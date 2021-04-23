Первого обвиняемого по делу об убийстве Япончика приговорили к 14 годам колонии

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Автор фото, Valeriy Sharifulin/TASS

Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве известного криминального авторитета 1990-х Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Один из соучастников убийства Каха Газзаев получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Прокуратура запрашивала для Газзаева 16 лет заключения.

Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке - без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.

Это первый приговор по делу об убийстве Иванькова в 2009 году. Дело в отношении двух других обвиняемых - Джамбула Джанашии и Муртази Шадании - будет слушаться в Мосгорсуде с участием присяжных. Еще трое фигурантов дела объявлены в международный розыск.

Кем был Япончик

Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик - один из самых известных в СССР и на постсоветском пространстве преступных авторитетов, СМИ называли его "легендой криминального мира 90-х годов".

Еще в советские времена он отсидел 10 лет по обвинению в руководстве преступной группой, а затем провел примерно такой же срок в американской тюрьме за вымогательство и заключение фиктивного брака.

Близкое знакомство с Япончиком поддерживали многие известные политики, артисты и спортсмены. Благодаря их ходатайству и поручительству в ноябре 1991 года Верховный суд РСФСР принял решение о смягчении ему наказания, и Иваньков досрочно вышел на свободу.

Весной 2002 года Япончик уехал в Германию, а оттуда в США, где три года спустя был арестован. У ФБР было огромное досье на криминального авторитета из России, его называли "главным русским мафиози", но в суде удалось доказать лишь вымогательство нескольких миллионов долларов и фальсификацию брака. Иваньков получил 9 лет тюрьмы и отсидел почти весь срок.

По выходе из тюрьмы в 2004 году Иваньков был экстрадирован в Россию, где на него завели новое дело - обвинили в убийстве двух граждан Турции, совершенном в начале 1990-х. Однако через год присяжные оправдали Япончика.

После оправдания Иваньков пообещал, что больше не будет заниматься никакими преступными разборками, и уехал за границу. Однако его имя продолжало постоянно фигурировать в конфликтах между различными криминальными группировками, где Япончик выступал в качестве "третейского арбитра".

По информации источников в российских правоохранительных органах, Иваньков незадолго до покушения приехал в Москву из-за границы, чтобы урегулировать спор между криминальными группировками, контролировавшими игорный бизнес в российской столице.

Как его убили

По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.

Для этого он, помимо Газзаева, привлек Джанашию, Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, "Газель", а также добыли себе мобильные телефоны.

Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симонии приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.

В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в "Газели".

Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.

Неоднократно судимый Каха Газзаев с 2017 года находился в колонии по другому делу. По данным следствия, он предоставил соучастникам преступления винтовку. В момент стрельбы он был рядом и наблюдал за территорией.

В 2020 году по этому делу были арестованы Джанашия и Шадания. По версии следствия, Джанашия 28 июля находился на месте преступления и "обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления".