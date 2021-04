Взлет "Драгона": корабль SpaceX готовится к старту с мыса Канаверал

После того как "Драгон" с экипажем будет выведен на орбиту, первая ступень Falcon 9 приземлится на автоматизированную платформу под названием Of course I still love you ("Конечно, я по-прежнему люблю тебя") в Атлантическом океане. Это будет четвертое применение ракеты.