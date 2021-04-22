Ровер "Персеверанс" впервые добыл кислород на Марсе
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Прибор на борту марсианского ровера "Персеверанс" смог извлечь кислород из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из двуокиси углерода.
Это уже второе успешное испытание новых технологий в ходе нынешней марсианской миссии: ранее в понедельник в атмосфере планеты был запущен мини-вертолет.
Кислород был выработан прибором размером с тостер под названием Moxie (расшифровывается как "Эксперимент по использованию местных природных ресурсов").
Было получено 5 граммов кислорода - достаточно для того, чтобы астронавт мог дышать около 10 минут.
НАСА планирует использовать увеличенные варианты аппаратов Moxie в ходе пилотируемых миссий вместо того, чтобы везти с собой с Земли запасы кислорода.
К тому же кислород (O₂) - это обязательная составляющая часть топлива, на котором работают ракеты. Сила тяги в них создается за счет сгорания топлива в присутствии окислителя, которым может быть чистый кислород.
Атмосфера Марса на 96% состоит из двуокиси углерода (CO₂), содержание кислорода там не превышает 0,13%, в то время как на Земле его концентрация составляет 21%.
Прибор Moxie разбивает молекулы CO₂ на составляющие их атомы кислорода, при этом побочным продуктом является угарный газ, который выводится обратно в атмосферу Марса.
Сейчас специалисты НАСА опробуют Moxie в разных режимах, чтобы определить его надежность и эффективность.
Ожидается, что устройство сможет производить до 10 граммов кислорода в час.
"Moxie - это не просто новый прибор для производства кислорода на другой планете, это первая технология такого рода, призванная помочь будущим миссиям "питаться подножным кормом", иначе говоря - утилизировать местные ресурсы", - говорит директор отдела технологических демонстраций НАСА Труди Кортес.
По ее словам, это может быть реголит - материал, которой можно найти на поверхности и при должной обработке использовать в качестве строительного материала, или двуокись углерода, которая извлекается из атмосферы и преобразовывается в кислород.
Между тем на четверг запланированы новые испытания дрона "Индженьюити". На этой неделе мини-вертолет совершил первый управляемый полет в другом мире.
На этот раз планируется поднять дрон на высоту 5 метров, совершить горизонтальные перемещения на 2 метра, покружиться в атмосфере и сделать несколько снимков, после чего вернуть его на базу.
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