Навальный объявил о прекращении голодовки

48 минут назад

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Политик Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которую он начал в колонии 31 марта. "Начинаю выход из голодовки", - заявил он. Накануне прекратить ее призывали лечащие врачи политика. Они мотивировали это тем, что Навального все-таки осмотрели гражданские врачи.

О своем решении Навальный сообщил в посте, опубликованном в его "Инстаграме".

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить. Но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - сказано в заявлении.

"Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать, - объясняет свое решение Навальный. - Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз - прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения".

Накануне лечащие врачи Навального сообщили, что 20 апреля его вывезли в гражданскую больницу во Владимире, где "он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование".

Политику сделали электронейромиографию, его осмотрели нейрохирург, а также главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области.

По словам врачей, в ходе обследования у Навального выявили "симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы".

Основываясь на результатах обследования, лечащие врачи Навального призвали его прекратить голодовку.

"Наша главная задача - сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье. Таким образом, мы, как лечащие врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья, и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорилось в обращении врачей.

Глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева назвала обследование победой.

"Они пошли на то, что пригласили таких экспертов. Это уже что-то. Это проявление уважения, это победа, я считаю, победа Алексея. Он, рискуя, конечно, своей жизнью и здоровьем, добился того, что все-таки его посмотрели такие люди", - говорила она накануне "Коммерсанту".

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и, скажу откровенно, их слова о том, что анализы показывают, [что] "через минимальное время лечить будет некого..." Ммм... Кажутся мне заслуживающими внимания", - говорится в заявлении Навального в "Инстаграме".

Автор фото, EPA Подпись к фото, 21 апреля в России по призыву сторонников Навального состоялись массовые акции протеста

Акции протеста

Предоставить Навальному квалифицированную медицинскую помощь было одним из требований его сторонников, вышедших на акции протеста 21 апреля. Утром в день митинга о том, что политика осмотрели гражданские врачи, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Соратники Навального считают, что предоставление ему доступа к гражданским врачам связано именно с акциями протеста.

"Как только митинг был объявлен - во вторник Алексея Навального вывезли на многопрофильное обследование в гражданскую больницу во Владимир, провели большое количество анализов. Как только митинг состоялся - сегодня, внезапно, адвокатам передали все материалы обследований и анализов", - заявил глава штабов Навального Леонид Волков.