Ровер "Персеверанс" впервые добыл кислород на Марсе

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Прибор Moxie по размеру напоминает тостер

Прибор на борту марсианского ровера "Персеверанс" смог извлечь кислород из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из двуокиси углерода.

Это уже второе успешное испытание новых технологий в ходе нынешней марсианской миссии: ранее в понедельник в атмосфере планеты был запущен мини-вертолет.

Кислород был выработан прибором размером с тостер под названием Moxie (расшифровывается как "Эксперимент по использованию местных природных ресурсов").

Было получено 5 граммов кислорода - достаточно для того, чтобы астронавт мог дышать около 10 минут.

НАСА планирует использовать увеличенные варианты аппаратов Moxie в ходе пилотируемых миссий вместо того, чтобы везти с собой с Земли запасы кислорода.

К тому же кислород (O₂) - это обязательная составляющая часть топлива, на котором работают ракеты. Сила тяги в них создается за счет сгорания топлива в присутствии окислителя, которым может быть чистый кислород.

Атмосфера Марса на 96% состоит из двуокиси углерода (CO₂), содержание кислорода там не превышает 0,13%, в то время как на Земле его концентрация составляет 21%.

Прибор Moxie разбивает молекулы CO₂ на составляющие их атомы кислорода, при этом побочным продуктом является угарный газ, который выводится обратно в атмосферу Марса.

Сейчас специалисты НАСА опробуют Moxie в разных режимах, чтобы определить его надежность и эффективность.

Ожидается, что устройство сможет производить до 10 граммов кислорода в час.

Автор фото, Nasa Подпись к фото, Марсоход "Персеверанс" прилетел на Марс еще в середине февраля

"Moxie - это не просто новый прибор для производства кислорода на другой планете, это первая технология такого рода, призванная помочь будущим миссиям "питаться подножным кормом", иначе говоря - утилизировать местные ресурсы", - говорит директор отдела технологических демонстраций НАСА Труди Кортес.

По ее словам, это может быть реголит - материал, которой можно найти на поверхности и при должной обработке использовать в качестве строительного материала, или двуокись углерода, которая извлекается из атмосферы и преобразовывается в кислород.

Между тем на четверг запланированы новые испытания дрона "Индженьюити". На этой неделе мини-вертолет совершил первый управляемый полет в другом мире.