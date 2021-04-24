Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден еще в прошлом году обещал признать резню армян в Османской империи геноцидом

Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Это заявление не повлечет правовых последствий, но может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией.

Байден признал геноцидом резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году, выступая в субботу 24 апреля, когда Армения и армянская диаспора отмечают День памяти жертв геноцида.

Байден пообещал признать геноцид в ходе предвыборной кампании год назад в этот же день.

"Мы не должны молчать об этой ужасном, систематическом уничтожении людей. Если мы не будем признавать геноцид, помнить о нем и рассказывать о нем нашим детям, то слова "больше никогда" лишатся смысла", - сказал тогда Байден.

О своих планах, по информации агентства Рейтер, американский лидер предупредил и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он созвонился впервые за три месяца на посту президента.

Автор фото, BULENT KILIC/AFP Подпись к фото, Многие турецкие интеллектуалы признают геноцид армян

Современная Турция не признает события 1915 года, когда в Османской империи погибли до полутора миллионов армян, геноцидом и противится тому, чтобы их признавали геноцидом другие страны, поскольку, во-первых, для нее это - больной вопрос толкования национальной истории, а во-вторых, турки опасаются потенциально возможных требований о компенсации со стороны Армении и диаспоры.

Россия, Франция, Канада и десятки других стран и международных организаций признали массовые убийства армян и других христиан Османской империи геноцидом, в их числе и Евросоюз в лице Европарламента.

В основном они приняли юридически ни к чему не обязывающие декларации.

В 2019 году аналогичные резолюции приняли обе палаты конгресса США - Сенат и Палата представителей.

На этой неделе 100 членов нижней палаты подписали инициированное армянской диаспорой письмо с призывом к Байдену признать события 1915 года геноцидом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Ереване жертв резни 1915 года ежегодно поминают на мемориале на холме Цицернакаберд. На фото - День геноцида в 2020 году

Турция предостерегает

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник сказал, что если президент Байден признает события 1915 года геноцидом, это повредит и без того сейчас прохладным отношениям США и Турции - союзников по НАТО,

"Заявления, не имеющие юридической силы, не будут иметь и положительных последствий, но могут повредить отношениям. Если США хотят ухудшить отношения - это их выбор", - цитирует Чавушоглу агентство Рейтер.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были хорошие отношения с Дональдом Трампом, который не высказывал ему никаких претензий по поводу прав человека и гражданских свобод в Турции.

В минувшую пятницу, накануне признания геноцида армян, Джо Байден впервые созвонился с Эрдоганом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для американских армян признание геноцида долго было главным требованием

Что произошло в 1915 году?

Большинство историков сходятся на том, что во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии.

Согласно Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), погибших было более миллиона человек. Многие историки называют цифру в 1,5 млн жертв.

Турецкий историк Танер Акчам, профессор Университета Кларка в США, опубликовал документы, которые доказывают, что массовые убийства армян осуществлялись по приказу властей Османской империи.

Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны официально признают эти события геноцидом, так же как и Европарламент.

Папа римский Франциск называл резню армян первым геноцидом ХХ века.

Турецкие власти настаивают, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч. Они не признают, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османского правительства.

Геноцид или депортация

В ходе резни и депортации в 1915 году в Османской империи, по оценкам историков, погибли более миллиона армян. Некоторые исследователи дают и меньшие оценки, но число погибших в любом случае было гигантским.

Официальная Турция не желает называть те события геноцидом, доказывая, что, во-первых, это была в основном не резня, то есть не преднамеренное искоренение целого народа, а депортация в южные регионы империи; а во-вторых, эта депортация была во многом спровоцирована в условиях мировой войны, потому что армянское население было настроено пророссийски, а армянские партизаны творили зверства в отношении турок и курдов, с которыми жили бок о бок в восточных регионах империи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, День геноцида армянская диаспора отмечает шествиями в разных городах мира. Шествие в 2018 году в Марселе

Правда, в 1919-1920 гг власти проигравшей войну Турции судили лидеров младотурок и высокопоставленных чиновников в том числе и за массовые убийства армян и греков.

Два губернатора провинций и командир жандармерии были повешены; приговоренные к смерти лидеры младотурок еще до суда бежали за границу, но пятеро из них, в том числе руководители правительства младотурок Мехмед Талаат-паша и Саид Халим-паша, были в течение двух лет убиты в Европе боевиками Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн) в ходе тайной операции "Немезида".

Но затем пришедший в 1923 году к власти Мустафа Кемаль (Ататюрк) помиловал осужденных и пересмотрел позицию Турцию относительно тех событий.

Вопрос о признании геноцида, наряду с карабахской проблемой, мешает и нормализации отношений нынешних Армении и Турции.