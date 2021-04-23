Взлет "Драгона": корабль SpaceX готовится к старту с мыса Канаверал

53 минуты назад

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с кораблем модели "Драгон" готовится доставить на Международную космическую станцию экипаж из четырех астронавтов для шестимесячной миссии. Ракета и корабль впервые отвезут на станцию представителей сразу трех мировых космических агентств, а к МКС впервые пристыкуются два "Драгона".

Запуск будет произведен с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Оттуда в прошлом году тот же самый "Драгон" совершил свой исторический первый старт с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту.

Планировавшийся на 21 апреля запуск уже один раз перенесли из-за непогоды. Сегодня ракета должна взлететь в 10:49 по лондонскому времени (12:49 по московскому). Если этого вновь не произойдет, пуск будет перенесен на понедельник.

После того как "Драгон" с экипажем будет выведен на орбиту, первая ступень Falcon 9 приземлится на автоматизированную платформу под названием Of course I still love you ("Конечно, я по-прежнему люблю тебя") в Атлантическом океане. Это будет четвертое применение ракеты.

Что такое Crew-2

Автор фото, SpaceX Подпись к фото, "Драгон" впервые везет к МКС столь многонациональный экипаж

Экипаж на борту "Драгона" будет состоять из представителей трех мировых космических агентств. Это астронавты НАСА Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Меган Макартур - специалист по инженерному делу и океанографии, Макартур стала астронавтом в 2000 году. Командир нынешнего полета принимала участие в последнем успешном запуске "Шаттла" в 2009 году. Это была миссия по регулировке и продлению работы космического телескопа "Хаббл".

- специалист по инженерному делу и океанографии, Макартур стала астронавтом в 2000 году. Командир нынешнего полета принимала участие в последнем успешном запуске "Шаттла" в 2009 году. Это была миссия по регулировке и продлению работы космического телескопа "Хаббл". Шейн Кимбро - совершил свой первый полет в 2008 году на "Шаттле". За 16 дней в ходе своей первой миссии дважды вышел в открытый космос. Общий стаж нахождения в космосе - 189 дней.

- совершил свой первый полет в 2008 году на "Шаттле". За 16 дней в ходе своей первой миссии дважды вышел в открытый космос. Общий стаж нахождения в космосе - 189 дней. Акихико Хосидэ - родился в 1968 году в Токио. Специалист по авиа- и космической технике и механике. В 2007 году принял участие в миссии STS-124(1J) - одной из трех миссий, связанных с доставкой на станцию и сборкой японского экспериментального модуля "Кибо".

- родился в 1968 году в Токио. Специалист по авиа- и космической технике и механике. В 2007 году принял участие в миссии STS-124(1J) - одной из трех миссий, связанных с доставкой на станцию и сборкой японского экспериментального модуля "Кибо". Тома Песке - родился во Франции, увлекается дзюдо, баскетболом и плаванием. В 2006 закончил летную школу. В 2016 году начал свою первую шестимесячную миссию на МКС.

Это будет второй полет "Драгона" к МКС с целью смены экипажа. Астронавты проведут на станции шесть месяцев и будут работать в рамках 65-й и 66-й долговременных экспедиций на МКС вместе с Марком Ванде Хеем, россиянами Петром Дубовым и Олегом Новицким и с еще четырьмя астронавтами, доставленными другим "Драгоном" на станцию в ноябре.

Во время пребывания на станции астронавты будут заняты научными экспериментами. В частности, они планируют испытывать препараты на так называемых тканевых чипах, которые представляют собой что-то вроде миниатюрных органов.

Впервые к МКС будут пристыкованы сразу два "Драгона". Еще один, Crew Dragon Resilience, стартовал 16 ноября прошлого года и доставил на станцию троих астронавтов НАСА и японца Соичи Ногучи.

Сегодняшний запуск - часть программы коммерческих полетов НАСА, в рамках которой агентство сотрудничает с несколькими американскими корпорациями, разрабатывающими для него корабли и ракеты-носители.

Первый полет "Драгона"

Стартующий сегодня "Драгон" - это тот самый корабль, который в мае прошлого года стал первым с 2011 года пилотируемым аппаратом, взлетевшим с территории США. Этот запуск считался историческим: у НАСА в тот день снова появился проверенный способ посылать людей на орбиту.

Спускаемая капсула "Индевор" вернулась на Землю в начале августа прошлого года с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном внутри.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Драгон" с астронавтами НАСА и SpaceX вернулся на Землю

Старт "Драгона" открыл новую эру в истории НАСА - впервые астронавты были доставлены на орбиту на космическом корабле, произведенном частной компанией Илона Маска.