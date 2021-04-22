Исследование: рост цен на продукты может загнать россиян в "ловушку бедности"

37 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Несмотря на принимаемые властями меры, в России продолжает дорожать продовольствие, пишет в исследовании консалтинговая компания FinExpertiza. Цены на социально значимые продукты в марте выросли по сравнению с мартом 2020 года на 15,6% - это существенно выше официальной инфляции.

В перечень социально значимых продуктов входят хлеб, овощи, крупы, яйца, мука, недорогое мясо и рыба, а также другие товары - всего в списке 24 наименования. В отношении этого перечня власти могут устанавливать предельно допустимые цены в случае их существенного роста.

По данным Росстата, цены на продовольствие в марте 2021 года в годовом выражении выросли на 7,6%, а общий рост цен составил 5,8%.

FinExpertiza пишет в исследовании, что в марте больше всего выросли цены на картошку - на 58%. Цены на сахар и подсолнечное масло, которые сейчас регулируются государством, выросли на 47,5% и 26,8%. В компании уточнили в ответ на запрос Би-би-си, что при подсчетах использовали данные Росстата об индексах потребительских цен.

Цены увеличивались быстрее в небогатых регионах, в которых население тратит на еду существенную часть заработка. "В результате инфляционные процессы особенно сильно ударили по малообеспеченным слоям населения, загнав их в "ловушку бедности", - говорится в исследовании.

"Небогатые домохозяйства вынуждены приобретать базовые продукты даже несмотря на их серьезное подорожание, в результате инфляционные процессы сильнее ударяют как раз по малообеспеченным слоям населения, которые начинают тратить все больше денег на все более дорогую еду, тем самым оказываясь в ловушке бедности", - приводится в исследовании комментарий президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Почему начали регулировать цены?

В декабре президент Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен.

Вскоре Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство получало право менять параметры ограничения цен. 30 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорилось, что правительство может устанавливать предельно допустимые цены, если в течение 60 дней подряд их рост составит 10%. Срок ограничений, как и ранее, может составить до 90 дней.

Ранее правительство могло воспользоваться правом вводить ограничения, только если цены на указанные товары выросли на 30% и более в течение 30 календарных дней.

Чтобы сдержать цены на сахар и подсолнечное масло, минпромторг и минсельхоз подписали с производителями и торговыми сетями соглашения об ограничении цен. Производители и ритейлеры обещали сдерживать цены в пределах прописанного уровня, а взамен власти обещали им льготы.

Также в рамках регулирования цен были введены квоты и пошлины на экспорт зерна, а с сентября будет введена экспортная пошлина на подсолнечное масло. Кроме того, власти повысили пошлину на вывоз семян подсолнечника и рапса.

С помощью этих мер правительство рассчитывает снизить экспорт продуктов и повысить предложение на внутреннем рынке. Ранее чиновники отмечали, что одной из причин подорожания продовольствия мог стать рост цен на мировом рынке и последовавший рост экспорта продуктов из России. Зарубежные продажи продовольствия в 2020 году действительно выросли до рекорда, в то время как экспорт других товаров сильно упал.

Что будет с ценами дальше?

Принятые властями меры по ценам на зерно дадут эффект, считает управляющий директор отдела отраслевой экспертизы "Открытие Research" Дмитрий Берестнев.

Стоимость пшеницы третьего класса в Центральном федеральном округе во второй половине 2021 года снизится на 15-20% по сравнению с пиковыми значениями, прогнозирует "Открытие Research". Также этому будет способствовать хороший ожидаемый урожай зерновых.

Цены на подсолнечное масло в РФ могут продержаться на высоком уровне до осени, полагает Берестнев. Затем, благодаря действию экспортной пошлины и в случае высокого урожая подсолнечника цены, возможно, начнут снижаться, прогнозирует эксперт. Цены на сахар могут начать снижение в середине лета, когда станет ясно, будет ли хорошим урожай сахарной свеклы, добавляет он.

Экономисты критиковали меры регулирования цен. Счетная палата отмечала, что ограничение цен может привести к дефициту товаров.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала регулирование цен крайней мерой, которая должна действовать только в краткосрочном периоде: "Она [мера] может дать краткосрочный эффект временного сдерживания цен, но если такие меры запрета будут применяться длительное время, то они приведут к негативным последствиям, могут привести к большему росту инфляционного давления".