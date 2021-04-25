Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Но отдавать власть не собирается
Через пять с половиной месяцев после проигрыша Армении в войне в Карабахе премьер-министр Никол Пашинян в воскресенье подал в отставку. Это давно ожидавшийся формальный шаг: Пашинян намерен оставаться и.о. премьера, а в июне снова победить на выборах.
Отставка Пашиняна нужна для того, чтобы провести внеочередные выборы парламента, а выборы стали необходимы из-за кризиса, в котором оказалась Армения после проигрыша в прошлогодней войне в Нагорном Карабахе.
"В 2020 году мы пережили катастрофические события, о причинах, основаниях и вариантах разрешения которых высказались практически все: политические силы, члены правительства, интеллигенция, духовенство, общественные организации. (Теперь и) народ должен иметь возможность сказать свое слово, дать свою оценку прошлого и настоящего, принять решение о будущем. Чтобы создать такую возможность, проводятся внеочередные выборы", - цитирует заявление Пашиняна агентство АМИ Новости-Армения.
В соответствии в конституцией страны прошение об отставке подало и правительство Армении в полном составе. Однако оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
20 июня Пашинян по договоренности с парламентской оппозицией намерен провести внеочередные выборы, на которых рассчитывает снова победить - и опросы дают ему основания для таких надежд.
"Я подам в отставку в апреле. Это сделаю не для того, чтобы уйти, а для проведения досрочных выборов. Я буду оставаться исполняющим обязанности премьера. В случае поддержки избирателей на выборах я пообещал служить стране еще лучше. Однако если граждане не поддержат нас, мы покорно передадим власть той силе, которая будет избрана", - сказал Пашинян 28 марта на встрече с гражданами во время поездки по стране.
По конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера. Именно эту процедуру и намерены соблюсти Пашинян, подконтрольное его партии "Мой шаг" Национальное собрание и президент Армен Саркисян.
Позиции Пашиняна подорвал проигрыш Азербайджану в 44-дневной карабахской войне в сентябре-ноябре прошлого года.
Часть армянского общества считает мирное соглашение 9 ноября предательством со стороны премьер-министра.
По этому соглашению армянская армия фактически капитулировала, а Азербайджан вернул контроль над всеми районами вокруг Нагорного Карабаха, захваченными армянскими силами в начале 1990-х годов, а также над значительной частью самой бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, включая старую столицу Шушу.
Шок от проигрыша в войне для части армян был тем сильнее, что армянская военная пропаганда и сам Пашинян почти до конца отказывались публично признавать, что ход боевых действий с самого начала приобрел катастрофический для армянско-карабахской армии оборот.
Впрочем, несмотря на этот шок, Пашинян и его блок "Мой шаг" остаются намного популярнее оппозиции, которую возглавляют свергнутые ими прежние правители Армении.
Опрос, проведенный в конце марта Gallup International, показал, что "Мой шаг" на порядок популярнее каждой из ведущих оппозиционных партий в отдельности: за него намерены голосовать почти 32% опрошенных, тогда как за сильнейшего из его потенциальных конкурентов, еще не созданный блок во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном - всего 6%.
Правда, огромная доля армянских избирателей при этом либо пассивна, либо разочарована во всех политиках: голосовать на выборах собираются лишь чуть больше 40% граждан.
Лично Пашинян уступает в популярности в стране лишь омбудсмену Арману Татояну и опережает всех лидеров оппозиции.
Журналист и оппозиционный политик Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года в результате мирной революции и ухода в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.
В декабре того же года блок "Мой шаг" во главе с Пашиняном одержал сокрушительную победу на внеочередных парламентских выборах, собрав 70% голосов. "Мой шаг" до сих пор имеет почти две трети голосов в Национальном собрании, несмотря на уход части депутатов из фракции после проигрыша в войне.
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