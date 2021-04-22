Пандемия в Индии: самый высокий рост числа заболевших в мире и нехватка кислорода

час назад

Автор фото, European Pressphoto Agency Подпись к фото, Кривая заболеваемости коронавирусом в Индии резко пошла вверх. Немалое число пациентов умирает, не дождавшись кислорода

Индия сообщила о 314 835 новых случаях заболевания коронавирусом за минувшие сутки - это самый высокий показатель в мире. Число умерших за тот же период тоже оказалось максимальным и достигло 2104 человек. Страна переживает вторую и более серьезную волну пандемии. При этом в больницах ощущается острая нехватка кислорода. Также растут опасения, что система здравоохранения просто не сможет справиться с ситуацией.

Всего в Индии подтверждено почти 16 миллионов случаев заболевания, что ставит ее на второе место после США с 31,9 млн заболевших в ходе пандемии.

Некоторые страны ввели новые и более жесткие ограничения на авиасообщение с Индией.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что число авиарейсов между двумя странами будет сокращено. Британия внесла Индию в список наиболее опасных стран, ограничив авиасообщение и введя обязательный карантин для всех приезжающих.

Что происходит в индийских больницах?

В больницах страны не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, и некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как выяснила Би-би-си в своем расследовании, лекарства предлагаются по цене в пять раз выше официальной.

По словам заместителя главы администрации Дели Маниша Сисодии, больницы в Дели могут остаться без кислорода к вечеру 22 апреля.

В среду высший суд в Дели публично раскритиковал власти за неспособность разрешить кризис с поставками кислорода в больницы города.

"Это просто смехотворно. Мы хотим знать, что именно делают власти в отношении поставок кислорода по всей стране", - заявили судьи, зачитывая вердикт в ответ на петицию владельца шести частных больниц.

Суд также постановил, что федеральное правительство должно обеспечить бесперебойные доставки кислорода от производителей до больниц по всей стране. Власти ответили, что и так обеспечивают бесперебойные поставки баллонов с кислородом между штатами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В штате Махараштра зарегистрирована четверть от всех случаев заболевания Covid-19, из более чем 15 млн по всей Индии

Отдельно в суд обратились и власти округа Дели попросив его помощи, после того, как две столичные больницы заявили, что уже через несколько часов у них закончится кислород.

Как Индия сдерживает распространение эпидемии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грузовик с кислородными баллонами многоразового действия на заправочном пункте в Дели. Нехватка кислорода - самая большая проблема в Индии. Многие пациенты, умирают так его и не дождавшись

В прошлом году в Индии были введены общие карантинные меры по всей стране. В этом году каждый штат действует по своему усмотрению.

Дели с прошлых выходных находится в недельном карантине. Открыты только самые необходимые службы - больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Власти штата Махараштра, наиболее сильно затронутого пандемией, объявили о новых ограничительных мерах, которые начнут действовать с вечера 22 апреля. Число новых случаев заболеваний в штате резко выросло. Менее жесткие карантинные меры уже были введены 14 апреля.

Махараштра - самый богатый штат Индии, в нем расположен финансовый центр страны - Мумбаи. В нем же зарегистрирована четверть всех случаев заболевания Covid-19 по всей стране.

В Махараштре отмечено и самое высокое количество смертей: 67 468 из 180 000 случаев, подтвержденных по всей стране. Хотя число умерших продолжает расти, уровень смертности остается небольшим.

В штате Уттар Прадеш, в котором число заболеваний тоже быстро растет, высший суд постановил ввести полный карантин в шести наиболее пострадавших районах. Местные власти с решением суда не согласились и оспорили его в Верховном суде.

Как проходит программа вакцинации в Индии?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцинация в Индии продолжается, но пока что не слишком быстро. Очередь на вакцинацию во дворе одной из больниц Мумбая

Индия, страна с населением более чем в миллиард человек, на сегодняшний день использовала лишь 130 миллионов доз вакцины, вакцинация пока что ограничивается работниками здравоохранения, экстренных служб, теми, кто старше 45 лет и всеми, кто страдает от дополнительных хронических болезней.

22 апреля Pfizer заявил, что ведет переговоры с властями Индии о поставках вакцины против Covid-19 по некоммерческой цене.

Ожидается, что с 1 мая вакцина будет доступна для всех старше 18 лет. Но перебои с поставками, которые уже повлияли на программу вакцинации, могут замедлить ее еще больше.

Что вызвало вторую волну?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На праздник Холи (Фестиваль красок) в конце марта собрались миллионы людей, невзирая на пандемию

За минувший месяц в Индии число заболевших росло быстрыми темпами. Причин несколько: во-первых меры безопасности соблюдались не слишком строго, во-вторых на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи, на которые собрались миллионы, и наконец потому что появились новые штаммы мутировавшего вируса, в том числе и, так называемый двойной мутант.

По данным Национального института вирусологии, он был обнаружен в 61% проб, взятых в Махараштре.