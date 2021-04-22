"Удар пришелся в глаз". Кадыров ответил на критику поединка своего сына

Марина Катаева

Би-би-си

2 часа назад

Автор фото, Elena Afonina/TASS Подпись к фото, Турнир "Время легенд" проводится в Чечне каждый год

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в "Инстаграме" после скандала с боксерским боем с участием его сына. В начале эфира Кадыров в шутку спросил сына, где тот берет деньги на договорные турниры, а затем назвал новости об этом "черным пиаром".

Бой, о котором говорил Кадыров, прошел в Грозном в рамках ежегодного турнира "Время легенд" в начале апреля. В ходе поединка с участием сына главы Чечни Адама Кадырова рефери внезапно остановил бой и начал отсчитывать нокдаун. Пока соперник Кадырова-младшего Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии стоял в недоумении, его тренер выбросил на ринг полотенце, признав поражение.

Во время прямого эфира в "Инстаграме" к Рамзану Кадырову присоединился спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

"Я с 14 лет был рядом с Дудаевым, Басаевым, Гелаевым. С сознательного возраста я был во всех историях, я всех их знаю. Они никогда ничего не видели и не делали, кроме того, чтобы работать в "Электросвязи", - обратился Кадыров к Даудову.

В АО "Электросвязь" в Грозном до вынужденного отъезда из Чечни работал блогер Тумсо Абдурахманов. Абдурахманов на своей странице в YouTube также комментировал бой сына Кадырова, назвав его позором.

"То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть", - заявил Рамзан Кадыров. Кроме Адама Кадырова в турнире участвовал Али Кадыров. Оба одержали победу.

"Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен оставить бой. Без разницы, мой это [сын] или твой", - добавил Кадыров. Говоря об этом, он, видимо, намекает, что победный удар в глаз нанес его сын.

Чеченское телевидение также отреагировало на публикации в СМИ о поединке. В сюжете, который длится почти восемь минут, слова дали рефери, судившему бой, тренеру противника сына Кадырова и самому сыну главы Чечни.

Из сюжета следует, что Адам Кадыров - опытный боец, давно тренируется, а бой был остановлен лишь из-за того, что секундант противника видел ситуацию вблизи и переживал за здоровье своего боксера, получившего удар в глаз.

"Как тренер, как судья, я считаю самым главным здоровье детей", - говорит тренер Аслана Биттирова Батыр Шипшев.

Высказался и главный судья Федерации бокса России Валерий Рачков: "Мальчик, который был противником, которому отчитывали нокдаун, он голову вниз опустил и бил по цели, не смотря даже. По-моему, неважно обучен просто".

Рефери Беслан Кукаев, который остановил бой, в сюжете телеканал "Грозный" сказал, что начал отсчитывать нокдаун, когда по глазам противника Адама Кадырова понял, что тот потерял концентрацию.

"В любительских боях среди детей необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Нокдаун отсчитывают, когда рефери видит по спортсмену, что он получил тяжелый удар. Я вообще не сомневаюсь, что принял верное решение", - заявил рефери.

Сам Адам Кадырову, которому журналист чеченского телеканала позвонил по видеосвязи, сказал, что соперник хорошо дрался.

"Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим", - сообщил Кадыров-младший. Он сказал, что готов повторно выступить против Аслана Биттирова: "Кто сомневается - делайте ставки, я вам покажу".

Бои на публику с участием детей - не редкость для Чечни.