Золотые паспорта Мальты: в схеме получения гражданства нашли лазейки

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мальта предлагает гражданство в обмен на инвестиции с 2014 года

Как следует из утечек, несколько инвесторов арендовали пустые здания, чтобы получить гражданство островного государства. В расследовании, опубликованном фондом имени убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции, значатся несколько россиян.

Для получения гражданства Мальты требуется жить на острове в течение года. Из опубликованного расследования фонда следует, что крупные бизнесмены из разных стран шли на ухищрения, чтобы лишь формально выполнить это требование.

Евросоюз с 2019 года ведет борьбу с "золотыми паспортами", или схемами предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Предыдущей целью ЕС был Кипр, в октябре прошлого года приостановивший программу выдачи таких паспортов из-за "злоупотреблений". За несколько месяцев до этого власти Кипра лишили "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не разглашались.

Компания Henley & Partners, которая, как утверждают расследователи, организовала получение бизнесменами мальтийских паспортов, не считает, что нарушила закон. Правительство Мальты ранее защищало программу выдачи паспортов в обмен на вложения.

Совместное расследование Фонда имени Дафны Каруаны Галиции, газеты Guardian, центра "Досье" и пяти мальтийских СМИ основано на тысячах внутренних электронных писем Henley & Partners, попавших в руки журналистов.

Что они обнаружили

Как следует из изученных писем, миллионеры в среднем проводили на Мальте 16 дней из требуемого года перед получением гражданства, пишет Times of Malta.

Чтобы доказать "истинную причастность" к стране, как требует законодательство, им достаточно было взять в прокат яхту или пожертвовать на благотворительность.

В некоторых случаях соискатели гражданства приезжали на остров всего на несколько дней, чтобы забрать карточку резидента, открыть банковский счет и выполнить еще ряд требований. Один бизнесмен из ОАЭ приехал в страну утром, принес присягу и уехал девять часов спустя, следует из материалов.

Еще один соискатель, арендовавший через Henley & Partners недвижимость на острове, просто попросил самое дешевое, но удовлетворявшее требования законодательства жилье.

В опубликованном фондом списке значатся несколько бизнесменов из России.

Правительство Мальты никак не отреагировало на расследование, хотя ранее его члены высказывались в защиту схемы "золотых паспортов".

После того как в прошлом году Евросоюз объявил, что инициирует в отношении Мальты расследование, премьер-министр государства отреагировал так: "Мы будем защищать Мальту. Если бы не вложения по этой программе, которую мы сейчас сворачиваем, мы скорее всего не смогли бы составить бюджет такого масштаба".

Что говорят в ЕС?

Евросоюз ранее призывал Мальту и еще ряд стран прекратить практику выдачи "золотых паспортов", отмечая, что подобные схемы "по своей природе" проблематичны с точки зрения безопасности и часто связаны с отмыванием денег, коррупцией и уходом от налогов.

В прошлом году Еврокомиссия начала в отношении Мальты и Кипра расследование в связи с этими схемами, заподозрив, что соискатели гражданства могут получать выгоды, связанные с гражданством ЕС, не имея реального отношения к стране, где они его получили.

"Комиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее оговоренные выплаты или инвестиции без реальной связи соискателя с какой-либо из стран-членов подрывает саму суть гражданства Евросоюза", - заявили тогда в Еврокомиссии.

Кипр приостановил свою схему предоставления гражданства в обмен на вложения в размере 2 млн евро после того как телеканал "Аль-Джазира" выпустил сюжет, в котором рассказывалось, как кипрские чиновники помогли получить гражданство выдуманному китайскому бизнесмену с преступным прошлым.

В ходе правительственного расследования выяснилось, что больше половины паспортов, выданных по программе между 2013 и 2019 годом, были выданы незаконно.

Что говорят в компании?

В заявлении, которое есть в распоряжении Би-би-си, представитель компании Henley & Partners говорит, что в ней "полностью осведомлены о потенциальных рисках, присущих обработке заявок клиентов на вид на жительство и на гражданство", и тщательно проводят необходимые проверки.

Однако "в конечном итоге ответственность за отбор соискателей лежит на участвующих странах", - добавили там.

В компании отрицают, что в схеме выдачи "золотых паспортов" есть систематические проблемы. "Очень малая часть заявок [...] вызвала вопросы или по прошествии времени оказалась связанной с риском злоупотреблений", - добавили в компании.

Мальтийская схема

Мальта предлагает гражданство в обмен на инвестиции с 2014 года и в отличие от Кипра страна пока не свернула схему "золотых паспортов".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Программу ввел в 2014 году бывший премьер Джозеф Мускат

В соответствии с нынешними правилами, для получения гражданства нужно вложить в экономику острова 600 тыс. евро и прожить в стране три года, или, в особых случаях, вложить 750 тыс. евро и прожить год.

Соискатели также должны приобрести жилье стоимостью как минимум 700 тыс. евро, или на пять лет взять в аренду жилье, также по оговоренной стоимости, и пожертвовать 10 тыс. на благотворительность.

История Дафны Галиции

Программу по выдаче "золотых паспортов" резко критиковала журналистка-расследователь Дафна Каруана Галиция, 2017 году погибшая после того как взорвалась ее машина.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дафна Каруана Галиция расследовала коррупционные схемы, связанные с "золотыми паспортами"

Как пояснили в фонде имени Галиции, документы компании Henley & Partners расследователи получили от частного лица. Этот человек "много лет назад" познакомился с журналисткой и теперь решил поделиться информацией о том "что на самом деле происходит, когда богатые инвесторы пытаются купить паспорт".

Галиция в своем популярном блоге обвиняла мальтийских чиновников и политиков в коррупции.