Дайджест: Салливан вернулся в Вашингтон, принц Луи пошел в детский сад

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

Российское посольство в Праге должно сократить свой штат до числа оставшихся в Москве чешских дипломатов, заявил накануне глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Позже он уточнил, что до конца мая высланы будут 63 сотрудника российского посольства.

Ранее Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив сократить численность персонала российского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что "с Россией такой тон недопустим".

В четверг также стало известно, что Словакия высылает трех сотрудников посольства России в знак солидарности с Чехией.

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Россия сегодня намерена начать возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины.

Киев и западные страны призывали Россию отвести войска, опасаясь обострения конфликта в Донбассе.

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В США состоится запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

К МКС отправится экипаж из четырех астронавтов, они пробудут там полгода.

Автор фото, AFP

Япония вводит режим чрезвычайно ситуации из-за коронавируса в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего.

Это уже третий режим ЧС с начала пандемии, в этот раз он будет действовать до 11 мая.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Салливан покинул Москву накануне

Посол США в России Джон Салливан минувшей ночью прибыл в Вашингтон. На этой неделе он подтвердил, что отправится туда для консультаций.

"Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации", - сказал Салливан журналистам.

Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, Салливан прибыл в вашингтонский аэропорт имени Даллеса рейсом из Лондона.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против России, Москва в ответ предложила американским дипломатам уехать на родину и запретила восьмерым представителям американской администрации въезд в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

Автор фото, Duchess of Cambridge

Герцог и герцогиня Кембриджские обнародовали новую фотографию принца Луи в честь его трехлетия и первого похода в детский сад.

Фотография была сделана герцогиней в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад Уиллкокс.

На фото мальчик одет в шорты, рубашку и джемпер, он сидит на красном велосипеде с рюкзаком за спиной.

В этом же детском саду училась сестра Луи - принцесса Шарлотта.

Автор фото, AFP

Американское военное ведомство считает, что Россия могла применить акустическое оружие против солдат США в Сирии.

По утверждению вашингтонского издания Politico, на этой неделе представители Пентагона провели закрытый брифинг для членов Конгресса, сообщив, что осенью прошлого года несколько американских военнослужащих сообщили о симптомах, схожих с так называемым "Гаванским синдромом".

По утверждению издания, ссылающегося на свои источники в администрации США, представители Пентагона заявили, что "скорее всего" за возможными атаками стоит Россия или Китай, но уточнили, что пока не располагают необходимыми доказательствами.

В 2016-2017 годах более 40 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. Симптомы, которые описывали пострадавшие, походили на последствия сотрясения мозга средней тяжести: головокружение, в некоторых случаях сопровождавшееся шумом в ушах, бессонницу, проблемы со зрением и головные боли, мешающие сосредоточиться.

Полгода спустя, весной 2018, о схожих проблемах заявили американские дипломаты, работавшие в консульстве США в Гуанчжоу.

Как сообщали американские СМИ, после проведенного расследования разведслужбы США пришли к выводу, что атаки были организованы российской разведкой.

В декабре прошлого года Госдепартамент опубликовал доклад, подготовленный группой ученых, в котором подтверждалось, что все пострадавшие стали жертвами "направленного высокочастотного излучения". В ведомстве тогда предпочли воздержаться от обвинений в адрес Москвы.

Сейчас в Пентагоне официального также отказались комментировать информацию издания Politico.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Научные консультанты британского правительства расходятся во мнениях о том, следует ли рекомендовать альтернативу вакцине AstraZeneca взрослым в возрасте до 40 лет на фоне того, как случаи возникновения тромбов после прививок продолжают расти, пишет Financial Times.

В марте Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) решил, что всем здоровым людям в возрасте до 30 лет должна быть предложена альтернатива вакцине AstraZeneca, если таковая имеется.

Этот шаг последовал за сообщениями о редких побочных эффектах вакцины и оценке соотношения риска, который она представляет для людей разных возрастов, и ее преимуществ.

В настоящее время JCVI обсуждает вопрос о том, следует ли распространить тот же совет на людей от 30 до 39 лет, которых массово начнут вакцинировать в мае.

Некоторые ученые в комитете призывают пойти этим путем, в то время как другие утверждают, что пока нет достаточных доказательств для принятия решения, которое может повлечь за собой рост недоверия к вакцине.

Тем временем, как сообщает Telegraph, риск образования тромбов после прививки за последние две недели удвоился, однако в правительстве продолжают повторять, что преимущества вакцины перевешивают возможные риски.

Как сообщает издание, число случаев тромбоза выросло с 79 до 168, смертельных исходов - с 19 до 32, следует из данных правительственной системы Yellowcard, которая отслеживает сообщения о побочных эффектах вакцины.

Таким образом, вероятность образования тромбов, которая ранее составляла 1 к 250 тыс., теперь равна 1/126582.