ставки: если в марте она была на уровне 6%, то 24 июля она была снижена до исторического минимума в 4,25%. ЦБ снижал ставку на фоне мер по борьбе с пандемией весной прошлого года в России был введен режим "нерабочих дней", а компании сектора услуг почти полтора месяца были закрыты.

Снижение ставки и соответствующее снижение стоимости кредитов должны были помочь бизнесу и населению пережить кризис.

Однако с тех пор ситуация изменилась: в последние месяцы в России активно обсуждают рост цен. Официально по итогам марта инфляция составила 5,8% в годовом выражении - это больше цели ЦБ в 4%.

При этом рост цен на продукты питания составил 7,6%, а на социально значимые продукты (сюда входят хлеб, овощи, крупы, яйца) - 15,6%.

В декабре правительство за рост цен раскритиковал президент Владимир Путин. После этой критики было заключено соглашение между властями и бизнесом о том, чтобы ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло, а также введены пошлины на экспорт зерна - пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Однако мартовская статистика как показывает, что цены продолжают расти, несмотря на регулирование.

21 апреля Путин в послании Федеральному собранию вновь заговорил о необходимости сдержать рост цен. "Правительство с ЦБ должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности. Сдерживание инфляции в установленных параметрах - чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена", - сказал он.

В теории центральный банк с помощью денежной политики в большинстве случаев не может сдержать рост цен на проводольствие - чаще всего к этому приводит плохой урожай или другие условия, на которые невозможно повлиять с помощью изменения процентной ставки. Однако ЦБ еще в марте объяснил, что необходимость поднимать цены связана с ростом инфляционных рисков.

ЦБ в целом ожидает, что инфляция замедлится только во втором полугодии 2021 года. По оценке Банка России, возвращение инфляции к целевым значениям должно произойти в только первой половине 2022 года. В середине марта Эльвира Набиуллина говорила, что что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4%. В четверг в минэкономразвития сообщили, что прогнозируют инфляцию в России на конец текущего года на уровне 4,3%.

Кроме того, чиновники центрального банка говорят и о другой причине - настало время нормализировать денежную политику, которая была слишком мягкой на фоне кризиса и пандемии. Замминистра финансов Алексей Моисеев в марте сравнивал повышение ставки с "холодным душем" и отмечал, что такой шаг свидетельствует о нормализации кредитной политики в стране.

"Колоссальное количество людей, с которым я общался в течение этого года, людей, которые как оперируют на рынке процентных ставок, так и потребителей-заемщиков, говорили, что ставка 4,25% forever (навсегда). И я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит", - говорил он на конференции Ассоциации банков России 26 марта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики еще в феврале. "Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация", - говорила она на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ 12 февраля.

Геополитические риски стали меньше

В преддверии очередного заседания ЦБ в прогнозах экономистов, как и месяц назад, единства не было. Так, 24 участника консенсус-прогноза агентства Блумберг ожидали повышения ставки на 0,25 процентных пунктов, а то время как 15 экономистов предсказывали повышение сразу на 0,5 п.п. Но все они ожидали, что ЦБ все же повысит ставку в ответ на рост цен.

Большинство экспертов все же полагали, что ЦБ будет ужесточать денежную политику постепенно, без резких скачков.

"Мы ожидаем умеренной жесткости Банка России на предстоящем заседании. Повышение ставки в ближайшую пятницу на 25 б.п. (0,25 п.п.) до 4,75% является базовым сценарием для нас, - писали аналитики Росбанка. - Во-первых, геополитическая повестка в моменте не привела к резкому росту риск-премии в активах, наоборот, позволив им скорректироваться после пары напряженных недель. Во-вторых, инфляция все же отступила от пиковых уровней (5,8% г/г в марте) и по данным недельной статистики сместилась к 5,5% г/г в середине апреля".

В то же время некоторые экономисты полагали, что более активное повышение ключевой ставки было бы правильным шагом при текущем уровне инфляции. "Мы ожидаем 23 апреля от ЦБ повышения ключевой ставки на 50 б.п. - до 5%. Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц", - писал в своем докладе аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.